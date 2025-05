Οι διεθνείς συμμετοχές και το made in Greece της DEFEA 2025

Μεγαλύτερη σε συμμετοχές και σε περιεχόμενο σε σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις ήταν η φετινή Διεθνής Έκθεση Άμυνας, Ασφάλειας και Τεχνολογίας DEFEA 2025 η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος από τις 6 έως τις 8 Μαϊου 2025.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μέσω των προϊόντων τους την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα για το νευραλγικό τομέα της Άμυνας για την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, με φόντο το ReArm Europe αλλά και το ελληνικό εξοπλιστικό της επόμενης 12ετίας, ύψους 28 δισ. ευρώ, που είναι όλα υπό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα είχαν και τη δυνατότητα να επισημάνουν την ανάγκη ύπαρξης θεσμικής αρχής για τη σωστή διαχείριση της τεράστιας ευκαιρίας και ευθύνης που προκύπτει για τον αμυντικό κλάδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπολογίζεται ότι σε εθνικό επίπεδο στη DEFEA 2025 συμμετείχαν 203 ελληνικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με 140 ελληνικές παρουσίες το 2023.

Όπως τόνισαν στη «Ν» εκπρόσωποι εταιρειών, στην έκθεση πραγματοποιήθηκαν πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων και ζυμώσεων μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων, πολυεθνικών κολοσσών αλλά και στρατιωτικών αντιπροσωπειών χωρών της Δύσης και της Μέσης Ανατολής. Ειδικά από την ελληνική πλευρά στη φετινή DEFEA έδωσαν το παρόν εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ και όχι στην Ελλάδα. Παράλληλα έκαναν το ντεμπούτο τους στην έκθεση ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες απείχαν μέχρι τώρα από την DEFEA αν και έχουν, μεταξύ άλλων, πολυετή δραστηριότητα και στον αμυντικό τομέα.

Αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και spin off καινοτομίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με έμφαση τις dual use τεχνολογίες. Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ιδιαίτερη σημασία η επισήμανση πως «η ανακοίνωση του 25% ως συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα έχει ήδη ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον διεθνών παικτών του κλάδου, που πλέον βλέπουν τις ελληνικές επιχειρήσεις ως εταίρους για στρατηγικές συνεργασίες. Το momentum αυτό διαμορφώνεται σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής παραγωγής εντείνεται, επηρεάζοντας θετικά και το ελληνικό οικοσύστημα — τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και αριθμού εμπλεκόμενων επιχειρήσεων».

Διεθνείς συμφωνίες με ελληνική υπογραφή

Με βάση τα στοιχεία του διοργανωτή, στο πλαίσιο της DEFEA 2025 στρατηγικής σημασίας ήταν η ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Israel Aerospace Industries (IAI) και της θυγατρικής της ELTA SYSTEMS. Η συνεργασία αφορά στην συμπαραγωγή του αυτόνομου υποβρυχίου συστήματος BlueWhale. Επίσης η υπογραφή MOU μεταξύ της METLEN και της IVECO Defence Vehicles για αποκλειστική συνεργασία για την παροχή στρατιωτικών φορτηγών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και η παρουσίαση της συνεργασίας μεταξύ METLEN και KNDS Γαλλίας για τo τεθωρακισμένο όχημα μάχης VBCI PHILOCTETES. Στο θετικό απολογισμό περιλαμβάνεται η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας του ομίλου EFA με την εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Acromove για την ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας αξιοποιώντας το λογισμικό τακτικών δεδομένων της SCYTALYS μέλους του ομίλου EFA. Από τον γαλλικό οίκο NAVAL GROUP, κατασκευαστή των φρεγατών Βelhara, ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ελληνική εταιρεία ALTUS για την ενσωμάτωση του συστήματος UAV ATLAS 8 στις ναυτικές πλατφόρμες της. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στις εξαγωγικές προοπτικές των μη επανδρωμένων συστημάτων, ενισχύοντας τις δυνατότητες των ναυτικών πλατφορμών με την προηγμένη λειτουργικότητα του ATLAS 8.

Η εταιρεία ARQUUS ανακοίνωσε ότι η Κύπρος έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβολαίου για 12 τεθωρακισμένα οχήματα Sherpa. Τη συνεργασία της με την ισραηλινή AHARON YOSEF παρουσίασε η ελληνική GIZELIS, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι πρόκειται για στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Στη δραστηριότητά της στον αμυντικό τομέα με έμφαση τις διαστημικές επικοινωνίες εστίασε, μεταξύ άλλων, η ελληνική Prisma Electronics. Όπως τόνισαν στη «Ν» στελέχη της εταιρείας που συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση, «η ιστορία της Prisma Electronics είναι απόδειξη ότι η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να ανθεί και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αρκεί να υπάρχει όραμα, επένδυση και επιμονή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Prisma Electronics δείχνει ότι η Ελλάδα έχει και τις δυνατότητες και το ταλέντο για να είναι παρούσα στο παγκόσμιο τεχνολογικό γίγνεσθαι – από τα πεδία των αμυντικών επιχειρήσεων μέχρι την τροχιά της Γης». Η εταιρεία συμμετέχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το European Patrol Corvette και το EuroHAPS, που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. Παράλληλα, στη δραστηριότητά της περιλαμβάνεται η επιτυχής παράδοση κρίσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων για τις φρεγάτες FDI της Naval Group.

