Το egg hub της Eurobank επιταχυντής της καινοτομίας

Το start up οικοσύστημα της χώρας αλλάζει σημαντικά με τη λειτουργία του egg hub, μια πρωτοβουλία της Eurobank για την πολυεπίπεδη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας που μετράει 12 χρόνια ενεργής παρουσίας.

Το egg αποτελεί σήμερα τον πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα, βοηθώντας τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους, ενώ έχει αναγνωριστεί και από τους Financial Times ως leading start-up hub στην Ευρώπη.

Βασικές στρατηγικές

Εξηγώντας τις τρεις βασικές στρατηγικές που υλοποιεί το egg, η Head of Venture Banking Unit της Eurobank, Ρούλα Μπαχταλιά, δήλωσε στη «Ν» τα εξής: «Για να μεγαλώσει αυτό το οικοσύστημα (των start-ups), χρειάζονται τρία πράγματα: 1) να βοηθήσεις τις start-up που υπάρχουν ήδη, με διασύνδεση, συμβουλευτική κλπ, 2) να βρεις όλες τις ερευνητικές ομάδες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά ιδρύματα που δεν είναι ακόμα spin off και 3) να βρεις start up από το εξωτερικό οι οποίες ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην Ελλάδα».

Ο αντίκτυπος του egg είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ενώ όλο και εξελίσσεται καθώς έχει αναπτύξει ενεργή εξωστρέφεια. Ενδεικτικά, έχουν πραγματοποιηθεί για 83 εταιρίες 17 επιχειρηματικά ταξίδια- ανάμεσά τους και επίσκεψη στο MIT – σε 11 οικοσυστήματα καινοτομίας του εξωτερικού μέσω του προγράμματος εξωστρέφειας.

Ειδικότερα, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:

460 επιχειρηματικές ομάδες εντάχθηκαν στις Πλατφόρμες του egg

230 επιχειρηματικές ομάδες έχουν σήμερα νομική μορφή (εταιρείες)

380 προσλήψεις ατόμων (μερική ή/και μόνιμη απασχόληση)

1.600 νέοι επιχειρηματίες φιλοξενήθηκαν στο egg

61 εταιρείες έχουν καταθέσει πατέντες & ευρεσιτεχνίες

€49.2 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών 159 εταιρειών από το egg alumni

130 συνέργειες μεταξύ των εταιρειών egg alumni

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, μέχρι στιγμής έχουν δοθεί:

55,7 εκατ. ευρώ επενδύσεις από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (equity funding – Funds/Business Angels) σε 76 εταιρείες egg

3,3 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από την Τράπεζα Eurobank σε 51 εταιρείες egg (χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό)

75 χιλ. ευρώ χρηματικά βραβεία Eurobank στις startup του egg

Οι πλατφόρμες του egg

To egg αποτελείται από τρεις διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την πλατφόρμα «Pre-Acceleration», την πλατφόρμα «Acceleration», και την πλατφόρμα «Post-Acceleration».

Pre-Acceleration : ad hoc δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε πολύ αρχικά στάδια (ιδέας/concept) όπως: υποστηρικτικές δράσεις σύντομης χρονικής διάρκειας για ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες (εκδηλώσεις δικτύωσης και υποστήριξης επιχειρηματικών ομάδων διεθνούς προελεύσεως, διαγωνισμοί ανοικτής καινοτομίας (hackathons). Στη φάση αυτή, υποστηρίχθηκαν 100 ερευνητικές ομάδες με 286 μέλη από την ερευνητική κοινότητα, ενώ 22 Ελληνικά Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ιδρύματα έχουν συνάψει συνεργασία με το egg.

Post-Acceleration: δράσεις υποστήριξης της (πιο) ώριμης καινοτόμου επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, οι οποίες είτε αποτελούν μέλη δικτύων-συσπειρώσεων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, είτε, εν γένει, αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις του ελληνικού ή/και διεθνούς οικοσυστήματος, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επέκτασης/ανάπτυξης (growth stage) και αναζητούν συνέργειες για επιχειρηματική δικτύωση και άντληση επενδυτικών κεφαλαίων σημαντικού ύψους (Series-A και άνω).

Στο κτήριο του egg στο Μοσχάτο συστεγάζονται δεκάδες start up εταιρίες δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό hub καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπου τους δίνεται η ευκαιρία να συνδιαλέγονται με συναδέλφους τους από διαφορετικές εταιρίες αξιοποιώντας τεχνογνωσία, ιδέες και ερεθίσματα.