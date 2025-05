Halcyon – Ευβοϊκή Ζύμη: Ψήθηκε το νέο deal στην αγορά της ζύμης

Ένα ακόμα deal στην εγχώρια αγορά ζύμης έλαβε χώρα μεταξύ της βιομηχανίας Ευβοϊκή Ζύμη, γνωστή από το brand Ζύμη Ψαχνών, και του fund Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα της εν λόγω κατηγορίας στα μάτια των επενδυτών.

Οι πληροφορίες της “Ν” αναφέρουν ότι το πλαίσιο της συμφωνίας αφορά στην είσοδο του fund στην Ευβοϊκή Ζύμη με την απόκτηση του 33,37% της εταιρείας.

Πρόκειται για την έκτη συμφωνία που λαμβάνει χώρα στην εν λόγω αγορά τα τελευταία 6 χρόνια, τοποθετώντας τη κατηγορία της ζύμης στις υψηλές θέσεις των δραστηριοτήτων τροφίμων που διατηρούν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές εντός και εκτός συνόρων.

Παρουσία σε 42 αγορές

Η ισχυρή εξωστρέφεια, εξάλλου, αποτελεί ουσιαστική “προίκα” της Ευβοϊκής Ζύμης η οποία μέσα την τελευταία δεκαετία έχει “επεκταθεί” σημαντικά εκτός συνόρων, με το χαρτοφυλάκιο των εξαγωγών να “μετρά” παρουσία σε περίπου 42 αγορές.

Οι εξαγωγές αφορούν περί το 47% του συνολικού τζίρου της εταιρείας και το 2024 ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ σε αξία. Η συνολική επίδοση των εσόδων κατά την περσινή χρονιά της εταιρείας ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση πέραν του 17%. Σε επίπεδο κερδοφορίας το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε πέρυσι στο ύψος του 1,3 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την δυναμική της εταιρείας η οποία σύμφωνα με όσα αναφέρει στην “Ν” ο κ. Νικόλαος Κωνσταντάκης, Οικονομικός Διευθυντής της Ευβοϊκής “έχει ήδη εκπονήσει ένα πολύ δυνατό busisnees plan με ορίζοντα τους επόμενους εφτά μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ύψους 10 εκατ. ευρώ, που αφορά την μετεγκατάσταση της έδρας και όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στο Σχηματάρι, θεωρήσαμε ότι μια τέτοια σύμπραξη θα ενδυναμώσει σημαντικά την εταιρεία για να υλοποιήσει τους στόχους της. Η σύμπραξη θα ανοίξει το δρόμο για σημαντικές συνέργειες και δεν εστιάζει μονάχα στην εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης”.

Η στρατηγική του Halcyon και το αποτύπωμα της Ευβοϊκής

Από πλευράς του fund η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners “Invest in the Best of Greece”, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Ευβοϊκής Ζύμη, πέρα από το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, κατέχει και υψηλά μερίδια στην εγχώρια αγορά καθώς φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε όρους όγκου πωλήσεων στη κατηγορία της νωπής ζύμης στο ράφι με μερίδιο πέραν του 40%, ενώ στις κατεψυγμένες ζύμες κατέχει εξίσου ισχυρή μεριδιακή παρουσία της τάξεως του 20-27%. Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ζύμη Ψαχνών αποτελεί τον νούμερο ένα παραγωγό κανταϊφιού στην Ελλάδα.

Η εταιρεία κατέχει επίσης σημαντική παρουσία στο κανάλι HoReCa ενώ έχει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο συνεργασιών για παραγωγή κωδικών ιδιωτικής ετικέτας.

Για το 2025 οι εκτιμήσεις της διοίκησης προσβλέπουν σε ανάπτυξη εσόδων πέραν του 45%, ήτοι σε 21-22 εκατ. ευρώ, με γνώμονα τις δυνατότητες που προσφέρει η έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο Σχηματάρι.

Οι ηχηρές συμφωνίες του κλάδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία της ζύμης έχουν πραγματοποιηθεί ηχηρές συμφωνίες όπως: η εξαγορά της Ιωνικής Σφολιάτας από την Switz Group, η εξαγορά του 75% της Ελληνικής Ζύμης Αραμπατζής από την Vivartia, η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Ροδούλα από το fund Elikonos, η απόκτηση της Panini Αρτοποιήματα από την ΑΛΦΑ Αθανάσιος Κουκουτάρης (Alfa Pastry) και αντίστοιχα η ένταξη της Τσαμπάσης Α.Ε στην Παλίρροια Σουλιώτης.

Οι λόγοι που οι ζύμες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας τροφίμων εστιάζονται στην ταχέως αναπτυσσόμενη δυναμική της κατηγορίας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για εύκολη πρόσβαση και παρασκευή προϊόντων στο σπίτι, “ακουμπά” στις vegan διατροφικές επιλογές, ενώ αποτελεί ένα προϊόν που έχει μια διευρυμένη δυνατότητα χρήσης τόσο σε αλμυρά όσο και γλυκά σκευάσματα.

Παράλληλα, η συνεχώς αυξανόμενη προβολή της μεσογειακής διατροφής σε συνδυασμό με την αύξηση του τουρισμού έχουν δημιουργήσει μία υψηλή αναγνωρισιμότητα στα ελληνικά σήματα, διευκολύνοντας την διείσδυσή τους στα διεθνή ράφια.