Χαλκιδική – Καβάλα οι «πρωταγωνιστές» τουριστικών projects

«Πρωταγωνιστεί» σταθερά η Χαλκιδική στις τουριστικές επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά με έντονο ανταγωνισμό πλέον από την παραλιακή ζώνη της Καβάλας, όπου βρίσκονται στα σκαριά μια σειρά από μεγάλα τουριστικά projects, σε μεγάλο βαθμό ξένων-κυρίως βουλγαρικών ή ελληνοβουλγαρικών συμφερόντων.

Χαλκιδική

Ένα από τα πιο πρόσφατα new entries στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Χαλκιδικής είναι το πεντάστερο συγκρότημα «Portes Theros», που αποτελεί «αδελφάκι» του επίσης πεντάστερου Portes Lithos Luxury Resort, που τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2019 στη Νέα Ποτίδαια.

Επίσης, στα τέλη Μαΐου ανοίγει στην περιοχή της Σάνης το πεντάστερο adults only (16+) «Zelia Halkidiki Resort & Spa, Destination by Hyatt». Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα του brand Destination by Hyatt, του αμερικανικού ξενοδοχειακού ομίλου Hyatt, ενώ επενδύσεις της τάξης των 8 εκατ. ευρώ ολοκληρώνει φέτος το Porto Carras Grand Resort στο οινοποιείο, τη μαρίνα, το γήπεδο γκολφ και για ενεργειακό μετασχηματισμό.

Στο μεταξύ – και πάλι στην περιοχή της Σάνης – προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του πεντάστερου resort της «ΟΝΥΞ» Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία με δύο ξενοδοχεία, βίλες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά., σε έκταση περίπου 600 στρεμμάτων, ενώ για την Άνοιξη του 2029 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του πρώτου «Ikos Grand Resort» από τον Ομιλο Sani/Ikos, με τη ριζική ανακατασκευή και αναβάθμιση των ξενοδοχείων Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial, στην Καλλιθέα Κασσάνδρας, που εξαγόρασαν πρόσφατα έναντι 400 εκατ. ευρώ από την Goldman Sachs.

Τουλάχιστον τρεις πεντάστερες ξενοδοχειακές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά, εξάλλου, στο νησάκι Διάπορος απέναντι από τη Βουρβουρού στη Σιθωνία: Το χαμηλής όχλησης «Diaporos Green Retreat: Ενεργειακά Αυτόνομη Τουριστική Ανάπτυξη 5*», της εταιρείας «ΣΤΑΝΤΑ Μ.Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», του Σταύρου Ανδρεάδη, επίτιμου προέδρου του ξενοδοχειακού ομίλου Sani/Ikos, ένα ξενοδοχείο από την «ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» και δυο ξενοδοχεία από την «Σύμμετρον Τουριστική Α.Ε.».

Καβάλα – Θάσος

Στα τέλη Φεβρουαρίου συστάθηκε με έδρα στη Δράμα και μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ η «Anasa Luxury Hotel and Resort Μ.Α.Ε», συμφερόντων του Ιρανοκαναδού επιχειρηματία Vahid Hadi Taghi, που έχει εξαγγείλει τη δημιουργία των ελληνικών «Hamptons» σε έκταση περίπου 150 στρεμμάτων στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, την οποία έχει αποκτήσει με διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ έναντι τιμήματος 18,5 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας «Ηρακλείτσα». Το resort θα αποτελείται από πεντάστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα και 288 πολυτελείς μεζονέτες, οι οποίες φέρονται να έχουν ήδη προπωληθεί.

Τη δημιουργία πεντάστερου συγκροτήματος 300 κλινών σχεδιάζει η «MVI HOLIDAYS ΙΚΕ», ιδιοκτησίας των Daniel Letchev και Mihail Indzhov από τη Βουλγαρία, στην Κεραμωτή Καβάλας. Η επένδυση θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. ευρώ.

Στη φάση κατασκευής έχει περάσει, επίσης, το μεγαλόπνοο επενδυτικό πλάνο – της τάξης των 100 εκατ. ευρώ – του Ομίλου Κουρτίδη (Kourtidis Group) στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας για τη δημιουργία του «Alexandrou Chora Resort», που θα αποτελείται από πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, τουριστικό χωριό τουλάχιστον 200 κατοικιών και πολιτιστικό θεματικό πάρκο και θα τεθεί κάτω από αλυσίδα διεθνούς τουριστικού ομίλου.

Έντονη είναι η επενδυτική κινητικότητα στον τομέα των ξενοδοχείων και στην αντικρινή Θάσο, με μια πλειάδα επενδύσεων να έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (σ.σ. δυο προηγούμενους α.ν.):

Ίδρυση νέου τετράστερου ξενοδοχείου της επιχείρησης «Anagnostou-Feidopoulou Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλo «Emerald Hotel» στην περιοχή Σωτήρας

Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων της επιχείρησης Φωτίδης Θεόδωρος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «Aelia Villa A.E./Actionnet A.E.» στον Λιμένα Θάσου

Ίδρυση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στη Νέα Πέραμο Καβάλας από την «Kavala Rent a Car ΙΚΕ»

Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων της επιχείρησης με επωνυμία «Ξενοδοχεία Κοθάλη Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Xenios Gate»

Ίδρυση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων στην περιοχή της Χρυσής Αμμουδιάς από την OLVIA HOTEL IKE

Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας της επιχείρησης LT Boutique Hotel

Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων από την εταιρεία Endless Holidays Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία στον Λιμένα

Πιερία

Στην Πιερία βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση στην κατηγορία των πέντε αστέρων του τετράστερου ξενοδοχείου «Mediterranean Princess Adult Hotel» του Ομίλου «Mediterranean Hotels», ενώ επίσης βρίσκεται στα σκαριά επένδυση 11 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του «Ολύμπου Ελαιών», ενός πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας, από τους εξ Ελβετίας ‘Έλληνες Κωνσταντίνο και Σωτήριο Μπίνα.

Άλλες περιοχές

Τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά και σε άλλες δημοφιλείς περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: