Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα & ESG Αποτύπωμα

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα με χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των Παραχωρήσεων, της Ανάπτυξης – Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων του, ο Όμιλος επιχειρεί σε πλήρη εναρμόνιση με τις αξίες και το όραμά του, στοχεύοντας στην ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.

H Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Υπό την καθοδήγηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και προτύπων, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και στρατηγική, συνδυάζοντας οικονομικές και ESG επιδόσεις.

Το 2024, πραγματοποιήθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούσαν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου σε θέματα ESG. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ πέτυχε αξιολόγηση 98% ESG Transparency Score στον Δείκτη ATHEX ESG Index, βελτιωμένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση για διαφάνεια σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του αλλά και την 1η θέση στο Bloomberg μεταξύ των εταιρειών με primary listing στο ΧΑ, σημειώνοντας βαθμολογία 98,3. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην εθνική λίστα των “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” για το 2024 του QualityNetFoundation, ενώ απέσπασε Overall A Score στην πλατφόρμα Synesgy για το 2024, μετά από αξιολόγηση με βάση τα διεθνή πρότυπα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Η διάκριση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Για 2η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος υπέβαλε έκθεση προς αξιολόγηση στον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης (CDP) για τους 13 τομείς γνωστοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή αποσπώντας υψηλή βαθμολογία Β.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου για το 2024 εκφράζει τη δέσμευσή του στην κλιματική ουδετερότητα. Σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η ολοκλήρωση της εκπόνησης του Οδικού Χάρτη για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναγνώρισης κλιματικών κινδύνων και των πιθανών οικονομικών επιπτώσεών τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του TCFD. Παράλληλα, ο Όμιλος δεσμεύτηκε μέσω της πρωτοβουλίας Science Based Targets initiative (SBTi) να θέσει βραχυπρόθεσμους, επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του. Παράλληλα ο Όμιλος κατέγραψε 19% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1&2) σε σύγκριση με το 2023, Αποφυγή 1 εκ. τόνων εκπομπών CO2 eq. (τρίτων) αλλά και Παραγωγή 221 GWh Πράσινης Ενέργειας.

Η κοινωνική διάσταση παραμένει στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου, ο οποίος συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία τόσο μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας όσο και στοχευμένων κοινωνικών πρωτοβουλιών ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της κοινωνίας. Το 2024 ενίσχυσε περαιτέρω τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες στήριξης της Νέας Γενιάς, εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και στη διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς διακρίσεις εργασιακού περιβάλλοντος διοργανώνοντας σχετικές εκπαιδεύσεις σε θέματα Ασυνείδητων Προκαταλήψεων, Βίας & Παρενόχλησης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα Διαφορετικότητας, Ισοτιμίας & Συμπερίληψης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης με περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχουν στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στήριξε το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού και ανθρωπιστικού οργανισμού We4All με τίτλο “GREEN FUTURE”, το οποίο αφορά σε περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις σε σχολεία, με έμφαση στις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2024, πραγματοποιήθηκαν 40 εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή 1.466 παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Στις αρχές του 2024, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος “SDGs Coffee Breaks”, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική κίνηση Wise Greece.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ λειτουργεί με συνέπεια στις αξίες του, προάγοντας βιώσιμη ανάπτυξη με προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους εργαζομένους, την ελληνική οικονομία και κοινωνία.