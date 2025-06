Web 3 Summit στην Αθήνα: Mindset ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας

Μια νέα φιλοσοφία διαχείρισης δεδομένων, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ψηφιακής αλληλεπίδρασης και εκδημοκρατικοποίησης της τεχνολογίας φιλοδοξεί να παρουσιάσει το web3 Summit powered by HiveTech που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 21 & 22 Ιουνίου 2025, στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Adrian Zduńczyk, από τους πιο επιδραστικούς αναλυτές στο χώρο των κρυπτονομισμάτων, με υπόβαθρο στην ποσοτική χρηματοοικονομική και την ψυχολογία της συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές το Web 3 επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε, διαχειριζόμαστε και ανταλλάσσουμε δεδομένα, πραγματοποιούμε οικονομικές συναλλαγές και αλληλεπιδρούμε στο ψηφιακό περιβάλλον, χάρη σε τεχνολογίες όπως το blockchain, τα έξυπνα συμβόλαια και η αποκεντρωμένη διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Συνεδρίου μίλησε στο naftemporiki.gr η Μαριάννα Αντωνακάκη, CMO at HiveTech, Res. In Psychology, Training Consultant.

Kυρία Αντωνακάκη, τι είναι το WEB 3 Summit και τι αφορά η οργάνωση του συγκεκριμένου event στην Αθήνα και ποια είναι η δική σας συμμετοχή σε αυτό;

Το Web3 Summit Athens 2025 είναι ένα διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στις τεχνολογίες του Web3, όπως το blockchain, τα αποκεντρωμένα συστήματα (dApps), τα NFTs, τα DAOs και το DeFi. Αν σας ακούγονται ήδη κινέζικα είμαστε στο σωστό δρόμο διότι αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα του να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο, φωτίζει το σκοπό του και συνάμα ερμηνεύει και το momentum, γιατί τώρα κι όχι αργότερα. Ξέρετε το μόνο στοίχημα που όποιος έθεσε έχασε παταγωδώς είναι εκείνο εναντίον της καινοτομίας. Η καινοτομία πάντα κερδίζει. Είμαστε λίγο πιο πρώιμοι στην διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, αλλά όπως σας είπα ήδη αυτό τεκμηριώνει το σκοπό του. Την ίδια στιγμή που μας αναζήτησαν και έταξαν εαυτό δίπλα μας, πολλές μεγάλες εταιρίες και σημαντικοί επιστήμονες κι επαγγελματίες του χώρου, την ίδια στιγμή ακούγαμε από το κοινό ένα «ωραίο αλλά δεν καταλαβαίνω τι κάνετε». Οι πιο πολλοί άνθρωποι έλκονται από την αλλαγή αλλά αυτήν την ίδια ελκυστική καινοτομία προσπαθούν να την ερμηνεύσουν με όσα ξέρουν ήδη, μια παλιά παρπατησιά αλλά με καινούργια παπούτσια… Το web3 summit, αυτό αγκαλιάζει, την ανάγκη για τη μόρφωση στον 21ο αιώνα που διανύουμε και μας καλεί όλους να ξεμάθουμε αυτό που ξέρουμε για να μάθουμε κάτι άλλο. Άρα εκτός από τεχνολογία και μετάβαση σε ένα δημοκρατικό και αποκεντρωμένο ίντερνετ για τις συναλλαγές, για την ιδιοκτησία, για την διαχείριση δεδομένων και για νέα μοντέλα οικονομίας και επενδύσεων το ίντερνετ 3ης γενιάς που είναι ήδη εδώ μας καλεί να αναπτύξουμε ένα Mindset ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, και ανθεκτικότητας. Κι αυτή είναι και η δική μου παρουσία, ματιά και στόχευση για αυτό το συνέδριο. Μελετώντας μέσα από την επιστημονική μου ιδιότητα τις συσχετίσεις ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη συμπεριφορά, η δική μου πρόθεση, η οποία συνδέεται και με το όραμα της HiveTech είναι να κατανοήσουμε πως η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι ένα ψηφιακό θαύμα, αλλά κυρίως ένα ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, που αλλάζει το πώς δουλεύουμε, πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς κινδυνεύουμε και πώς ευημερούμε. Και η ιστορία στις μέρες μας ξαναγράφεται με το AI και το Blockchain. Στο συνέδριο, θα εστιάσω στο πώς οι τεχνολογίες Web3 επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την ψυχολογική κατανόηση στην ανάπτυξη και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, αλλά και στο ποιο είναι το κατάλληλο Mindset τους επιχειρηματίες της επόμενης γενιάς, ώστε όχι μόνο να μην μείνουν πίσω αλλά κυρίως για να μην εκβιαστούν από τις εξελίξεις να αλλάξουν χωρίς να είναι μια συνειδητή κι εναρμονισμένη αλλαγή αυτή με τις αξίες και την εμπειρία τους. Πιστεύω ότι το Web3 δεν είναι μόνο μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και μια κοινωνική μεταμόρφωση. Η κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών και συμπεριφορών είναι κρίσιμη για την επιτυχία των αποκεντρωμένων συστημάτων. Στο συνέδριο, θα διερευνήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες, κατανοητές και ωφέλιμες για όλους.

