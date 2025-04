Ευ. Μυτιληναίος στο Bloomberg: Στόχος νέες αμυντικές συνεργασίες – Έρχονται ευχάριστες εκπλήξεις για τους μετόχους της Metlen

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η εταιρεία μπορεί «σίγουρα» να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της ηπείρου.

Επεσήμανε, δε, ότι η Metlen είναι μία από τις τρεις έως πέντε ελληνικές εταιρείες που έχουν το απαιτούμενο μέγεθος ώστε να συνάψουν στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες και να δημιουργήσουν ένα cluster στον τομέα τους.

Η Metlen ανακοίνωσε τη Δευτέρα συνεργασία με τη γαλλική KNDS για την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ιταλική Iveco Defense Vehicles στα τέλη Μαρτίου για την ανανέωση του στόλου φορτηγών που χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Metlen σχεδιάζει επίσης να επενδύσει 296 εκατ. ευρώ στην πρώτη μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ενός μετάλλου κρίσιμης σημασίας για προηγμένα αμυντικά συστήματα και την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι οι εταιρείες της χώρας έπρεπε να είχαν ξεκινήσει την πορεία προς τις στρατηγικές συνεργασίες πριν από χρόνια.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι δηλώσεις του κ. Μυτιληναίου έγιναν λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την Capital Markets Day της Metlen στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου, όπου η εταιρεία θα ενημερώσει για τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία λειτουργικού κέρδους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028, χωρίς να υπολογίζονται εξαγορές ή άλλες προσθήκες. «Εάν έχουμε συγχωνεύσεις και εξαγορές, που είναι πάντα στο τραπέζι, αυτές θα προστεθούν επιπλέον των 2 δισ. ευρώ», επεσήμανε.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι μεσοπρόθεσμα, η εταιρεία πρέπει να εξηγήσει στους επενδυτές πώς θα αυξήσει οργανικά τα λειτουργικά της κέρδη από τα 1,1 δισ. ευρώ μέσω των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της. «Θα παρουσιάσουμε τη συνεισφορά κάθε δραστηριότητας προς την επίτευξη των 2 δισ. ευρώ» συμπλήρωσε.

Η Metlen έχει «πολύ μεγάλα σχέδια» για δύο επιχειρηματικές επενδύσεις, στις οποίες οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες «δεν έχουν ακόμη αρχίσει να ρέουν», σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για αυτές τις δραστηριότητες στο Λονδίνο με «δύο ευχάριστες εκπλήξεις για τους μετόχους μας».

Οι προετοιμασίες για την εισαγωγή των μετοχών της Μetlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το τρίτο τρίμηνο «πηγαίνουν καλά», επεσήμανε ο κ. Μυτιληναίος. Η εταιρεία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο η εισαγωγή στο Λονδίνο θα αποτελέσει την κύρια εισαγωγή της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Metlen σχεδιάζει να προσαρμόσει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της με λειτουργικές ενημερώσεις για τις εμπορικές δραστηριότητες, προσθέτοντας δείκτες όπως όγκο, μερίδιο αγοράς και επενδύσεις, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας. Αυτή η προσέγγιση θα ευθυγραμμίσει περισσότερο την εταιρεία με τη συνήθη πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

