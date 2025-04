Prisma Electronics: Το πρώτο ολοκληρωμένο Cyber Hub – NIS2 στην Αλεξανδρούπολη

Την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για έξυπνες πόλεις, φιλικές στον πολίτη και επιτελική επίγνωση στην διοίκηση αυτών, παρουσίασε η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΒΕ που συμμετείχε στην έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2025 , η οποία πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Ένα νέο βασικό μήνυμα της Prisma Electronics στην έκθεση ήταν ότι «η κυβερνοασφάλεια αποτελεί θεμέλιο για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ανθεκτικού ψηφιακού διασυνδεμένου οικοσυστήματος».

Με το Cyber Hub – NIS2 η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θωράκιση οργανισμών και επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές, προάγοντας μια ολιστική και διαρκώς εξελισσόμενη στρατηγική ασφάλειας.

Στρατηγική η σημασία της Αλεξανδρούπολης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Χρήστος Γιορδαμλής, παρουσίασε το εργαλείο αυτό σε δημοσιογράφους και opinion leaders, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης ως τεχνολογικού κόμβου που ενισχύει την κυβερνοασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Στην ομιλία του, τόνισε ότι το Cyber Hub – NIS2 δεν είναι απλώς ένα πλαίσιο υπηρεσιών συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία NIS2, αλλά μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κυβερνοασφάλειας που περιλαμβάνει:

Διαρκή αξιολόγηση ροών δεδομένων στα δίκτυα και τις υποδομές πληροφορικής ως προς απειλές και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Έξυπνες ειδοποιήσεις και αναφορές για την κατάσταση κρίσιμων υποδομών

Εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών και παρεπόμενων απειλών

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Καλογεράς, ειδικός Νομικός συνεργάτης σε θέματα NIS-2 παρουσίασε αναλυτικά τις υπηρεσίες του Cyber-hub, δίνοντας έμφαση:

Στην ανίχνευση κυβερνοαπειλών σε πραγματικό χρόνο

Στη συνεργασία με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία κρίσιμων υποδομών

Στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων για την προστασία δεδομένων

Οι καινοτόμες λύσεις

Η Prisma Electronics συμμετείχε δυναμικά στην έκθεση Beyond 2025 με το περίπτερό της (Hall 3, Stand E06), όπου παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις της στους τομείς:

Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης διασυνδεδεμένης με αισθητήρες

Κυβερνοασφάλειας (Cyber Hub – NIS2)

Έξυπνης διαχείρισης ενέργειας

Διαχείρισης “έξυπνων” υποδομών μέσω της πλατφόρμας PrismaSense

Προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής – επιχειρηματικής ανάπτυξης με το σύστημα Xenagos

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η πλατφόρμα PrismaSense, η οποία επιτρέπει στους Δήμους να παρακολουθούν συνδυασμένα κρίσιμες παραμέτρους όπως η παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια και το αποτύπωμα CO2, ή ποιότητα αέρα και νερού σε πραγματικό χρόνο, καθώς και το Xenagos, που προσφέρει διαδραστικές εμπειρίες ξενάγησης μέσω AR και VR.

Με κεντρικό μήνυμα “Behind the Change, Beyond the Future”, η εταιρεία επέδειξε τα προϊόντα της και ανέδειξε τα τη στρατηγική της για τη δημιουργία ασφαλών, βιώσιμων και καινοτόμων ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Η Prisma Electronics SA είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητά της να διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα και να προστατεύει κρίσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας την αξιοπιστία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.