Ποιες απαντήσεις δίνει το φετινό Web 3 Summit σε θέματα όπως η ιδιωτικότητα, η διαφάνεια και η ασφάλεια στα δεδομένα;

Ξεκινάμε από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ίντερνετ 2ης γενιάς, αυτό που όλοι ξέρουμε και χρησιμοποιούμε αγκαλιάζει μεν το θέμα της ασφάλειας ως συνθήκη αλλά αφήνει εκτεθειμένο το ζήτημα της ιδιοκτησίας των δεδομένων και της νομής τους από κολοσσούς εταιρίες που και κερδοσκοπούν και μανιπουλάρουν το ψηφιακό τοπίο και άρα τη συμπεριφορά μας online. To web3 πρακτικά σε αυτό φέρνει αντίλογο, επιστρέφοντας τα δεδομένα ως πλούτο διαδικτυακής συμπεριφοράς και περιουσίας ξανά στον κάτοχό του. Το συνέδριο αναδεικνύει την ιδιωτικότητα ως θεμελιώδη αξία του Web3. Μέσω της χρήσης τεχνολογιών όπως τα αποκεντρωμένα δίκτυα και τα έξυπνα συμβόλαια, προωθείται η ιδέα της αυτοκυριαρχούμενης ταυτότητας (Self-Sovereign Identity), επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και μειώνει την εξάρτηση από κεντρικές αρχές. Τώρα τι θα γίνει από τον άνθρωπο σε σχέση με αυτή την τεχνολογία είναι το πεδίο που απασχολεί εμένα επιστημονικά πολύ και μάλιστα αυτό είναι ακόμη ανοιχτό. Η τεχνολογία του Blockchain από μόνη της προάγει τη διαφάνεια. Ότι κάνει κάποιος στην αλυσίδα την ίδια ώρα το βλέπουν όλοι, απόλυτη διαφάνεια. Τώρα αυτός ο άνθρωπος τι έχει στο νου του και ποια η πρόθεσή του, περνά σε άλλες επιστήμες. Παρόλα ταύτα, η διαφάνεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Web3 Summit Athens 2025. Μέσω της χρήσης τεχνολογιών blockchain, επιτυγχάνεται η δημιουργία ανοιχτών και προσβάσιμων συστημάτων, όπου οι συναλλαγές και οι διαδικασίες είναι επαληθεύσιμες από όλους. Αυτή η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών και προάγει τη λογοδοσία. Το συνέδριο εξετάζει τις προκλήσεις και τις λύσεις που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων, όπως η χρήση προηγμένων τεχνικών κρυπτογράφησης και η ανάπτυξη ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και γι’ αυτό θα μιλήσουν οι απόλυτα έμπειροι και κορυφαίοι ειδικοί. Συνολικά, το Web3 Summit Athens 2025 προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων ιδιωτικότητας, διαφάνειας και ασφάλειας δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον του Web3.

