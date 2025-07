Δ.Σ. Metlen: Απόλυτη στήριξη στη δημόσια πρόταση

Tην απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, διατύπωσε το διοικητικό συμβούλιο της Metlen Energy&Metals.

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου η απόλυτη στήριξη στη δημόσια πρόταση δόθηκε διότι αναμένεται να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας μέσω της εισαγωγής των μετοχών της Metlen Plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την επιδιωκόμενη συμπερίληψή τους στο Δείκτη FTSE 100, αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση του ομίλου Metlen σε μία ευρύτερη βάση επενδυτών στις διεθνείς αγορές αυξάνοντας την ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων, να αποτυπώσει καλύτερα το εξωστρεφές προφίλ και τον διεθνή χαρακτήρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου.

Προς το LSE

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών της Metlen PLC στην κύρια Αγορά του LSE, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα συμβάλλει ώστε να αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση, να υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, να διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών.

Eπιπλέον, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο εύρος των δραστηριοτήτων, τον εταιρικό σκοπό, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του ομίλου. Η υφιστάμενη διοίκηση θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του. Επιπλέον, οι δεσμοί του ομίλου με την Ελλάδα θα διατηρηθούν μετά τη Δημόσια Πρόταση. Θα διατηρήσει τις υφιστάμενες δραστηριότητές του στην Ελλάδα και, μετά την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία και το κέντρο λήψης αποφάσεων του Ομίλου. Επιπλέον, η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα.

Δεσμεύονται να προσφέρουν τις μετοχές

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και το Ενημερωτικό Δελτίο, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd, έχουν δηλώσει εγγράφως στη Metlen PLC ότι θα προσφέρουν στη Δημόσια Πρόταση τις συνολικά 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχουν άμεσα και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Επίσης, η Fairfax Financial Holdings Limited έχει δηλώσει εγγράφως στη Metlen PLC ότι οι Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες ελέγχει έμμεσα η Fairfax μέσω θυγατρικών του ομίλου της, θα προσφερθούν στη Δημόσια Πρόταση έναντι Μετοχών της, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και του Ενημερωτικού Δελτίου, αυτές οι μετοχές ανέρχονταν σε 9.188.047, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στις οποίες αναμένεται να προστεθούν και οι συνολικά 2.750.000 ίδιες Μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες απέκτησαν θυγατρικές του ομίλου της Fairfax, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 03.07.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας.