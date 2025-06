Grivalia: Σε δημόσια διαβούλευση το project των 250 εκατ. στη Μεγαλόνησο Πεταλιών

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τη επένδυση προϋπολογισμού 250 εκατ. της Grivalia Hospitality στη Μεγαλόνησο Πεταλιών Ευβοίας.

Η Μεγαλόνησος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών και η πρόσβαση επιτυγχάνεται αποκλειστικά με ιδιωτικά σκάφη μέσω του Μαρμαρίου.

Η Grivalia Hospitality, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων του One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα και του Αmanzoe στο Πόρτο Χέλι, σχεδιάζει μια σύνθετη πολυτελή τουριστική ανάπτυξη έχοντας συμφωνήσει με τη διεθνή αλυσίδα Six Senses.

To Six Senses Megalonisos θα είναι 75 ξενοδοχειακών κλειδιών και 20 επώνυμων κατοικιών που θα λειτουργούν με χρονομεριστικές μισθώσεις.

Όπως επισημαίνεται ειδικότερα το υπό μελέτη τουριστικό θέρετρο θα περιλαμβάνει συνολικά 20 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, ανεξάρτητα ισόγεια και υπόσκαφα κτίρια και μια ξενοδοχειακή εγκατάσταση με 75 ισόγειες βίλες ξενοδοχείου.

Το έργο στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με πρόβλεψη λειτουργίας της τουριστικής μονάδας περισσότερους μήνες τον χρόνο, «έτσι ώστε να μην δημιουργείται η αίσθηση μίας εγκαταλελειμμένης περιοχής στην περίοδο χαμηλής λειτουργικότητας του έργου».

Με βάση την προτεινόμενη χωρική ανάπτυξη η περιοχή επέμβασης οργανώνεται σε δύο κατηγορίες χώρων:

Τη Ζώνη Α η οποία αφορά έκταση περίπου 520 στρέμματα με κύρια χρήση Τουρισμού – Αναψυχής και

τη Ζώνη Β, περίπου 40 στρέμματα η οποία αποτελεί Ζώνη Προστασίας Φυσικού Τοπίου και Περιβάλλοντος, περικλείοντας επί της ουσίας τις δασικές εκτάσεις εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Η εν λόγω ανάπτυξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων και όπως υποστηρίζεται «ο σχεδιασμός του εξεταζόμενου ΕΣΧΑΣΕ αφορά στην υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης για την ανάπτυξη ενός οικολογικού τουριστικού προϊόντος που θα περιλαμβάνει ειδικές μορφές τουρισμού (ευεξία, γαστρονομία, πρωτογενή παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και θα προσφέρει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες, θέτοντας μια νέα αναφορά στην φιλοξενία στη Μεσόγειο».