Mikel Coffee Company: Προωθώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Παγκόσμιο Κλάδο Τροφίμων και Ποτών

Η Mikel Coffee Company δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του καφέ και της εστίασης, με διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές αποτύπωμα τα τελευταία 17 χρόνια.

Εναρμονισμένη με την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει ενσωματώσει πρακτικές συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε κάθε πτυχή της επιχειρησιακής της λειτουργίας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την επίτευξη δέκα (10) κρίσιμων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

SDG 1 – Μηδενική Φτώχεια: Ενδυνάμωση των Κοινοτήτων μέσω Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας

Με την παγκόσμια ανάπτυξη του δικτύου, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, θέτοντας ως έναν από τους κύριους στόχους του στρατηγικού της πλάνου 2025-2030, την περαιτέρω ανάπτυξη στις υφιστάμενες χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, όσο και σε νέες χώρες ανά την υφήλιο. Κάθε νέο κατάστημα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών καθώς και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών κοινωνιών, χαράσσοντας το αποτύπωμα της ενάντια στο φαινόμενο της φτώχειας.

SDG 3 – Καλή Υγεία και Ευημερία: Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων

Η υγεία και η ευημερία των καταναλωτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας της Mikel Coffee Company. Από την εύρεση πρώτων υλών έως την κατασκευή και την χρήση εξοπλισμού των καταστημάτων, εφαρμόζονται αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, εξασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών μας, αναπτύσσοντας παράλληλα πρότυπα καταστήματα, συμβάλλοντας με αυτή την πρακτική, στην δημιουργία ευχάριστων και φιλόξενων χώρων για την υποδοχή των πελατών.

SDGs 4 & 8 – Ποιοτική Εκπαίδευση & Αξιοπρεπής Εργασία: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Mikel Academy αποτελεί τον εκπαιδευτικό πυλώνα της εταιρείας, παρέχοντας σειρά οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικών σεμιναρίων για κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτου θέσης. Οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα καθώς και σε πληροφορίες που συλλέγονται από όλο το δίκτυο, εστιάζοντας σε σημεία που βελτιώνουν τόσο τις ικανότητες ενός εργαζομένου όσο και την μετατροπή μιας απλής επίσκεψης ενός πελάτη σε μια ευχάριστη ανάμνηση. Η Mikel Academy, μέσα από την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων, έχει προχωρήσει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου career development plan το οποίο έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στην Ελλάδα και πρόκειται να εξαπλωθεί σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο έως τα τέλη του 2026. Πιο αναλυτικά, το πλάνο περιλαμβάνει courses ανά επίπεδο εργαζομένου, δίνοντας την ευκαιρία, ένας υπάλληλος από την θέση προσωπικού βάσης να μπορεί να εξελιχθεί σε στέλεχος της εταιρείας.

SDG 5 – Ισότητα των Φύλων: Προώθηση Ίσων Ευκαιριών

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εταιρικής κουλτούρας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες, διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσληψης, εξέλιξης και αμοιβής για άνδρες και γυναίκες σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά το σύνολο των ηγετικών θέσεων, στο 52% των θέσεων σε επίπεδο Υπευθύνου καταστημάτων, απασχολούνται γυναίκες, ενθαρρύνοντας την προώθηση ίσων ευκαιριών. Παρόμοια ποσοστά καταγράφονται και σε άλλες Ηπείρους, όπου δεν υπάρχουν κοινωνικοί ή νομικοί περιορισμοί. Σε επίπεδο ανωτέρων στελεχών, το 57% των θέσεων κατέχουν γυναίκες, ενδυναμώνοντας τον σκοπό διατήρησης ισότητας των φύλων, έχοντας το δικαίωμα λήψης αποφάσεων σχετικά με ενέργειες που αφορούν την στρατηγική της εταιρείας.

SDG 6 – Καθαρό Νερό και Αποχέτευση: Διασφάλιση Ποιότητας Νερού

Σε όλα τα καταστήματά Mikel ανά την Υφήλιο, υπάρχουν εγκατεστημένα, πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης νερού, τα οποία συντηρούνται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό, για την διασφάλιση καθαρού και ασφαλούς νερού στον πελάτη. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός νέου καταστήματος, λαμβάνονται υπόψη όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με την παροχή κατάλληλου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και παράλληλα αποτελεσματικού αποχετευτικού συστήματος για την εκροή των υδάτων. Ο προληπτικός έλεγχος βάσει συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 & ISO 22000, περιλαμβάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους νερού και πάγου, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων φίλτρανσης.

