Αμυντική βιομηχανία: Ανοικτή η CSG για νέες συμφωνίες στην Ελλάδα

Συνέργειες και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα αναζητά ο τσεχικός αμυντικός κολοσσός CSG, σε συνέχεια της συμφωνίας για τη σύσταση κοινοπραξίας στρατηγικής σημασίας της MSM Export, μέλος του ομίλου CSG με την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα για την παραγωγή πυρομαχικών. Συμφωνία που, όπως τονίζεται, είναι μόνο η αρχή.

Στόχος του ομίλου είναι να δημιουργήσει στη χώρα μας ένα success story στο πρότυπο παρόμοιων επενδύσεωv που έχει υλοποιήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποτελώντας έναν σημαντικό εργοδότη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα μέσω της παρουσίας του το ρόλο της Ελλάδας στην αμυντική αυτονομία της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον όμιλο CSG, το ReArm Europe αποτελεί ζωτική ευκαιρία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όμως, με προτεραιότητα τις επενδύσεις σε στρατηγικά αμυντικά προϊόντα.

Όπως τόνισε ο David Chour, Vice-Chairman of the Board of Directors Chief Operating Officer, του ομίλου CSG (Czechoslovak Group) κατά την ενημέρωση των Ευρωπαίων δημοσιογράφων στα κεντρικά γραφεία και τις εργοστασιακές μονάδες της εταιρείας στην Πράγα, στην Τσεχία, παρουσία της «Ναυτεμπορικής», «στοχεύουμε να είναι ο όμιλος CSG μία από τις κορυφαίες εταιρείες άμυνας στον κόσμο.

Αυτός ο στόχος καθορίζει και τις επόμενες κινήσεις μας όσον αφορά τις εξαγορές και τους τομείς δραστηριότητας». Σύμφωνα με τον κ. Chour «οι τελευταίες εξαγορές μας ήταν στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Επιδίωξή μας είναι να ενισχύσουμε την παρουσία μας στις ΗΠΑ όπου διερευνούμε και την επόμενη εξαγορά μας, παράλληλα με την εδραίωσή μας στην Ευρώπη».

Ο όμιλος CSG στην Ελλάδα

Μιλώντας στη «Ν» ο Andrej Čírtek, Spokesman, Czechoslovak Group a.s. σχετικά με την εξέλιξη της παρουσίας του ομίλου CSG στην Ελλάδα μετά την ανακοίνωση της κοινοπραξίας της MSM Export με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα τόνισε πως «η παραγωγή βλημάτων πυροβολικού 155 mm στο εργοστάσιο του Λαυρίου έχει ήδη ξαναρχίσει, χάρη στη μεταφορά τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας της MSM Export, από τον Όμιλο MSM, μέλος του ομίλου CSG, δημιουργώντας δεκάδες νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο της κοινοπραξίας μεταξύ του ομίλου CSG και της ΕΑΣ που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ θα συσταθεί επίσημα τους επόμενους μήνες. Η κοινοπραξία υποστηρίζεται με 33 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ASAP (Act in Support of Ammunition Production) της Ε.Ε. και 50 εκατ. ευρώ από την CSG.

Η παραγωγή TNT έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027 για την κάλυψη των απαιτήσεων επιχορήγησης ASAP. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή εξαρτημάτων βασικής διασποράς, πυρομαχικών μεσαίου διαμετρήματος (20-30 mm και 40 mm), φυσιγγίων μικρού διαμετρήματος (5.56 mm, 7.62 mm, 12.7 mm) και γραμμής συναρμολόγησης ανακατασκευής πυρομαχικών.

Η παραγωγή βλημάτων αρμάτων μάχης Leopard 2 των 120 χιλιοστών έχει προγραμματιστεί για μελλοντική ένταξη, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας και στοχεύοντας στη δημιουργία 300-400 νέων θέσεων εργασίας εντός τριών ετών.

Αναφορικά με την ίδρυση της CSE Greece και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της ο κ. Čírtek τόνισε πως «ναι, η CSE Greece έχει ιδρυθεί ως εμπορική αντιπροσωπεία του Czechoslovak Group στην Ελλάδα, λειτουργώντας υπό την κύρια εμπορική μας αντιπροσωπεία, Czechoslovak Export. Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στην προώθηση του αμυντικού και βιομηχανικού χαρτοφυλακίου του ομίλου CSG στην ελληνική αγορά.

