Thanos Hotels and Resorts: Δυναμική επέκταση του επενδυτικού πλάνου με νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Ο κυπριακός όμιλος Thanos Hotels & Resorts έχει καταφέρει να χτίσει μια ισχυρή φήμη στο χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, συνδυάζοντας διαχρονική αισθητική, εξατομικευμένες υπηρεσίες και μια βαθιά κατανόηση των αναγκών των ταξιδιωτών υψηλών απαιτήσεων. Με εμπειρία που υπερβαίνει τις πέντε δεκαετίες, ο όμιλος έχει εδραιώσει την παρουσία του στην κυπριακή αγορά (Anassa, Almyra, Annabelle) και πριν από δύο χρόνια έστρεψε το επενδυτικό του βλέμμα στην Ελλάδα, με ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης που περιλαμβάνει τη δημιουργία 10 ξενοδοχειακών μονάδων.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία του με την Τράπεζα Πειραιώς για χρηματοδοτικό πακέτο 107 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τη μεταφορά των κύριων χρηματοδοτικών του δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την ισχυρή δέσμευσή του για ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

Ο όμιλος λάνσαρε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο brand Amyth, με δύο ξενοδοχεία στο νησί της Μυκόνου, το Amyth of Agios Stefanos (2023) και το Amyth Super Paradise (2024). Η στρατηγική επέκτασής του είναι υβριδική και στηρίζεται στη δημιουργία ξενοδοχείων με ίδια κεφάλαια αλλά και στη διαχείριση ξενοδοχείων μέσω συμφωνιών management, με στόχο την αναβάθμισή τους.

Ο Παναγιώτης Κυπριανού, Business Development Director του ομίλου Thanos Hotels and Resorts, αναλύει στη «Ναυτεμπορική» τη στρατηγική επέκτασης, τις προκλήσεις και ευκαιρίες του μοντέλου hotel management στην Ελλάδα, καθώς και το όραμα του ομίλου για το μέλλον της πολυτελούς φιλοξενίας στη χώρα.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη από τη μεταφορά των κύριων χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων σας από την Κύπρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς; Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το χρηματοδοτικό πακέτο των 107 εκατομμυρίων ευρώ;

Η στρατηγική μας συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς δεν αφορά μόνο στη χρηματοδότηση – είναι μια ξεκάθαρη δήλωση “we are here and ready to do business”. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη τοπικών τραπεζικών εταίρων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή δραστηριοποίησή μας σε κάθε αγορά και η ανάγκη ενός ισχυρού τραπεζικού συνεργάτη στην Ελλάδα ήταν απαραίτητη για τα αναπτυξιακά μας σχέδια.

Διατηρούμε τις σχέσεις μας με τους κυπριακούς τραπεζικούς μας εταίρους, αλλά η επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς ήρθε ως φυσικό επόμενο βήμα. Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς βασίζεται στην κοινή μας αντίληψη για την ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Πρόκειται για έναν δυναμικό τραπεζικό οργανισμό με βαθιά γνώση του τομέα και ισχυρή παρουσία, στοιχεία που συνάδουν με τη στρατηγική μας στην Ελλάδα.

Το χρηματοδοτικό πακέτο των 107 εκατομμυρίων ευρώ είναι κατανεμημένο σε τρεις βασικούς τομείς:

Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, διασφαλίζοντας μια πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική χρηματοοικονομική δομή.

Εκτεταμένα πλάνα ανακαίνισης των υφιστάμενων ξενοδοχείων μας, ώστε να αναβαθμίσουμε τις μονάδες μας και να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Επέκταση στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας το αναπτυξιακό μας πλάνο και την είσοδό μας σε μια αγορά με μεγάλες προοπτικές.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει τη θέση μας και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε δυναμικά στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.

2.To επενδυτικό σας πλάνο για την Ελλάδα περιλαμβάνει δέκα νέα ξενοδοχεία μέσα σε τρία χρόνια. Πώς θα πετύχετε τον στόχο σας μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Το πλάνο επέκτασής μας βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

Ανάληψη ξενοδοχείων μέσω συμφωνιών διαχείρισης (management agreements).

Μακροχρόνια μίσθωση υφιστάμενων ξενοδοχείων.

Απόκτηση ξενοδοχείων με στόχο την αναβάθμιση και επανατοποθέτησή τους στην αγορά.

Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε γρήγορα, καθώς εστιάζουμε αποκλειστικά σε υφιστάμενα ξενοδοχειακά ακίνητα και όχι σε νέες αναπτύξεις από το μηδέν. Η στρατηγική μας βασίζεται στην ταχύτητα και στην ευελιξία, διασφαλίζοντας γρήγορες αποδόσεις και επιτυχημένες μεταβάσεις.

Αν και ο στόχος μας είναι να προσθέσουμε 10 νέα ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό μας, το πραγματικό μέτρο σύγκρισης δεν είναι μόνο ο αριθμός των μονάδων, αλλά και η συνολική αξία των ακινήτων υπό διαχείριση. Σήμερα, η αξία των ξενοδοχειακών μονάδων που διαχειριζόμαστε ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ, και στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτή την αξία στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια.

Για να υποστηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη, δημιουργήσαμε μια νέα ξενοδοχειακή επωνυμία, τα Amyth Hotels, που αποτελεί το βασικό μας brand στον τομέα των boutique ξενοδοχείων. Το concept ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ήδη έχουμε τρία ξενοδοχεία που φέρουν αυτή την επωνυμία. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το brand σε επιλεγμένες τοποθεσίες, αξιοποιώντας την εμπειρία μας στη δημιουργία αυθεντικών και μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας.

Η στρατηγική μας, λοιπόν, δεν επικεντρώνεται μόνο στην ποσότητα, αλλά κυρίως στη δημιουργία αξίας και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου υψηλών προδιαγραφών.

3. Πώς η Thanos Hospitality Services συμβάλλει στην επιτυχή διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων στην ελληνική αγορά;

Αυτό που κάνει τη Thanos Hospitality Services να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά μας να συνδυάζουμε εμπειρία, καινοτομία και πολυδιάστατη τεχνογνωσία. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια πολύ δυνατή και ικανή διοικητική ομάδα, η οποία, υπό την καθοδήγηση μιας από τις πιο καταξιωμένες οικογένειες στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κύπρου, την οικογένεια Μιχαηλίδη, συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο από τη φιλοξενία, αλλά και από άλλους τομείς της οικονομίας.

Επιπλέον, η Thanos Hospitality Services θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στη χρήση και υιοθέτηση τεχνολογίας στον κλάδο της φιλοξενίας. Επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και προηγμένες στρατηγικές διαχείρισης εσόδων, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα και την εμπειρία των επισκεπτών.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσία που προέρχεται από διαφορετικούς κλάδους, η Thanos Hospitality Services φέρνει στην ελληνική αγορά μια ολοκληρωμένη και καινοτόμα προσέγγιση στη διαχείριση ξενοδοχείων, που βασίζεται στη στρατηγική ανάπτυξη, την τεχνολογία και την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών.

4. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην εφαρμογή του μοντέλου hotel management στην Ελλάδα, δεδομένου ότι μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζει να κερδίζει έδαφος στη χώρα;

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του μοντέλου hotel management στην Ελλάδα είναι αναμενόμενες. Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά περνάει στη δεύτερη γενιά ιδιοκτητών, η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα νέο, πολύπλοκο περιβάλλον, όπου οι διεθνείς αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο απαιτητικός. Η διαχείριση ενός ανεξάρτητου ξενοδοχείου μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Οι απαιτήσεις του κλάδου έχουν αλλάξει ριζικά. Οι πόροι και η τεχνογνωσία που απαιτούνται σήμερα για την επιτυχή λειτουργία ενός ξενοδοχείου είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ίσχυαν πριν από 15 ή ακόμα και 10 χρόνια. Το μοντέλο του hotel management προσφέρει μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στους ξενοδόχους που θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της περιουσίας τους, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Αναθέτοντας τη διαχείριση του ξενοδοχείου τους σε μια εξειδικευμένη εταιρεία, οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά αποκτούν έναν “super manager”, που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν συνέργειες και εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμες για ένα ανεξάρτητο ξενοδοχείο. Στη Thanos Hospitality Services, βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα και θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους Έλληνες ξενοδόχους, βοηθώντας τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

5. Υπάρχουν μεγάλα projects που κυοφορούνται από τον όμιλό σας; Πρόσφατα μάθαμε ότι μετά το ιστορικό Berengaria στην Κύπρο, αναλαμβάνετε και το Palm Beach Resort στη Λάρνακα.

