THEON: Στα 352,4 εκατ. ευρώ τα έσοδα του 2024 – Πρόβλεψη τo 2025 για έσοδα ύψους 410-430 εκατ. ευρώ

Ισχυρή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 δείχνουν τα προσωρινά οικονομικά αποτελέσματα της THEON. Για το 2025 η εταιρεία αναμένει περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη.

Συνοπτικά οι νέες παραγγελίες που ανήλθαν στα 466 εκατ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να φτάσει στα 654 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20% σε ετήσια βάση. Τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς για παραγγελίες φτάνουν στα 301 εκατ. ευρώ, παρέχοντας περαιτέρω προβλεψιμότητα. Τα έσοδα του 2024 διαμορφώθηκαν στα 352,4 εκατ. ευρώ, και υπερβαίνουν τις προβλέψεις, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 61,1%. Το προσαρμοσμένο EBIT έφτασε στα 88,2 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το καλύτερο περιθώριο κέρδους του κλάδου στο 25,0%. Η καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας διαμορφώνεται στα 41,9 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας την εκτέλεση τόσο της οργανικής στρατηγικής ανάπτυξης της THEON όσο και της στρατηγικής για διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω των εξαγορών. Στο τέλος του 2024, το κεφάλαιο κίνησης ήταν αυξημένο, κυρίως λόγω αυξημένων απαιτήσεων από έκτακτες παραγγελίες που απαιτούσαν γρήγορες παραδόσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι η στρατηγική απόφαση δημιουργίας αποθεμάτων μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών για βασικά εξαρτήματα ήταν επιτυχής. Η εξομάλυνση του κεφαλαίου κίνησης ξεκίνησε ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαιώνει τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025, με τα έσοδα να αναμένονται μεταξύ 410-430 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας σε περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων (EBIT margin) στην περιοχή του 24-26%. Περίπου το 80% του κατώτερου εύρους των προβλέψεων καλύπτεται ήδη από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Όπως σημειώνει η εταιρεία, λόγω της σημαντικής οργανικής ανάπτυξης και της εξαγοράς της Harder Digital, το εργατικό δυναμικό της THEON αυξήθηκε από 297 σε 618 υπαλλήλους. Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη 19 υψηλής εξειδίκευσης μηχανικών στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η εταιρία συνέχισε τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπαλλήλων της, παρέχοντας περίπου 2.100 ώρες εκπαίδευσης το 2024. Επιπλέον, το 37% του εργατικού δυναμικού της THEON αποτελείται πλέον από γυναίκες (από 23% στο τέλος του 2023), ενισχύοντας την ποικιλομορφία του ανθρώπινου δυναμικού της. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας, επιτυγχάνοντας πλήρως τα σχέδιά μας και υπερβαίνοντας τους οικονομικούς μας στόχους κατά το πρώτο έτος, ως εισηγμένη εταιρία. Προχωρώντας μπροστά, στοχεύουμε σε κερδοφόρα ανάπτυξη, ενώ συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε επέκταση δραστηριοτήτων μέσω εξαγορών. Αυτές οι εντυπωσιακές επιδόσεις οφείλονται στη σχολαστική εργασία, το πάθος και την αφοσίωση των στελεχών μας, που συνεχώς αποδίδουν πάνω από τις προσδοκίες, τοποθετώντας τη THEON ως παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της», σχολίασε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και CEO της THEON.

Το πρώτο έτος της THEON ως εισηγμένη εταιρία χαρακτηρίστηκε επίσης από την επίτευξη αξιοσημείωτων στρατηγικών ορόσημων, υπογραμμίζοντας τις εμπορικές και επιχειρηματικές δυνατότητες της THEON και υποστηρίζοντας τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής της. Τον Δεκέμβριο, η THEON ανακοίνωσε την άσκηση της 3ης συνεχόμενης άσκησης δικαιώματος αγοράς από το συμβόλαιο OCCAR για την Παραγωγή και Υποστήριξη των Δίκυαλων Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (BNVG), μέσω της οποίας η Κοινοπραξία της THEON με την HENSOLDT Optronics GmbH θα συνεχίσει την προμήθεια στις Γερμανικές και Βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις αρκετών χιλιάδων επιπλέον Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης Mikron της THEON. Τον Οκτώβριο, η THEON ολοκλήρωσε την πρώτη της μεγάλη εξαγορά εξειδικευμένου κατασκευαστή Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός, της Harder Digital, αποκτώντας το 60% του ελέγχου. Η εξαγορά της Harder Digital επέτρεψε στην THEON να ενσωματώσει κάθετα το πιο κρίσιμο εξάρτημα Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης, εξασφαλίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού της και αποκτώντας πρόσβαση σε τεχνολογίες που ενισχύουν τις δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αυτή η εξαγορά είχε περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο στο οικονομικό έτος 2024, συνεισφέροντας περίπου 1 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, ενώ είχε οριακή επίδραση στα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), καθώς η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο. Η μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο με την Exosens, μεγαλύτερο προμηθευτή της THEON και κορυφαία εταιρία κατασκευής Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός, επέτρεψε όχι μόνο να εξασφαλίσει την αλυσίδα εφοδιασμού της, αλλά και να μειώσει περαιτέρω τους χρόνους παράδοσης των νέων παραγγελιών που έλαβε. Καθοδηγούμενη από την αφοσίωσή της στην καινοτομία και με την προοπτική να παρέχει πλήρως ενοποιημένες, διασυνδεδεμένες λύσεις ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για τον στρατιώτη στους πελάτες της παγκοσμίως, η THEON παρουσίασε το πρωτοποριακό οικοσύστημα συστημάτων A.R.M.E.D. (Augmented Reality Modular Ecosystem of Devices), κατά τη διάρκεια της Eurosatory τον Ιούνιο. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου στρατιώτη για βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης, ενοποιημένων λύσεων ηλεκτρο-οπτικής απεικόνισης και απρόσκοπτη διασύνδεση. Η αρχική επιτυχία αυτών των προϊόντων σημειώθηκε στις αρχές του 2025 όταν το νέο σύστημα Heads-Up Display της THEON συμπεριλήφθηκε στο Γερμανικό Πρόγραμμα «Στρατιώτης του Μέλλοντος» (IdZ) και παραδόθηκε στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με το όραμά της και τη γενικότερη στρατηγική της για ανάπτυξη και επέκταση δραστηριοτήτων, η THEON προχώρησε σε επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε πλατφόρμες.

Να σημειωθεί ότι η THEON το 2024 βραβεύτηκε με την Πιστοποίηση Great Place to Work® για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Ήταν επίσης η μόνη αμυντική εταιρία που συμπεριλήφθηκε στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2024, από τους Financial Times & Statista. Η εταιρία τιμήθηκε στα Βραβεία Κούρος 2024 για την εξαιρετική της επίδοση στον Διεθνή Οικονομικό Στίβο, αναγνωρίζοντας την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, η THEON ανακυρήχθηκε πρόσφατα “Growth Winner” στα Growth Awards, που διοργανώθηκαν από την Grant Thornton και την Eurobank, για να επιβραβεύσουν την επιχειρηματική αριστεία και στρατηγική ανάπτυξη.