Πόσο ώριμη είναι η αγορά του blockchain στην Ελλάδα;

Αν ήταν ώριμη δε θα μιλούσαμε για καινοτομία. Θα πούμε φρέσκα πράγματα, αυξάνοντας την επίγνωση όλων των ανθρώπων, γιατί οι εν ωριμότητα κείμενοι γνώστες είναι λιγότερο από το 1% του πλανήτη. Αυτή η τεχνολογία δεν κάνει κηρύγματα περί συμπερίληψης αλλά όντως είναι εφαρμοσμένη η συμπερίληψη, όποιος έχει ίντερνετ μπορεί να γίνει λίγο πιο ελεύθερος και να διεκδικήσει ευκαιρίες στη ζωή, τη γνώση και την μέτα-επιχειρηματικότητα. Η γνώση είναι δύναμη και φέρνει φως. Στα σκοτάδια και την ημιμάθεια κινούνται οι απάτες.

Πώς βλέπετε το μέλλον των DAOs (αποκεντρωμένων αυτόνομων οργανισμών) και τι ρόλο μπορούν να παίξουν στον επιχειρηματικό κόσμο;

Δεν είμαι σε θέση να βλέπω το μέλλον. Και το μέλλον θα είναι σίγουρα ψηφιακό. Το στοίχημα είναι να φροντίσουμε ένα μέλλον πιο δίκαιο, αν τα καταφέρουμε και πιο ανθρώπινο σε ένα απόλυτα σίγουρο ψηφιακό ίχνος. Να μη χαθεί η ανθρωπιά αλλά να φροντιστεί και με την τεχνολογία. Τώρα ως προς τα DAO, η λέξη κλειδί που πρέπει να παλέψουμε να τιμάται είναι η δημοκρατία. Ακριβό το σπορ όμως. Γιατί η αποκέντρωση, δηλαδή η πρόοδος άνευ κηδεμονίας, σημαίνει ενηλικίωση, ωριμότητα, ευθύνη και ανθρωπιά. Θα το κερδίσουμε το στοίχημα; Ποιος ξέρει; Είμαστε όλοι κοινωνοί της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και δεν το έχουμε καν πάρει χαμπάρι. Εκεί, σε αυτή την επίγνωση στοχεύει το συνέδριο. Τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε, φαίνεται πως το μέλλον των DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) διαφαίνεται εξαιρετικά δυναμικό, με την προοπτική να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση, τη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική συμμετοχικότητα. Στον πυρήνα τους, οι DAOs αποτελούν ζωντανά οικοσυστήματα που βασίζονται σε διαφανή, αποκεντρωμένα πρωτόκολλα διακυβέρνησης. Εξαλείφουν την ανάγκη για παραδοσιακή ιεραρχία και επιτρέπουν τη συλλογική λήψη αποφάσεων μέσα από ψηφοφορίες που βασίζονται σε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts). Αυτό μεταφράζεται σε επιχειρήσεις όπου κάθε μέλος μπορεί να έχει λόγο και ευθύνη, με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία. Και πάμε ξανά στο ίδιο κάλεσμα, αύξηση της τεχνολογικής δύναμης σημαίνει ανάγκη για αύξηση της ανθρώπινης συνειδητότητας.

Τα κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να απασχολούν ως έννοια. Πού τελειώνει η κερδοσκοπία και πού αρχίζει η πραγματική αξία για την κοινωνία και την οικονομία;

Πολύ ωραία ερώτηση. Θα ακουστώ γραφική αλλά θα το πω πάλι, οι ατομικές διαφορές, η οργάνωση της προσωπικότητας κάθε ατόμου, ο σκοπός και οι αξίες του, οι προθέσεις και η αυθεντικότητα του θα δώσουν στο λευκό χαρτί που είναι κώδικας τα φωτεινά χρώματα ή τα μαύρα χρώματα της χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Η κερδοσκοπία, δεν είναι κακό πράγμα, αντίθετα ο πλούτος και η ευημερία είναι σπουδαίες ποιότητες, σπουδαιότερες όλων όταν ακουμπούν τον ηθικό πλουτισμό που ίσως εδώ σε αυτό το περιβάλλον να έχει και πιο πολλές πιθανότητες να σπάσει το φράγμα του ουτοπικού και να γίνει η τέχνη του εφικτού.

