Ευ. Μυτιληναίος στους FT: Γιατί η Metlen επέλεξε το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και όχι της Νέας Υόρκης

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε επίσης ότι η χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης.

«Χιλιάδες εταιρείες από όλο τον κόσμο συρρέουν για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Υπάρχει ο κίνδυνος να εξαφανιστείς μέσα στο πλήθος», δήλωσε στους Financial Times ο κ. Μυτιληναίος και πρόσθεσε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν μου άρεσε να περιμένω στο τέλος της ουράς — και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ουρά για τη Νέα Υόρκη. Οι αποτιμήσεις των εταιρειών είναι στα ύψη».

«Θα το προτιμούσα, αν καταφέρναμε να εξασφαλίσουμε μια θέση στον FTSE 100. Προτιμώ να εμφανιζόμαστε στις οθόνες όλων των traders παγκοσμίως» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι «δεν υπήρχε άλλη επιλογή» στην Ευρώπη, ερωτηθείς γιατί επέλεξε το Λονδίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το ερώτημα θα μπορούσε να είναι: γιατί όχι η Νέα Υόρκη; Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα».

«Πρέπει να αποφασίσεις — είτε πηγαίνεις σε μια χρηματιστηριακή αγορά που είναι στην κορυφή των κορυφών (Νέα Υόρκη), είτε πηγαίνεις σε μια αγορά που έχει περάσει δύσκολα χρόνια μετά το Brexit, με πολιτικές αναταραχές, και τώρα αρχίζει σιγά-σιγά να ανακάμπτει» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Είναι μια καλή ευκαιρία να συμμετέχουμε στην αναβίωση του City και του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου».

