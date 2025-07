Ελληνο-αμερικανικό Επιμελητήριο: Οι νέες συνθέσεις της Διοικούσας Επιτροπής και του Δ.Σ.

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής και του νέου ΔΣ του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Όπως σημειώνεται, η νέα διοίκηση εκφράζει τη σύγχρονη επιχειρηματική Ελλάδα και αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών εμπορικών σχέσεων, την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, καθώς και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

«Οδηγός σε αυτή την πορεία είναι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, με σταθερή δέσμευση στη διαφάνεια, την αριστεία και τη δημιουργία μιας νέας δυναμικής», τονίζεται.

Η σύνθεση

Η πλήρης σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου:

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος: Ιωάννης Δ. Σαρακάκης – Saracakis Brothers

Α’ Αντιπρόεδρος: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη – AbbVie Pharmaceuticals

Β’ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Καφάτος – Deloitte

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Κυριακίδης – Kyriakides Georgopoulos Law Firm

Ταμίας: Χρυσσός Καβουνίδης – Boston Consulting Group

Σύμβουλοι

Σιάνα Κυριάκου – ISO Hellas

Πάνος Πιτσιλλίδης – Johnson & Johnson MedTech

Κυριάκος Σαμπατακάκης – Accenture

Αντώνης Τσιμπούκης – CISCO Systems Hellas

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος – Aldemar Resorts

Γεώργιος Αλεξόπουλος – HELLENiQ Energy Holdings

Κώστας Ανδριοσόπουλος – Akuo Energy Greece

Γιάννα Ανδρονoπούλου – Microsoft Hellas

Σπυρίδων Γκίκας Πανούσης – GE Healthcare

Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου – Metlen Energy & Metals

Ιωάννης Γ. Ενεπεκίδης – Effectus Government Relations & Strategic Communications

Βάσος Ευθυμιάδης – K&N Efthymiadis Agrotechnology Group

Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη – Foundation of Hellenic World

Γρηγόρης Καρέλος – Kenvue

Κλώντια Καρύδη – The American College of Greece

Μιχάλης Κασιμιώτης – Hewlett Packard Enterprise – Greece

Αιμίλιος Κυριάκου – Citibank Europe PLC- Greece Branch

Αλέξανδρος Κωστόπουλος – Foresight Strategy & Communications

Σπυρίδων Μανωλόπουλος – Space Hellas

Γιώργος Μαργώνης – Papastratos

Κωνσταντίνος Μαύρος – PPC Renewables

Σταύρος Μουρελάτος – Coca-Cola Hellas

Παναγιώτης Μπερνίτσας – Bernitsas Law

Κώστας Νεμπής – OTE Group

Λίτσα Παναγιωτοπούλου – E.VI.A. Intelligent Performance

Γιώργος Παπαδημητρίου – EY Greece

Κώστας Παπαδόπουλος – Lockheed Martin (International)

Λένα Παπαλεξοπούλου – ΤΙΤΑΝ Cement Company

Λίζα Παπαφιτσώρου – Hard Rock Hellas

Σπύρος Πουλίδας – IBM Hellas / IBM EMEA

Ζαχαρίας Ραγκούσης – Pfizer Hellas

Ιωάννης Σταυρόπουλος – Stavropoulos & Partners Law Office

Λουκία Τζεκάκη – Procter & Gamble Hellas

Νίκος Βασιλείου – Bright Special Lighting

Γκίκας Χαρδούβελης – National Bank of Greece