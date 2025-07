Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ο Γιάννης Ιωάννου αναλαμβάνει Group CFO

Αποχωρεί από τον ρόλο του Group CFO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έπειτα από συνολικά 17 χρόνια στη θέση, ο Μιχάλης Κολακίδης, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κ. Κολακίδης, θα συνεχίσει στον ρόλο του Managing Director της Titan SA και του Προέδρου της Διευθυντικής Ομάδας (“Management Committee”), ενώ παραμένει Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan SA.

Θα συμμετέχει, επίσης, σαν μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Marcel Cobuz, για την υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών, όπως συγχωνεύσεων και εξαγορών, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Επίσης, παραμένει Μη Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan America S.A..

Ο κ. Ιωάννου θα ενταχθεί στην Titan S.A. ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Διευθυντικής Ομάδας τον Ιούλιο του 2025 και θα αναλάβει τον ρόλο του Group CFO από την 1η Νοεμβρίου 2025, αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Ο κ. Ιωάννου είναι κάτοχος MBA και BSc (Hons) στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Florida State των ΗΠΑ. Είναι Ορκωτός Λογιστής πιστοποιημένος από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση στο Leadership Coaching από το INSEAD.