To Go For More της Εθνικής Τράπεζας επιβραβεύει τις πασχαλινές αγορές

Φέτος το Πάσχα, ως και τις 21 Απριλίου, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε, για τα δώρα των αγαπημένων σας αλλά και για να γεμίσετε το πασχαλινό τραπέζι.

Δώρα για τα βαφτιστήρια και τους αγαπημένους

Αναζητώντας την τέλεια πασχαλινή λαμπάδα ή το ιδανικό παιχνίδι για το βαφτιστήρι, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας αποτελούν την ιδανική επιλογή. Με την κάθε αγορά, είτε από τα φυσικά καταστήματα, είτε μέσω της ιστοσελίδας moustakastoys.gr, εξασφαλίζεται 10% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους, εφόσον χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πασχαλινή αγορά μετατρέπεται σε μια επιπλέον ευκαιρία επιβράβευσης.

Αθλητικά είδη και εξοπλισμός για όλους

Όσοι σκοπεύουν να ανανεώσουν τα αθλητικά τους είδη ή να κάνουν δώρο αθλητικά παπούτσια στα βαφτιστήρια τους, τα καταστήματα Zakcret Sports προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Με την αγορά αθλητικών ειδών και αξεσουάρ από τα καταστήματα Zakcret Sports ή την ιστοσελίδα zakcret.gr, εξασφαλίζεται 10% σε Go For More πόντους, όταν οι πληρωμές γίνονται με πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.

Περιποίηση και ομορφιά με όφελος

Σε κάθε αναζήτηση για δώρα περιποίησης ομορφιάς, τα καταστήματα Hondos Center προσφέρουν τη λύση. Με την αγορά καλλυντικών, αρωμάτων ή άλλων προϊόντων από τα καταστήματα Hondos Center ή την ιστοσελίδα hondoscenter.com, εξασφαλίζεται 10% σε Go For More πόντους, εφόσον πληρώνεται με πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας.

Πασχαλινό τραπέζι με τα καλύτερα προϊόντα από το Μασούτη

Για το πασχαλινό τραπέζι, τα σούπερ μάρκετ Μασούτης προσφέρουν όλα τα αναγκαία προϊόντα. Είτε πρόκειται για τα παραδοσιακά εδέσματα, είτε για τα υλικά για την ετοιμασία του τραπεζιού, με κάθε αγορά στα καταστήματα Μασούτης εξασφαλίζεται 6% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους, πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Με κάθε αγορά, υπάρχει κέρδος σε σε Go For More πόντους που μπορούν να εξαργυρωθούν στις επόμενες συναλλαγές.

Εκδρομές και ταξίδια με καύσιμα ΕΛΙΝ

Για τις πασχαλινές αποδράσεις, τα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ προσφέρουν την τέλεια ευκαιρία για καύσιμα κίνησης με κέρδος 6% της αξίας της συναλλαγής σε Go For More πόντους. Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια και η προσφορά μπορεί να αξιοποιηθεί με την χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Go For More: Η επιβράβευση που συνεχίζεται!

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζει να προσφέρει στους πελάτες του την ευκαιρία να κερδίζουν πόντους με κάθε αγορά, οι οποίοι μετατρέπονται σε ευρώ για τις επόμενες συναλλαγές τους. Έτσι, κάθε αγορά αυτή την περίοδο γίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία για να κερδίσει κανείς και να απολαύσει επιπλέον αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας στο nbg.gr.