Η ESG Στρατηγική της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας: Αριθμοί, Δράσεις και Τοπικό Αποτύπωμα στην Ελλάδα

Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα αποτελεί πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ξεχωρίζει ως πρότυπο υπευθυνότητας, συνδυάζοντας την παγκόσμια στρατηγική του Ομίλου Carlsberg “Together Towards ZERO and Beyond” με ουσιαστικές δράσεις που αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα.

Μέσα από συγκεκριμένες μετρήσεις και πρωτοβουλίες στους πυλώνες Περιβάλλον (Environmental), Κοινωνία (Social) και Διακυβέρνηση (Governance), η εταιρεία αποδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς στόχος, αλλά καθημερινή πρακτική που ενισχύει τη θεσμική της εικόνα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Περιβάλλον: Μετρήσιμες Δράσεις για έναν πράσινο πλανήτη

Η περιβαλλοντική δέσμευση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας υλοποιείται με συγκεκριμένες επενδύσεις και τεχνολογικές καινοτομίες, που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Από το 2018, η εταιρεία έχει πετύχει μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 19%, ενώ μόνο το 2024 εξοικονομήθηκαν 1.000 MWh ενέργειας μέσω τεχνικών αναβαθμίσεων στις μονάδες της σε Σίνδο Θεσσαλονίκης και Ριτσώνα Ευβοίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής, με την εταιρεία να υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η διαχείριση του νερού, ένας κρίσιμος πόρος για την παραγωγή μπύρας, βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Μέσα σε έξι χρόνια, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 19%, ενώ νέες υποδομές εξασφάλισαν επιπλέον εξοικονόμηση 8.500 κυβικών μέτρων νερού ετησίως. Παράλληλα, η εταιρεία πρωτοπορεί στη χρήση βιώσιμων συσκευασιών, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού σε stretch και shrink films, καθώς και στα καινοτόμα DraughtMaster βαρέλια. Επιπρόσθετα, η προτίμηση σε επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες και αλουμίνιο –υλικό με δυνατότητα επαναλαμβανόμενης ανακύκλωσης χωρίς απώλεια ποιότητας– υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Κοινωνία: Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με ουσία

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό άξονα της φιλοσοφίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με δράσεις που προάγουν την υπεύθυνη κατανάλωση και τη στήριξη των ανθρώπων της. Η εταιρεία προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων σε κάθε προϊόν και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με επιλογές χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Στον τομέα της φροντίδας των εργαζομένων, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και την ασφάλεια. Το 2024, περισσότερες από 5.400 ώρες εκπαίδευσης αφιερώθηκαν σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ενώ η πρωτοποριακή εγκατάσταση αλκοολόμετρων σε όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα ενισχύει την ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελώντας καινοτομία για την ελληνική αγορά.

Η δέσμευση για Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη (DE&I) αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα: το 60% των διοικητικών θέσεων καλύπτεται από γυναίκες, ενώ το 35% των νέων προσλήψεων αφορά επίσης γυναίκες, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υλοποιεί προγράμματα ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υποστηρίζει εργαζομένους-γονείς με στοχευμένες πρωτοβουλίες. Η κοινωνική προσφορά επεκτείνεται και πέρα από την εταιρεία, με τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές δράσεις, φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και προγράμματα ευεξίας, ενισχύοντας τη σύνδεση της εταιρείας με την τοπική κοινότητα.

Διακυβέρνηση: Διαφάνεια και ακεραιότητα ως πυξίδα

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα. Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου Carlsberg, ενώ εξειδικευμένα προγράμματα καλύπτουν κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η πρόληψη φαινομένων διαφθοράς. Η κουλτούρα διαφάνειας ενισχύεται διαρκώς, διασφαλίζοντας την πλήρη ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα του Ομίλου και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των καταναλωτών.

Ένα πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας

Μέσα από τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής “Together Towards ZERO and Beyond”, η εταιρεία μετατρέπει τις παγκόσμιες δεσμεύσεις του Ομίλου Carlsberg σε μετρήσιμα αποτελέσματα με τοπικό αντίκτυπο. Η μείωση εκπομπών CO₂, η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, η προώθηση βιώσιμων συσκευασιών, η δέσμευση για υπεύθυνη κατανάλωση και η υποστήριξη των ανθρώπων της αποτελούν μόνο μερικές από τις αποδείξεις ότι η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας της.

Με ξεκάθαρη στρατηγική, διαρκείς επενδύσεις και έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο πλήρης ESG Απολογισμός για το 2024 είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.