Τα κρυπτονομίσματα όχι απλά απασχολούν. Προκαλούν παραλήρημα. Όλοι ξέρουν το bitcoin. Και οι γιαγιάδες μας.Αυτό που δε βάζουμε στο τραπέζι είναι τους κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες που οδήγησαν στο white paper Bitcoin και στον ευφυή του κώδικα, καταδεικνύοντας αλλαγές στο μοντέλο της παγκόσμιας οικονομίας. Ναι πάλι θα πω για την κοινωνία, το Νου και τη συμπεριφορά. Τα κρυπτονομίσματα ξεκίνησαν πράγματι ως ένα εργαλείο με έντονο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Η καινοτομία συχνά γεννιέται μέσα από την κερδοσκοπία. Όμως, η πρόκληση είναι να διαχωρίσουμε τον θόρυβο από την ουσία. Η κερδοσκοπία τελειώνει εκεί που σταματά η άγνοια και αρχίζει η εκπαίδευση. Εκεί που ο κόσμος αρχίζει να κατανοεί όχι μόνο πώς να αγοράσει ένα token, αλλά τι σημαίνει αυτό το token, ποιο πρόβλημα λύνει, ποια τεχνολογία ή αξία εκπροσωπεί. Όταν η χρήση ενός κρυπτονομίσματος δεν βασίζεται μόνο σε ελπίδες για “γρήγορο κέρδος”, αλλά σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και πραγματική χρηστικότητα, τότε περνάμε στην επόμενη φάση. Η ουσία δεν είναι να “εξαφανίσουμε” την κερδοσκοπία – είναι να την εξισορροπήσουμε με παιδεία, θεσμούς και εφαρμογές που υπηρετούν τον άνθρωπο. Όπως και με το διαδίκτυο: στην αρχή υπήρχε χάος, αργότερα όμως φτιάξαμε θεσμικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά φίλτρα που το καθιστούν εργαλείο ανάπτυξης. Τα κρυπτονομίσματα, στην ώριμη τους φάση, μπορούν να υπηρετήσουν ως μοχλός οικονομικής ελευθερίας, αποκέντρωσης εξουσίας και δημοκρατικής καινοτομίας. Το στοίχημα είναι συλλογικό. Αυτό που έκανε την κρυπτο-οικονομία επανάσταση εν εξελίξει είναι το διπλό κοινωνικοπολιτικό το paradigm shift που πρώτη φορά συμβαίνει μαζί, the value paradigm & the exchange paradigm, μαζί συναλλαγές, αξία, προσωπική επιρροή και διαφάνεια. Δεν το λες και απλό και αναμενόμενο.

Πώς διαμορφώνεται το Web 3 στα επόμενα χρόνια και ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή της Ελλάδας;

Αυτό φιλοδοξούμε να το παρατηρήσουμε, να το επηρεάσουμε προς το θετικό, να το συνδέσουμε με ένα σκοπό πιο μεγάλο από την αποστολή και το όραμα της Hivetech, κάνοντας το web3 Summit θεσμό κάθε χρόνο και φέρνοντας κοντά σε κάθε Έλληνα πολίτη και κάθε πολίτη του κόσμου όταν καθιερωθούμε ως παγκόσμιο φεστιβάλ, την επιστήμη, την τεχνολογία, την πρόοδο και την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε οι Έλληνες είμαστε λαός της τεχνολογίας. Ο Ήφαιστος ήταν ο θεός της τεχνολογίας. Για μένα προσωπικά και κυρίως για το Ντίνο Μπακάλη δημιουργό της Hivetech, που οραματίστηκε όλο αυτό, αυτή η ιδέα που ξεκίνησε σε ένα καλοκαιρινό τραπέζι δίπλα στη θάλασσα είναι το κάλεσμα για ένα συνολικό rebranding της Ελλάδας και της νέας γενιάς που είναι υποσχόμενη, από το cloud στην πραγματικότητα. Θα εργαστούμε για να το καταφέρουμε.

Ομιλητές του συνεδρίου

Στους ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης οι ιδρύτριες της 3DOTS, είναι εξειδικευμένες νομικές σύμβουλοι στον χώρο του Web3, με γνώση των ευρωπαϊκών κανονισμών, βοηθούν startups και έργα blockchain να πλοηγηθούν στο περίπλοκο νομικό τοπίο, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση και καινοτομία.