Το έργο παραγωγής πυρομαχικών στο Λαύριο διαχειρίζεται ξεχωριστά η MSM Export, μέλος του CSG, και δεν σχετίζεται με την CSE Greece. Μέσω της CSE Greece, ο όμιλος CSG στοχεύει να προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προϊόντα όπως εκτοξευτές πυραύλων σε σασί Tatra ή πυροσβεστικό εξοπλισμό, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, ενώ παράλληλα διερευνά περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας».

Στην ερώτηση για το πώς συνδέονται οι διάφορες εταιρείες του ομίλου CSG που έχουν πλέον δραστηριότητα στην Ελλάδα, ο κ. Čírtek διευκρίνισε πως «οι δραστηριότητες του Τσεχοσλοβακικού Ομίλου (CSG) στην Ελλάδα περιλαμβάνουν διακριτούς ρόλους σε όλες τις θυγατρικές του, οι οποίοι συντονίζονται για την υποστήριξη των στρατηγικών μας στόχων.

Την Παραγωγή Πυρομαχικών στο Λαύριο: Το έργο του Λαυρίου διαχειρίζεται ο Όμιλος MSM, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου CSG που επικεντρώνεται στην παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, με εγκαταστάσεις στην Ισπανία, τη Σλοβακία και τη Σερβία.

Συγκεκριμένα, την κοινοπραξία με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα διαχειρίζεται η MSM Export, θυγατρική του Ομίλου MSM, η οποία επιβλέπει τη μεταφορά τεχνολογίας, την αύξηση της παραγωγής και τη λειτουργική διαχείριση για βλήματα 155 mm και τη μελλοντική παραγωγή TNT.

Τις Προσφορές Προϊόντων: Ο όμιλος CSG προσφέρει στην ελληνική αγορά προϊόντα όπως εκτοξευτές πυραύλων και το τεθωρακισμένο όχημα Patriot 4×4, και τα δύο κατασκευασμένα σε πλαίσιο Tatra. Αυτά κατασκευάζονται από την Excalibur Army, μια εταιρεία της CSG που ειδικεύεται σε στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Εμπορική Εκπροσώπηση: Το κύριο εμπορικό τμήμα του ομίλου CSG, η Czechoslovak Export, ίδρυσε την CSE Greece ως τοπικό γραφείο για να διατηρήσει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην περιοχή. Η CSE Greece διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και διερευνά ευκαιρίες για έργα με Έλληνες πυροσβέστες και τις Ένοπλες Δυνάμεις, προωθώντας το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του ομίλου CSG».

Σχετικά με το πρόγραμμα ReArm Europe και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να διασφαλίσει την αμυντική αυτονομία της Ευρώπης, ο κ. Čírtek επεσήμανε πως «το πρόγραμμα ReArm Europe, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, προσφέρει μια ζωτική ευκαιρία για την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της Ευρώπης, ενισχύοντας τις κρίσιμες παραγωγικές ικανότητες. Ο όμιλος CSG και οι θυγατρικές του, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου MSM, αξιολογούν πιθανά έργα για την αξιοποίηση αυτής της χρηματοδότησης, εξισορροπώντας την με την ισχυρή πρόσβασή μας σε τραπεζική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος κεφαλαίου. Η εμπειρία μας με προγράμματα της Ε.Ε., όπως η εξασφάλιση 30 εκατ. ευρώ από το ASAP για το έργο παραγωγής TNT στο Λαύριο, καταδεικνύει την ικανότητά μας να διαχειριστούμε πολύπλοκους κανονισμούς. Για να επιτύχει το ReArm Europe, πρέπει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες, να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε στρατηγικά προϊόντα όπως πυρομαχικά και πρώτες ύλες, και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και ηγετών της βιομηχανίας, όπως η CSG, για να μειώσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και να αντιμετωπίσει τα τρωτά σημεία».