SDG 9 – Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές: Καινοτόμος μέθοδος αποθήκευσης τελικού προϊόντος

Με βάση τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα από διάφορα simulation tests που ολοκληρώθηκαν το 2024 υπό την καθοδήγηση του Τμήματος R&D, η παραγωγική μονάδα της Mikel Coffee Company κατάφερε να αναπτύξει μια πρωτοπόρα διαδικασία μείωσης χρόνου της ωρίμανσης του καφέ στο στάδιο του τελικού προϊόντος. Με την μέθοδο αυτή, μειώθηκε κατά 60% ο χρόνος παραμονής των προϊόντων στο χώρο αποθήκης, εξασφαλίζοντας τα εξής τρία πλεονεκτήματα όσον αφορά την λειτουργία της επιχείρησης: 1) μειώνει το κόστος ενέργειας που αφορά την διατήρηση σταθερών τιμών υγρασίας – θερμοκρασίας για τον χώρο στον οποίο αποθηκεύονται τα προϊόντα, 2) μειώνει κατά 45% τον όγκο που πρέπει να δεσμεύσει η επιχείρηση για την ολοκλήρωση του degassing 3) παρέχει ένα ισορροπημένο προϊόν στον πελάτη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας τα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο που επιτρέπουν την άμεση κατανάλωση. Τα τρία αυτά πλεονεκτήματα, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την πιο άμεση κάλυψη αναγκών του πελάτη, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. Με την καινοτόμο αυτή μέθοδο, η εταιρεία κατάφερε να αποσπάσει χάλκινη διάκριση στα βραβεία Industrial Production & Manufacturing Awards 2024.

SDG 11 – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες: Στήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας. Για το λόγο αυτό, στην Λάρισα, την γενέτειρα πόλη της Mikel Coffee Company, η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην υιοθεσία του πάρκου στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης, δίνοντας την ευκαιρία στον πελάτη να επισκεφθεί έναν άριστα διαμορφωμένο χώρο για να παρακολουθήσει σειρά δραστηριοτήτων που αναδύουν την περιβαλλοντική ευαισθησία, την κυκλική οικονομία, την ελληνική κουλτούρα καθώς και άλλες δραστηριότητες με διαδραστικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μικρών μας φίλων, των παιδιών.

SDG 12 – Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή: Προώθηση Κυκλικής Οικονομίας

Η Mikel Coffee Company συμμετέχει ενεργά τα τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα Zero waste Horeca, πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχοντας ήδη εντάξει >20 καταστήματα στην πλατφόρμα, τα οποία έχουν ήδη βραβευθεί για την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών μηδενικών αποβλήτων, όπως η μείωση, διαχωρισμός και οικολογική διαχείριση απορριμμάτων, η εταιρεία συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, έχει συμπεριλάβει στο στρατηγικό της πλάνο, την ένταξη άλλων 45 καταστημάτων στο πρόγραμμα zero waste, ολοκληρώνοντας τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού μέχρι το τέλος του 2026. Η βράβευση ως Όμιλος, αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρηματικής πρακτικής, αλλά κυρίως ως επιβεβαίωση της περιβαλλοντικής ευθύνης ως Εταιρεία. Σε έναν πλανήτη όπου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων εστίασης συμβάλλει σημαντικά στη ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και παραγωγή αποβλήτων, η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και των αρχών του Zero Waste δεν είναι επιλογή, αλλά καθήκον. Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν απόδειξη ότι η προσέγγιση της Mikel Coffee Company ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργούν ως κίνητρο για συνεχή βελτίωση. Είναι μια συλλογική επιτυχία, που αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας προς ένα πιο υπεύθυνο και οικολογικά ευαίσθητο επιχειρηματικό μοντέλο.

SDG 17 – Συνεργασίες για τους Στόχους: Συλλογική Δράση για τη Βιωσιμότητα

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανώσεις και προμηθευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η γνωστοποίηση και παρότρυνση για εφαρμογή ανάλογων πρακτικών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συγκαταλέγονται ως εξωτερικοί παράγοντες στην βιώσιμη ανάπτυξη της Mikel Coffee Company,

Μαζί προς το 2030

Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο ευθύνη, είναι αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού μας μοντέλου στην Mikel Coffee Company. Με οδηγό τη φροντίδα για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την ευημερία των κοινωνιών, η εταιρεία δεσμεύεται να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο σε κάθε σημείο που δραστηριοποιείται. Κάθε πρωτοβουλία, κάθε δράση και κάθε στρατηγική επιλογή ενσωματώνει αυτή τη δέσμευση. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς μια κατεύθυνση — είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η πρόοδος. Όπου υπάρχει το λογότυπο της Mikel Coffee Company, θα αντικατοπτρίζεται αυτή ακριβώς η φιλοσοφία: μια υπόσχεση ευθύνης, συνέπειας και προσφοράς προς το σύνολο.

Το παρόν άρθρο επιμελήθηκε ο κ. Δημήτριος Κριεμπάρδης, Head Of TQM, στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής του στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης εντός της Mikel Coffee Company. Η συγγραφή βασίστηκε σε τεκμηριωμένα στοιχεία και εταιρικές πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με 10 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με στόχο την ανάδειξη του εταιρικού αποτυπώματος σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.