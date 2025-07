Quality Net Foundation – «Τhe Most Sustainable Companies in Greece 2025»: Οι ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας

Την Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 ανακοινώθηκε για 8η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης The Quality ESG Index, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι «The Most Sustainable Companies in Greece 2025». Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2025» διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού ως προς τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση), καλύπτοντας την ολιστική προσέγγιση που έχει μια εταιρεία ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων της Bιώσιμης Ανάπτυξης και της υπεύθυνης λειτουργίας της.

Οι ηγέτιδες εταιρείες που ανακοινώνονται εφέτος αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, προέρχονται από 10 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, διαμορφώνοντας την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, και είναι οι εξής:

Βιομηχανία: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ALUMIL, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ELVALHALCOR, IMERYS, ΜΑΪΛΛΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, POLYECO, ΤΙΤΑΝ, V GROUP

Ενέργεια: ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, MOTOR OIL GROUP, METLEN Energy & Metals

Τρόφιμα: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, NESTLE ΕΛΛΑΣ

Φαρμακευτικές / Υγείας: CHIESI, FAMAR, GENESIS PHARMA, ΜΗΤΕΡΑ μέλος του ΟΜΙΛΟΥ HHG, MSD, ΥΓΕΙΑ μέλος του ΟΜΙΛΟΥ HHG

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: ALLIANZ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ξενοδοχεία: CACTUS HOTELS, ΜΕΤΑΧΑS HOSPITALITY GROUP, MITSIS GROUP, SANI/IKOS GROUP

Τεχνολογία: ΟΜΙΛΟΣ QUEST, OTE COSMOTE, QUALCO GROUP, TEMENOS

Δίκτυα / Υποδομές: ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ΑΙΑ), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)

Τεχνικές / Κατασκευαστικές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, LAMDA DEVELOPMENT

Retail / Λιανικό Εμπόριο: LIDL ΕΛΛΑΣ, ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

Η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, κυρία Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στους Οργανισμούς που εντάσσονται στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” για το 2025. H λίστα του 2025 είναι σχεδόν στο σύνολό της ίδια με τη λίστα της περυσινής χρονιάς και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτή είναι απόλυτα δεσμευμένες και έχουν θέσει κυρίαρχα στη στρατηγική και τη δράση τους τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραματίζουν οι διοικήσεις των Οργανισμών και τα στελέχη, τα οποία επιδεικνύουν στρατηγική διορατικότητα, δέσμευση και ηγετική ικανότητα. Με τη συστηματική καθοδήγηση και τη δημιουργία κουλτούρας βιωσιμότητας, ενισχύουν την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στον πυρήνα της επιχειρησιακής λειτουργίας. Η λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” προβάλλει μια νέα, σύγχρονη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, γι’ αυτό και έχουμε δεσμευτεί να την αναδείξουμε σε διεθνείς πλατφόρμες και fora. Οι εταιρείες αυτές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός νέου, βιώσιμου και παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει την εθνική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα». H κυρία Εξάρχου συνέχισε ευχαριστώντας τα μέλη της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής για τη συνεχή υποστήριξή τους στην Πρωτοβουλία, κ.κ Παναγιώτη Αλεξάκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, Χαρούλα Απαλλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄ Αντιπρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρο Β΄Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η δημιουργία του The QualityNet ESG Index τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναπτύσσεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενώ έχει την υποστήριξη και του German Council for Sustainable Development.

Λίγα λόγια για το QualityNet Foundation

Το QualityNet Foundation είναι ένας εξειδικευμένος Οργανισμός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που λειτουργεί από το 1997 στην Ελλάδα. Αναπτύσσει Εργαλεία και Μεθοδολογίες που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην πορεία υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών, Εκπαιδεύει για τους Παγκόσμιους Στόχους (είναι εθνικός partner στα θέματα εκπαίδευσης των UN) και Αξιολογεί ESG δεδομένα (ESG Rating).

Το έργο του QualityNet Foundation έχει βραβευθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο – 2023 International Awards ISAR Honors 2023 (INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND REPORTING) within the framework of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) για τη δημιουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – 1999 EUROPEAN SUSTAINABILITY AWARDS, ενώ έχει λάβει αναγνώριση για τη δημιουργία του SDG HUB “IN ACTION FOR A BETTER WORLD” ως το καλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).