Όμιλος CSG: Ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή, με αιχμή του δόρατος τις ΤΑΤRΑ Trucks-Tatra Defense Vehicle (TDV), Excalibur Army, ELDIS Radar Systems

Με έδρα την Ευρώπη και την Τσεχία, ο όμιλος CSG μετρά 25 χρόνια παρουσίας στην ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή. Έχει αναπτυχθεί σε περισσότερες από 70 χώρες, αριθμεί περισσότερες από 100 θυγατρικές. Διαθέτει 30 εργοστασιακές μονάδες παραγωγής αμυντικών προϊόντων, όπως πυρομαχικά, στρατιωτικά οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβολικά συστήματα, ραντάρ, με βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ινδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Απασχολεί πάνω από 14.000 υπαλλήλους Δραστηριοποιείται σε 5 βασικούς τομείς, με έμφαση την άμυνα που αντιστοιχεί στο 83,6% του κύκλου εργασιών του ομίλου και διακρίνονται στους CSG Defence, CSG Ammo+, CSG Mobility, CSG Aerospace, CSG Business Projects.

Αιχμή του δόρατος αποτελούν η ΤΑΤRΑ Trucks, που ιδρύθηκε το 1850 και Tatra Defense Vehicle (TDV) με έδρα την Τσεχία για την παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων με πρόσφατο δημιούργημα το τεθωρακισμένο όχημα νέας γενιάς Pandur 8×8 EVO 8×8, που ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες των Τσεχικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και πελατών διεθνούς βεληνεκούς. Eπίσης η Excalibur Army, με έδρα την Τσεχία, που δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων, την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, εκτοξευτών πυραύλων, αυτοκινούμενων πυροβόλων. Καθώς και η ELDIS Radar Systems, με έδρα την Τσεχία, με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και την παραγωγή ραντάρ για τα στρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια, και στόχο να είναι μεταξύ των 4 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ραντάρ.

Επιπλέον μεταξύ των βασικών θυγατρικών του ομίλου CSG είναι η MSM Group εταιρία παραγωγής πυρομαχικών με έδρα τη Σλοβακία, η αμερικανική εταιρία παραγωγής πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος The Kinetic Group. Πρόσφατο απόκτημα του ομίλου CSG, μέσω του MSM Group, είναι το βιομηχανικό πάρκο Walsrode στο Bomlitz της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας παραγωγής νιτροκυτταρίνης Walsroder που αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για την άμυνα αλλά και άλλους τομείς. Ο όμιλος CSG διαθέτει βιομηχανικές μονάδες υψηλής αμυντικής τεχνολογίας, αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρό R&D καθώς και ευρωπαϊκές συνεργασίες όπως με την KNDS, BAE Systems, GDELS, General Dynamics και άλλες.

Tα pro-forma έσοδα του ομίλου CSG για το 2024, που ενσωματώνουν και την πλήρη ετήσια απόδοση του Ομίλου Kinetic, ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ. Tα pro-forma λειτουργικά EBITDA, που ενσωματώνουν και τα αποτελέσματα του ομίλου Kinetic για το σύνολο του 2024, έφτασαν τα 1,4 δισεκατομμύρια. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 526,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 202% σε σύγκριση με το 2023. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου CSG ξεπέρασε τα 11 δις. ευρώ στο τέλος του 2024. Ο αμυντικός τομέας συνεισέφερε το 83,6% των εσόδων, με τον τομέα CSG Defence να δημιουργεί μόνο του το 77,6% των συνολικών πωλήσεων (3,3 δισ. ευρώ), εδραιώνοντας τον ρόλο του ως τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του ομίλου. Οι αγορές του ΝΑΤΟ απέφεραν το 49,6% των πωλήσεων, ενώ οι εκτός-ΝΑΤΟ αγορές αντιπροσώπευσαν το 50,4%.

Το 2024, ο Όμιλος CSG έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση των καινοτομιών διπλής χρήσης, μέσω της συνεργασίας του με την Presto Ventures για τη δημιουργία του Presto Tech Horizons (PTH), ενός επενδυτικού ταμείου με προγραμματισμένο όγκο έως 0,2 δισ. ευρώ που στοχεύει σε τεχνολογίες αιχμής για την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτή η στρατηγική κίνηση ενισχύει την ικανότητα του Ομίλου CSG να ενσωματώνει καινοτόμες λύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του, αξιοποιώντας τεχνολογίες διπλής χρήσης τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς.