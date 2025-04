Masdar: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Masdar απέκτησε το 70% της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ τον Νοέμβριο του 2024 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και άλλους μετόχους, σε μία συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 3,2 δισ. ευρώ – τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις σημαντικότερες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ε.Ε.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ως κορυφαίος παίκτης για περισσότερα από 25 έτη στον κλάδο των ΑΠΕ της Νοτιανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, διατηρεί το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, με έργα σε Βουλγαρία και Πολωνία, και διαθέτει σταθερές προοπτικές ανάπτυξης. Η κορυφαία εταιρεία ΑΠΕ της Ελλάδας αναπτύσσει και λειτουργεί έργα καθαρής ενέργειας που αξιοποιούν τον άνεμο, τον ήλιο, τη βιομάζα και το νερό, ενώ στην Αμφιλοχία υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης στην Ευρώπη, ισχύος 680 MW.

Από το σύνολο των 1224 MW εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα 102 MW βρίσκονται στην Πολωνία και τα 30 MW στη Βουλγαρία. Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την κατασκευή 197 MW φωτοβολταϊκών σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης και της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών, η Masdar θα κινήσει τις διαδικασίες διαγραφής των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

