Skroutz: Ανάπτυξη των Skroutz Points και νέες υπηρεσίες – 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά

Στην αύξηση των σημείων παρουσίας της στην ελληνική επικράτεια καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στοχεύει η Skroutz τo 2025.

Η εταιρεία μετά την εξάπλωση στην Κύπρο το 2023 αλλά και τις παραδόσεις στην Ευρώπη, σχεδιάζει την επέκταση των Skroutz Points που υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 4.000 το 2025 από 1.000. Στόχος είναι να καλυφθεί το μεγαλύτερο πληθυσμιακό ποσοστό της χώρας. Κατά το 2024 η εταιρεία προχώρησε στην εισαγωγή υπηρεσιών όπως το Skroutz Wallet, το Skoop για αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων, αλλά και τη δυνατότητα αγορών supermarket μέσω skroutz, εντάσσοντας στο portfolio της ευέλικτες μεθόδους πληρωμών και εμπλουτίζοντας την πλατφόρμα με νέες κατηγορίες κι επιλογές αγορών.

Στη γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus, η Skroutz Last Mile, μεταφορική του ομίλου, που έφτασε να αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και υπηρεσίες όπως το Fulfilled by Skroutz. Επίσης, η εξαγορά της EveryPay και η απόκτηση της EMI άδειας της συνετέλεσε ώστε η Skroutz να αποτελεί μέλος των ευρωπαϊκών fintech και εισήγαγε εργαλεία όπως το BNPL πρόγραμμα της, την Express παράδοση και το προσωποποιημένο Skroutz Feed.

Η Skrοutz συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Σύμφωνα με τον Γ. Χατζηγεωργίου, CEO της Skroutz, «από την πρώτη μέρα δημιουργίας της προσπαθούμε να λύσουμε ένα πολύ αληθινό πρόβλημα. Το να κάνουμε το online shopping εύκολο, άμεσο και ασφαλές».

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2005, ως ένα φιλόδοξο εγχείρημα να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει διαφορετικές τιμές που υπήρχαν στην αγορά για κάθε προϊόν. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτό που ξεκίνησε σαν μια online βόλτα στα μαγαζιά για έρευνα αγοράς, εξελίχθηκε με εντυπωσιακό ρυθμό στο δημοφιλέστερο marketplace στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Όπως συμπληρώνει ο κ. Χατζηγεωργίου, «με δουλειά, καινοτομία και τη στήριξη των συνεργατών μας, καταφέραμε να εξελιχθούμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε ονειρευτεί. Σε ένα marketplace που προσφέρει τις υπηρεσίες του και εξυπηρετεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και καταναλωτές στην Ευρώπη, ανοίγοντας δρόμους ανάπτυξης για τους συνεργάτες μας. Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές και το πιο αποδοτικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της».

Έπειτα από τη χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξή της το 2009 με 500 συνεργάτες και πάνω από 300.000 προϊόντα διαθέσιμα στην πλατφόρμα για τους καταναλωτές, η εταιρεία μετεξελίχθηκε το 2016 από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών σε marketplace, αλλάζοντας τον τρόπο που οι καταναλωτές ψωνίζουν online και ανοίγοντας νέους δρόμους για τους εμπόρους. Αυτό έδωσε στη Skroutz τη δυνατότητα να σχεδιάσεi νέες λύσεις, ενταγμένες στην εμπειρία του καταναλωτή με τρόπο που να την καθιστά πολύτιμο εργαλείο για τους καταναλωτές στην απόφαση αγορών. Ακολούθησε το 2020 η στρατηγική συνεργασία με την CVC Capital Partners. Πλέον η Skroutz ως marketplace διαθέτει πάνω από 28 εκατομμύρια προϊόντα από περίπου 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 8 εκατομμύρια επισκέψεις.