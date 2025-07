Εμπιστευτείτε το 1ο επαγγελματικό ψηφιακό ημερολόγιο στην Ελλάδα, για την ενημέρωση σας στον χώρο των επαγγελματικών εκδηλώσεων

Σε μία εποχή που:

H ενημέρωση είναι προσβάσιμη αλλά ταυτόχρονα και διάσπαρτη,

H ισορροπία της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τίθεται ως βασικό στοιχείο επιτυχίας και υγείας,

Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται αλλά και να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να το «αποκτήσουμε»

Το Business Events Calendar, είναι εδώ για να «αγκαλιάσει» τις ανάγκες αυτές και να προσφέρει το κατάλληλο εργαλείο.

Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες των επαγγελματιών, ο σωστός προγραμματισμός θεωρείται κλείδι για την επιτυχία.

Η έμπνευση για την ιδέα του Business Events Calendar γεννήθηκε από την ανάγκη ενός all-inclusive εργαλείου που συγκεντρώνει και οργανώνει όλες τις επαγγελματικές εκδηλώσεις – από την Οικονομία | Επιχειρηματικότητα, και τη Ναυτιλία, μέχρι την Τεχνολογία, τον Τουρισμό | Hospitality και τα Special Events – όλα σε ένα εύχρηστο ψηφιακό ημερολόγιο.

Μέσα από την πλατφόρμα μας,

οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ολοκληρωμένα, να κλείνουν εισιτήρια, να αποθηκεύουν εκδηλώσεις στο κινητό τους / στο προσωπικό τους ημερολόγιο και να δημιουργούν νέες συνεργασίες

οι διοργανωτές μπορούν να ενημερώνονται για την αγορά και τον ανταγωνισμό τους και να έχουν δίπλα τους έναν αξιόπιστο επαγγελματία για τις διοργανώσεις τους για υπηρεσίες προβολής, ticketing και συνεργιών.

Περισσότεροι από 90 κορυφαίοι διοργανωτές και οργανισμοί ήδη μας εμπιστεύονται, ενώ χορηγός στον κλάδο της Οικονομίας είναι για 2η χρονιά η Softone Global Sustain και στον κλάδο του Hospitality η SWOT HOSPITALITY.

Ενδεικτικά μας στηρίζουν :

Alternative media | Ελληνο-Αμερικάνικο Επιλμελητήριο | Athens Riviera Forum | Be Best | Boussias Events | Capital Link | Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο | CLEON Conferences | CSN Shipping News | DOERS Summit | Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος | ΕΛΕΤΑΕΝ | ELSA | ESG Shipping Awards | ethos Events | Fortune Greece | Greek Newspace Society | Greek Shipping Hall of Fame | Greek Lloyds List Shipping Awards | HA.RI.MA | Ελληνικός Κόσμος | Hellenic Engineers Society of Great Britain | ICAP CRIF | IGGS GROUP | KATHIMERINI | KMK | Leadertech | Mare Forum | Marine Money | Marketing Greece | Metropolitan Expo | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Posidonia Events | Project Connect | International Propeller Club of Piraeus | Qube | SGT Tsomokos | Softone Global Sustain | Slide2Open | Smart Press | SWOT HOSPITALITY | Travel.gr | Trinity Events | Verticom | Who Is Who International | Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος | ΕΛΤΕ

Συνολικά έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο περισσότερες απο 1100 εκδηλώσεις τους τελευταίους 30 μήνες. Το 2024 ήταν μία χρονιά με έντονη δράση στο πεδίο των επαγγελματικών εκδηλώσεων με περισσότερες απο 400 καταγεγραμμένες εκδηλώσεις, ενώ για το 2025 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 300 εκδηλώσεις.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Business Events Calendar:

Καταγραφή των επαγγελματικών εκδηλώσεων στους κλάδους που καλύπτει, με την επίσημη ενημέρωση και link απο τους διοργανωτές

Ολη η ενημέρωση για μία εκδήλωση βρίσκεται σε μία σελίδα, με άμεση δυνατότητα κράτησης θέσεων, συγχρονισμού στο προσωπικό ημερολόγιο, επικοινωνίας με τον διοργανωτή

Φιλτράρισμα ανά κλάδο / τοποθεσία / μήνα / διοργανωτή

Προσωποποιημένες Ειδοποιήσεις (alerts) ανάλογα τον κλάδο ενδιαφέροντος και εξατομικευμένες επιλογές (“My Events”)

Το Business Events Calendar, συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες ανάδειξης και καταγραφής εκδηλώσεων που προσφέρει, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο συνεργάτη των διοργανωτών για:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

Υπηρεσίες Ticketing

Υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής

Εάν είστε επαγγελματίας που επιθυμεί να είναι ενημερωμένος για τον κλάδο του και να επεκτείνει το δίκτυό του ή διοργανωτής που θέλει να αναδείξει την εκδήλωσή του ή να έχει παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, το Business Events Calendar, αποτελεί ένα επαγγελματικό εργαλείο που δημιουργήθηκε απο επαγγελματιές και απευθύνεται σε επαγγελματίες.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος ενός εργαλείου που αλλάζει τον τρόπο ενημέρωσης, οργάνωσης και προβολής των επαγγελματικών εκδηλώσεων.

Η δύναμή μας έιναι η πολύτιμη στήριξη της αγοράς.

Γίνε συνδρομητής – Επικοινώνησε μαζί μας και ας γίνουμε μαζί πιο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί.

businesseventscalendar.gr