Εγκαίνια για το 1ο Intersport Football Store του ομίλου Fourlis 

Τις πόρτες του άνοιξε το πρώτο Intersport Football Store από τον Όμιλο Fourlis. Όπως είχε γράψει πρώτο το naftemporiki.gr. Πρόκειται για ένα νέο τύπο καταστήματος με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο που λανσάρει η Intersport με αφετηρία την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Μπάτρη, Managing Director της Intersport, στο νέο εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό κατάστημα θα καλύπτονται οι ανάγκες συλλόγων, ακαδημιών, σωματείων, ερασιτεχνών αλλά και επαγγελματιών του χώρου. To κατάστημα έχει έκταση 1.200 τ.μ. και απασχολεί 12 υπαλλήλους, βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Star Center δίπλα στο Village Shopping and More.

Στα σχέδια της Fourlis είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τύπου λιανικής της αλυσίδας Intersprot και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στις χώρες όπου έχει παρουσία η Fourlis. Η εταιρεία δρομολογεί τα επόμενα βήματά της προς αυτή την κατεύθυνση με προσεκτικό τρόπο. Ταυτόχρονα, όπως τονίζεται, αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει την τεχνογνωσία της όπου απαιτείται για τη διεθνή εξάπλωση του νέου μοντέλου καταστημάτων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει το άνοιγμα 10 καταστημάτων Ιntersport Football Store στην ελληνική επικράτεια σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, εντός της τριετίας, μια επένδυση που αποτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ. Εκτίμηση της διοίκησης είναι πως ο τζίρος των συγκεκριμένων καταστημάτων μπορεί να ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας περαιτέρω στα έσοδα λιανικής του ομίλου Fourlis. Tο επόμενο εξειδικευμένο ποδοσφαιρικό κατάστημα θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη ενώ γίνονται ήδη συζητήσεις για ένα κατάστημα στη Λευκωσία. Πέραν των φυσικών σημείων πώλησης το Intersport Football Store θα υποστηρίζεται και με ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα θα έχει ανεξάρτητη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.