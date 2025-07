Διεθνής διάκριση για τα drones της Altus-LSA

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η ελληνική εταιρεία Altus-LSA που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs-Drones) για την κάλυψη των αναγκών του αμυντικού τομέα αλλά και του ευρύτερου επιχειρηματικού χώρου.

Συγκεκριμένα η εταιρεία συμπεριελήφθη στη λίστα των 100 κορυφαίων κατασκευαστών UAVs παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την 80ή θέση, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο αμερικανικό Μέσο «The Defense Post» και είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρία περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατάταξη. H διάκριση βασίστηκε στις επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), η καινοτομία, ο ρυθμός ανάπτυξης, τα οικονομικά μεγέθη καθώς και στη συμβολή της Altus-LSA στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αυτόνομων αμυντικών τεχνολογιών.

Η Altus-LSA έχει την παραγωγή της στα Χανιά, διαθέτει γραφείο και στην Αθήνα, αριθμεί περί τα 60 άτομα, και η δραστηριότητά της περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή drones συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ελέγχου εδάφους καθώς και την ανάπτυξη λογισμικού. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν private equity fund και το VNK Capital. Όπως τόνισε ο CEO της εταιρείας Ζαχαρίας Σαρρής, «η ένταξη της ALTUS-LSA στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες κατασκευής drones παγκοσμίως αποτελεί μια σημαντική στιγμή, όχι μόνο για την εταιρεία μας αλλά και για το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας».

Πρόκειται για μία εξέλιξη που καταξιώνει διεθνώς την ελληνική εταιρεία, η οποία έχει θέσει υψηλούς στόχους στα απαιτητικά επιχειρησιακά πεδία της άμυνας και της ασφάλειας γενικότερα. Να σημειωθεί ότι η ALTUS-LSA έχει δοκιμάσει με επιτυχία την ενσωμάτωση βλημάτων τελευταίας γενιάς τύπου AKERON-MP, τα οποία παρέχονται από το στρατηγικό συνεργάτη της MBDA France, με πρώτες δοκιμές βολών μέσα στον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ η ελληνική εταιρεία πριν από μερικούς μήνες είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το γαλλικό οίκο NAVAL GROUP για την ενσωμάτωση του συστήματος UAV ATLAS 8 στις ναυτικές πλατφόρμες της γαλλικής εταιρείας. Τον Ιούλιο 2025 η Altus-LSA συμμετείχε επίσης με επιτυχία με το σύστημα ATLAS 8 στην EU OPEΧ (Operational Experimentation) που διοργανώθηκε από την EDA (European Defence Agency) στην Ιταλία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις εξαγωγικές προοπτικές των μη επανδρωμένων συστημάτων της.

Πρόσφατα η Altus-LSA δήλωσε συμμετοχή προκειμένου να ενημερώσει για τα προϊόντα της στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, που αποτελεί μέρος του σχεδίου Rearm Europe και υποστηρίζει ταχείες επενδύσεις στη βιομηχανική και τεχνολογική άμυνας της Ευρώπης. Παράλληλα η εταιρεία εξελίσσει το χαρτοφυλάκιο των παραγόμενων προϊόντων της με τη δημιουργία του Drone in a Box, μερικής ή πλήρους αυτονομίας στο επιχειρησιακό πεδίο δύσκολων αποστολών, το προϊόν είναι ήδη διαθέσιμο και η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη πρώτων συμφωνιών. Επιπλέον έχει συνάψει συμφωνία με τη σουηδική αστυνομία για τη διάθεση 100 units UAVs αλλά και με το ελληνικό υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής. Αντίστοιχες συμφωνίες έχουν συναφθεί και με τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση την κάλυψη αναγκών logistics με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (cargo drones).

Με έδρα τα Χανιά, η Altus-LSA σχεδιάζει και παράγει προηγμένα UAVs διεθνούς εμβέλειας που καλύπτουν τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές αποστολές (πολιτική προστασία, έρευνα και διάσωση, δημόσια ασφάλεια. Επενδύει διαρκώς στην τεχνητή νοημοσύνη και στην κυβερνοασφάλεια των πτήσεων ενώ έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό αυτόνομου ελέγχου πτήσης M3NTOR, το οποίο υποκαθιστά εμπορικά open-source εργαλεία και μειώνει το επιχειρησιακό ρίσκο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής υπεροχής είναι το ATLAS-8, ένα drone βαρέως τύπου που μπορεί να μεταφέρει φορτία άνω των 50 κιλών σε αποστάσεις άνω των 30 χλμ. Οι λύσεις της έχουν αξιοποιηθεί σε αποστολές από τη FRONTEX, το NATO, τον ΟΑΣΕ (Organization for Security and Stability in Europe), η EMSA (European Maritime Safety Agency), τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία της Κύπρου και κρατικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.