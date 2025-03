Alpha Bank: «Μαθήματα Οικονομίας», μια δράση ανοιχτή σε όλες τις γυναίκες

Η Alpha Bank, στηρίζοντας την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα, θέλει να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση και υποστήριξη των γυναικών στην επαγγελματική εξέλιξη, την επιμόρφωση, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Η Τράπεζα από το 2024 διοργανώνει, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Women on Top, τα «Μαθήματα Οικονομίας» μία δράση, ανοιχτή σε όλες τις γυναίκες, που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών δεξιοτήτων τους.

Οι συμμετέχουσες έρχονται σε επαφή με πρακτικά εργαλεία και λαμβάνουν μέρος σε στοχευμένες δραστηριότητες, μαθαίνοντας να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις για τα οικονομικά τους, να αποταμιεύουν με βιώσιμο τρόπο, να αυξάνουν τα έσοδα και να μειώνουν τα έξοδά τους. Εξοικειώνονται επίσης με τη σημασία του μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού και με τις βασικές αρχές των επενδύσεων, ενώ διερευνούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαπραγματευτούν πιο αποτελεσματικά για οικονομικά θέματα, αποκτώντας τελικά χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

Εκπαιδευτικές δράσεις

Τα «Μαθήματα Οικονομίας» έχει υιοθετήσει και η θυγατρική του Ομίλου, Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ, η οποία διοργανώνει από κοινού με τις Women on Top εκπαιδευτικές δράσεις χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για γυναίκες-πελάτες Gold αλλά και για μαθητές γυμνασίου εκπαιδευτηρίων που είναι πελάτες της Τράπεζας. Έως τώρα έχουν υλοποιηθεί 3 εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και 2 δράσεις για γυναίκες. Επιπλέον, η Τράπεζα διοργανώνει το πρόγραμμα «Alpha Females for VentureGarden», σε συνεργασία με το ACT (American College of Thessaloniki) στη Θεσσαλονίκη και το Alba Graduate Business School στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες και περιλαμβάνει τρίμηνη υποστήριξη και εκπαίδευση σε θέματα αναφορικά με τη δημιουργία και τις δραστηριότητες μίας νέας επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν απόφοιτες του VentureGarden από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να εξελίξουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρηματικές ιδέες και τις επιχειρήσεις τους, αλλά και να αντιμετωπίσουν ζωτικές πτυχές της επιχειρηματικής τους πορείας. Τέλος, Alpha Bank για τρίτη χρονιά είναι χορηγός του Women of the World Festival 2025 Festival, που θα διεξαχθεί 3 με 7 Απριλίου.

Το WoW Festival είναι το σημαντικότερο και πιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το ΚΠΙΣΝ, με θεματικές που εστιάζουν στην προώθηση της έμφυλης ισότητας, στην ενδυνάμωση των γυναικών, στην ευαισθητοποίηση κατά της βίας και των διακρίσεων, αλλά και στην αποσαφήνιση των εμποδίων που συναντούν οι γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που ενισχύει συνεχώς τη γυναικεία συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης και ήδη το 33% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι γυναίκες, ενώ σχεδόν ένα στα δύο (42%) διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας είναι γυναίκες, όπως και το 56% των εργαζομένων της.