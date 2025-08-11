Eurobank: Απέκτησε 1.561.731 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,32

Στην αγορά 1.561.731 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,3200 προχώρησε η Eurobank Holdings στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 04/08/2025 – 08/08/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.561.731 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,3200, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €5.184.927,08

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 31.501.784 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8568% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ, 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.