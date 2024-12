The Kaizen Way: Γιατί η Kaizen Gaming αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Best Workplace in Tech

Η Kaizen Gaming αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Workplace in Tech στην Ελλάδα. Η βράβευση αυτή σίγουρα προέρχεται τόσο από τον τρόπο εργασίας των ομάδων της όσο και από το συνολικό εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει. Στην πραγματικότητα όμως αντανακλά ένα βασικό στοιχείο της μοναδικότητάς της: τη δημιουργία ενός ξεχωριστού tech team, μέσα από το οποίο συνδυάζει τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και πρωτοπορία στο χώρο του GameTech και τη ραγδαία επιχειρηματική της ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, με την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ταλέντων και τη δημιουργία ενος δυναμικού #oneteam.

#oneteam και ομαδική κουλτούρα

Πυρήνας της Kaizen Gaming είναι η αξία του #oneteam. Δεν πρόκειται απλώς για ένα hashtag, αλλά για ένα δομικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας που εστιάζει στη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη συλλογική πρόοδο. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να συνεισφέρουν στην καινοτομία, διαμορφώνοντας έτσι ένα περιβάλλον που προάγει τη δημιουργικότητα και την αριστεία στην τεχνολογία.

Οι ομάδες στο tech department είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο προϊοντικό τομέα. Είναι cross-functional με ρόλους που ασχολούνται με διαφορετικές τεχνολογίες μέσα στην ίδια ομάδα, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν την υλοποίηση καινούριων features από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο πυρήνας μιας ομάδας αποτελείται κατά μέσο όρο από 5-10 άτομα. Το κάθε μέλος εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα τα front-end, back-end, βάσεις δεδομένων, product designs, Android ή iOS εφαρμογές ή testing. Σε κάθε ομάδα πάντα υπάρχει ο Product Owner, που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην προϊοντική και την τεχνική ομάδα, αλλά και ο Agile Delivery Lead, που βοηθά στον συντονισμό με άλλες ομάδες και στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την παράδοση των tasks.

Τεχνολογία και πραγματική καινοτομία

Η Kaizen Gaming επενδύει σταθερά στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η εταιρεία αξιοποιεί cutting-edge τεχνολογίες, όπως AI, microservices και containers, και έτσι καταφέρνει να είναι πάντα μπροστά στον χώρο του GameTech, προσφέροντας πρωτοποριακή εμπειρία στους πελάτες της. Το AI παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της να προσφέρει μια προσωποποιημένη εμπειρία, είτε αυτό αφορά προτάσεις περιεχομένου με τη χρήση Machine learning & Recommendation engine, είτε αφορά στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη με τη χρήση του ψηφιακού βοηθού (co-pilot) που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η φιλοσοφία του πειραματισμού με νέες τεχνολογίες και η αποδοχή της αποτυχίας ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας είναι κεντρική. Στην Kaizen Gaming υπάρχει ένα περιβάλλον όπου όλα τα μέλη της ομάδας νιώθουν ασφάλεια να εκφράσουν τη γνώμη τους, να προτείνουν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα που απασχολεί την ομάδα και με αυτό τον τρόπο προκύπτουν ιδέες που εξελίσσουν την πλατφόρμα.

Ευεξία και Ανάπτυξη των Εργαζομένων

Παράλληλα με την εξέλιξη της εταιρείας, η Kaizen Gaming έχει θέσει την ευημερία των εργαζομένων της στο επίκεντρο. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχών που περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις, προγράμματα ευεξίας, πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως το Udemy, και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα και μπορούν να παρακολουθούν συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε νέες τεχνολογίες, συνοδευόμενα από σχετικές πιστοποιήσεις. Διοργανώνονται τακτικά εσωτερικά hackathons που προάγουν τη δημιουργικότητα και προσφέρουν ευκαιρίες για μάθηση και συνεργασία μεταξύ ομάδων. Μέσω της θέσπισης chapters ανά τεχνολογική θεματική ενότητα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένους τομείς και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης υγείας, καθώς και καθημερινές πρωτοβουλίες ευεξίας όπως συνεδρίες σωστής διατροφής, μαθήματα γιόγκα, και συνεδρίες μασάζ. Παράλληλα, τα γραφεία της εταιρείας σε όλο τον κόσμο έχουν επανασχεδιαστεί βάσει των HQs της εταιρίας, του Kaizen Campus, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την ίδια εμπειρία ενός σύγχρονου εργασιακού χώρου που προάγει τη συνεργασία και την καινοτομία.

Το Μυστικό της Επιτυχίας

Η Kaizen Gaming έχει κατακτήσει κορυφαίες διακρίσεις από τον οργανισμό Great Place to Work, με πρόσφατη την αναγνώρισή της ως μιας από τις Fortune’s 100 Best Companies to Work for in Europe για το 2024, αλλά και την ανάδειξή της ως ένα από τα 5 Best Workplaces στην Ελλάδα για εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Οι αναγνωρίσεις και τα βραβεία αυτά, που προέρχονται από τις απαντήσεις των ίδιων των Kaizeners στην ετήσια ανώνυμη έρευνα του οργανισμού Great Place to Work, αποδεικνύουν πως η εταιρεία καταφέρνει να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ισορροπεί την τεχνολογία, την ομαδικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Αυτή η ισορροπία αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας της και τον λόγο που οι εργαζόμενοί της την αναδεικνύουν κάθε χρόνο ως έναν από τους καλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.