Στα τέλη του 2025 η Prisma Electronics ετοιμάζεται να εκτοξεύσει έναν ελληνικό νανοδορυφόρο στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος MICE-1, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λύσεων κρίσιμης επικοινωνίας για πλοία σε απομακρυσμένες ή πληγείσες περιοχές. Επιπλέον εξελίξει το πρόγραμμα LAROS NAVY για το Πολεμικό Ναυτικό. Τις εδραιωμένες συνεργασίες της στον τομέα της άμυνας παρουσίασε στο DEFEA η εισηγμένη MEVACO. Όπως τόνισαν στη «Ν» τα στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των συνεργασιών της περιλαμβάνεται εκείνη με τη NAVAL για τις φρεγάτες Behlara καθώς και η νέα συμφωνία με την INTRACOM DEFENSE SA για την κατασκευή μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό, στο πλαίσιο των συνεργασιών της IDE με αμυντικούς κολοσσούς. Η παραγωγή ταινιών κραμάτων χαλκού, για την παραγωγή πυρομαχικών μικρών και μεσαίων διαμετρημάτων, κυάθια για την παραγωγή καλύκων και βολίδων πυρομαχικών μικρών διαμετρημάτων, δίσκους και φύλλα (μεγάλου πάχους) κραμάτων χαλκού για την παραγωγή βλημάτων μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος καθώς και υλικών για ποικίλες εφαρμογές, όπως πλοία, μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα, αντιπυραυλικά συστήματα και κινητούς θαλάμους επιχειρήσεων, καθώς και λαμαρίνες χάλυβα θερμής έλασης για πλοία του πολεμικού ναυτικού και ειδικούς χάλυβες για την παραγωγή βλημάτων ήταν το περιεχόμενο του περιπτέρου της ElvalHalcor που δηλώνει παρούσα στα αμυντικά έργα.

Πλήθος επαφών και υπογραφές μνημονίων συνεργασίας που διευρύνουν τη διεθνή εμβέλεια και τις δυνατότητες των ελληνικών αμυντικών εταιρειών πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Επίσκεψη και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών όπου ενημερώθηκε από το ΔΣ για τις δυνατότητες των ελληνικών εταιρειών.

Σκοπός της αντιπροσωπείας να συμβάλει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών στο άμεσο μέλλον. Ένα πολύ σημαντικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε με την γερμανική αμυντική εταιρεία Diehl παρουσία του Γερμανού Πρέσβη κ. Αντρέα Κιντλ και εκπροσώπων του αντίστοιχου συνδέσμου BDSV. Σκοπός, είναι η γερμανική εταιρεία να διευρύνει τη συνεργασία που ήδη έχει με ελληνικές εταιρείες και με άλλες για την κατασκευή του πυραυλικού συστήματος IRIS-T. Ένα ακόμα σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε και με τον αντίστοιχο σύνδεσμο της Τσεχίας AOBP προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνεργασίες των αμυντικών εταιρειών των δύο χωρών. Το νεοσύστατο αμυντικό cluster DefencEduNet υπέγραψε με την Ernst&Young Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύμπραξη των εταιρειών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και σε εξωτερικές συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα. Πρόγραμμα υποτροφιών STEM σε συνεργασία με το DefencEduNet ανακοίνωσε στην DEFEA και η Lockheed Martin. Ο ΣΕΚΠΥ έχει τονίσει ότι θα συνεχίσει σταθερά να ζητάει την ελληνική συμμετοχή σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή και την παραγωγική δυνατότητα της. Kαι έχει διατυπώσει πως η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τους νέους εξοπλισμούς θα έχει μειωμένη αξία, αν δεν εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παραγωγή, αλλά και στην εν συνεχεία υποστήριξή τους.

Η δράση του ΕΛΚΑΚ

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η εκδήλωση του ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) στη DEFEA με θέμα “ Challenges in Spinning Off Dual Use Research”, με στόχο την ανάδειξη των dual use τεχνολογιών στην άμυνα αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στην προσπάθεια να μεταφέρουν την έρευνα από το εργαστήριο στην αγορά, μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης spin-off εταιριών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι δημιουργοί νεοφυών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα οι Δρ. Ηλίας Γιαλαμπουκίδης, Διαχειριστής και Διευθύνων Σύμβουλος της CDXi Solutions, Καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, Συνιδρυτής της MetaMind Innovations P.C., Αργύρης Μουστάκας, Συνιδρυτής της SciDrones P.C., Γιώργος Τσιμικλής, Διευθύνων Σύμβουλος της CogniSensus, Δρ. Τζένη Λειβαδάρου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων στο Κέντρο Ικανοτήτων Teaching Factory, Δρ. Ευάγγελος Σακκαλής, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Traqbeat Technologies, Καθηγητής Νικόλαος Μελανίτης, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Δρ. Ελευθέριος Ουζούνογλου, Σύμβουλος Τεχνικής Διεύθυνσης I-SENSE Group, ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ.

Τη συντονιστική ομάδα της εκδήλωσης αποτελούσαν οι Δρ. Aγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΜΠ, Ιδρυτής και Διευθυντής της I-SENSE, Δρ. Γιάννης Δημητρακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Δρ. Βίβιαν Σοφού, Senior Manager Business Development & Innovation της EIT Manufacturing South East, Αντιπλοίαρχος (Μ) Ιάσονας Δήμου ΠΝ, Διευθυντής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Μεταφοράς Τεχνολογίας, ΕΛΚΑΚ.