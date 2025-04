Softweb: Ενισχυμένες επιδόσεις και διεύρυνση του πελατολογίου το 2024

Σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών και εμπορικών μεγεθών του σημείωσε και το 2024 ο όμιλος εταιρειών Softweb.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου παραμένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών all in one solution, η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024, που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Softweb έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε ποσό 1.829.918 ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024, ενώ για την εταιρεία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.828.848 ευρώ έναντι ποσού 1.511.822 ευρώ τη χρήση που έληξε την 31.12.2023, σημειώνοντας αύξηση 21%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τον όμιλο σε 447.591 ευρώ, ενώ για την Εταιρεία σε 442.267 ευρώ έναντι ποσού 396.041 ευρώ τη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 12%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) για τον όμιλο ανήλθαν σε 357.737 ευρώ, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 361.809 ευρώ έναντι ποσού 332.608 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 9%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου κατά την 31.12.2024 ανήλθαν σε 1.097.190 ευρώ. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.076.390 ευρώ έναντι ποσού 430.215 ευρώ την 31.12.2023, παρουσιάζοντας αύξηση 150%.

Τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου την 31.12.2024 ανήλθαν σε 1.645.770 ευρώ. Αντίστοιχα, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε 1.649.783 ευρώ έναντι ποσού 624.753 ευρώ τη συγκριτική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 164%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανήλθαν σε 1.092.688 ευρώ και της εταιρείας σε 1.017.363 ευρώ, έναντι 750.435 ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 36%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος και η εταιρεία δεν κατέχουν τραπεζικό δανεισμό.

Διεύρυνση πελατειακής βάσης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Softweb, το 2024 επετεύχθη αξιοσημείωτη ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Το πελατολόγιο επεκτάθηκε με νέες εταιρείες με κάποιες εξ αυτών να είναι οι εξής:

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής δομής

Το 2024, η εταιρεία υλοποίησε ένα στοχευμένο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής της δομής, με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών λειτουργικών βάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη. Η αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 32% και η ενδυνάμωση κρίσιμων τομέων, όπως οι εμπορικές και επιχειρησιακές λειτουργίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνδυάστηκαν με την αναβάθμιση του οργανωτικού μοντέλου, ενισχύοντας τη στρατηγική ευελιξία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Έρευνα και ανάπτυξη

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Softweb προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις του Softweb Business Suite (SBS), εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών λειτουργιών και την επέκταση των υποσυστημάτων του. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν τα modules διαχείρισης πωλητών (Sales Force Automation – SFA), merchandising, διαχείρισης αποθηκών μέσω κινητών συσκευών (WMS mobile client) και B2B/B2C e-commerce, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μία ολοκληρωμένη και ενιαία λύση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των λειτουργιών τους.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε και ανανέωσε την εμπορική ταυτότητα του SoftCar, της εξειδικευμένης πλατφόρμας που απευθύνεται κυρίως σε συνεργεία και εταιρείες συντήρησης οχημάτων. Το SoftCar επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση πελατών, τον προγραμματισμό καθημερινών υπηρεσιών και την ψηφιακή επικοινωνία μέσω εφαρμογών Android και iOS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία στον τομέα του after-sales service.

Σταθερή αναπτυξιακή πορεία

«Τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Softweb και τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας πλάνο. Η ισχυρή αύξηση σε βασικά οικονομικά μεγέθη, η σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων και της κεφαλαιακής μας βάσης, καθώς και η διεύρυνση του πελατολογίου με ηχηρά ονόματα της ελληνικής αγοράς, ενισχύουν τη θέση μας ως ηγέτη στον τομέα του New Technologies Business Software» δήλωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή καινοτόμων λύσεων λογισμικού υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στρατηγικές επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε το 2025 με ξεκάθαρη στόχευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλους τους stakeholders του Ομίλου» πρόσθεσε ο ίδιος.