Υπάρχουν τόσο μεγάλα όσο και μικρότερα projects, όμως το κριτήριο επιλογής μας δεν είναι το μέγεθος, αλλά η αξία που μπορούν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό μας. Αναζητούμε μοναδικά projects που ταιριάζουν και συμπληρώνουν τη στρατηγική μας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, κατανοούμε τους επενδυτές γιατί και εμείς λειτουργούμε ως επενδυτές σε πολλά από τα έργα μας. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν δεν είναι τυχαία – βασίζεται στη φήμη μας στην αγορά και στην τεχνογνωσία που έχουμε αποδείξει με την πορεία μας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι για εμάς μεγάλη ευθύνη, καθώς διαχειριζόμαστε όχι μόνο περιουσιακά στοιχεία αλλά και οράματα για το μέλλον.

Το Berengaria είναι ένα ορόσημο για την Κύπρο και θα επαναπροσδιορίσει τον τουριστικό κλάδο στα ορεινά της χώρας, αναδεικνύοντας μια περιοχή με τεράστιες προοπτικές. Αντίστοιχα, το Palm Beach δεν είναι απλώς ένα resort – είναι ένα έργο που αλλάζει τον χάρτη μιας ολόκληρης πόλης, αναβαθμίζοντας τη Λάρνακα και δίνοντάς της μια νέα τουριστική ταυτότητα.

Αυτά είναι τα είδη των έργων που μας εμπνέουν και στα οποία θέλουμε να συμμετέχουμε – έργα με χαρακτήρα, προοπτική και τη δυνατότητα να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον χώρο της φιλοξενίας.

6. Ποιες περιοχές ή νησιά στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας για μελλοντικές επενδύσεις;

Ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Για μένα, η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Σε κάθε γωνιά, υπάρχει κάτι μαγικό που περιμένει να το ανακαλύψεις.

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι απλώς να επενδύσουμε σε συγκεκριμένους προορισμούς, αλλά να δημιουργήσουμε ένα ταξίδι για τον ταξιδιώτη στην Ελλάδα. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει τους εμβληματικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, από όπου ξεκινήσαμε. Όμως, πέρα από τις καθιερωμένες, εμπορικές επιλογές, θέλουμε να αναδείξουμε και νέους προορισμούς που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί στον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας.

Στην καρδιά αυτής της στρατηγικής βρίσκεται, φυσικά, η Αθήνα. Ο ρόλος της ως πολιτιστικό και ταξιδιωτικό κέντρο είναι αδιαμφισβήτητος, και πιστεύουμε ότι έχει ακόμη πολλές δυνατότητες να εξελιχθεί ως προορισμός.

Ελπίζουμε σύντομα να μοιραστούμε περισσότερα για αυτή την πτυχή των σχεδίων μας

7. Πόλεμοι, γεωπολιτικές αναταράξεις και δασμολογικές προθέσεις του Ντόναλτ Τραμπ, διαταράσσουν τις παγκόσμιες ισορροπίες. Με όλες αυτές τις εξελίξεις παρατηρείτε κάποια αλλαγή στην ταξιδιωτική αγορά;

Είναι αλήθεια ότι αν απομονώσει κανείς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η εικόνα μοιάζει τρομακτική. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε έναν περίεργο και απρόβλεπτο κόσμο εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, και αν κάποια στιγμή σταματούσαν να εμφανίζονται, ίσως να μη ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Το προσωπικό μου μότο είναι “flexible minds control the system.” Αυτό, σε πρακτικό επίπεδο, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας ανοιχτά και να είμαστε πάντα έτοιμοι να προσαρμοστούμε. Αυτό που λειτουργεί σήμερα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα λειτουργεί και αύριο.

Παρόλα αυτά, αν υπάρχει ένα σταθερό στοιχείο στον κόσμο της φιλοξενίας, είναι η ανθρώπινη ανάγκη για ταξίδια. Οι άνθρωποι ταξίδευαν, ταξιδεύουν και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν. Οι προορισμοί μπορεί να αλλάζουν, οι συνθήκες μπορεί να μεταβάλλονται, αλλά η επιθυμία για νέες εμπειρίες και ανακαλύψεις θα παραμένει πάντα ζωντανή.

Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι το 2025 δείχνει ήδη καλύτερο από το 2024.