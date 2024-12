Kaizen Gaming: 2024 – Μια χρονιά ορόσημο που επιβεβαιώνει την έννοια της συνεχούς εξέλιξης

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, έχει ενσωματώσει στο DNA της την έννοια της διαρκούς βελτίωσης — μία φιλοσοφία που αντικατοπτρίζεται και στο όνομά της, καθώς «kaizen» σημαίνει «αλλαγή προς το καλύτερο». Από την ίδρυσή της, επενδύει συνεχώς σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Το 2024 αποτέλεσε μια πραγματικά ξεχωριστή χρονιά ορόσημο, επισφραγίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή πρόοδο. Οι χορηγίες σε κορυφαίες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, η είσοδος σε νέες αγορές, οι καινοτομίες με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η ίδρυση του Kaizen Foundation αποτελούν μόνο μερικά από τα επιτεύγματα που αναδεικνύουν την εξέλιξη ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της ταυτότητας.

Η παρουσία της εταιρείας σε νέες αγορές

Συνεχίζοντας τη δυναμική της διεθνή ανάπτυξη στο πλαίσιο του φιλόδοξου στρατηγικού της στόχου «Kaizen 2626», που αποσκοπεί στην παρουσία της σε 26 αγορές έως το 2026, η εταιρεία, μέσω του διεθνούς brand της, Betano, επεκτάθηκε σε πέντε νέες αγορές: το Μεξικό, την Αργεντινή, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και την Κολομβία, αυξάνοντας τη συνολική της παρουσία σε 18 αγορές παγκοσμίως.

Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη που καταγράφηκε στη Λατινική Αμερική, όπου η εταιρεία εδραίωσε τη θέση της μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Πέρα από την είσοδό της σε σημαντικές νέες αγορές της περιοχής, εξασφάλισε την ονομαστική χορηγία των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων της Νότιας Αμερικής: του Brasileirão Betano στη Βραζιλία και του Torneo Betano στην Αργεντινή.

Παράλληλα, η εταιρεία θα είναι από τις πρώτες που θα εξασφαλίσουν επίσημη άδεια λειτουργίας στη Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για ηγετική παρουσία στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Νέες συνεργασίες με υπογραφή Betano

Το Betano συνεχίζει να διακρίνεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, εξασφαλίζοντας σημαντικές συνεργασίες που ενισχύουν τη θέση του στη διεθνή σκηνή. Ως Επίσημος Παγκόσμιος Χορηγός του UEFA EURO 2024™ και του CONMEBOL Copa America™ 2024, των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων της χρονιάς, το Betano πέτυχε να ενώσει με επιτυχία τον κόσμο του ποδοσφαίρου με τη βιομηχανία του gaming. Αυτή η επιτυχία συνεχίστηκε με μία ακόμα σημαντική συμφωνία καθώς το Betano έγινε ο Μεγάλος Χορηγός της Aston Villa εγκαινιάζοντας την πρώτη του συνεργασία με ομάδα της αγγλικής Premier League, μία στρατηγική επέκταση σε μία από τις πιο δημοφιλείς ποδοσφαιρικές αγορές παγκοσμίως.

Απο τις παραπάνω συνεργασίες, δε θα μπορούσε να λείπει και η μεγάλη συμφωνία με την UEFA, εξασφαλίζοντας για το Betano τον τίτλο του Επίσημου Παγκόσμιου Χορηγού των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League από τη σεζόν 2024/25 έως 2026/27.

Δέσμευση στην Κοινωνική Ευθύνη και τους Ανθρώπους της

Ένα άλλο σημείο σταθμός για την Kaizen Gaming στο 2024 ήταν η ίδρυση του Kaizen Foundation, του διεθνούς κοινωφελούς οργανισμού που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την εταιρεία, στοχεύοντας να αποτελέσει έναν φορέα θετικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο για κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δωρεά, που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για την ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Παράλληλα, το Kaizen Foundation υποστήριξε την ανακαίνιση πτέρυγας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Πιτέστι στη Ρουμανία, δείχνοντας την εμβέλεια της κοινωνικής του δράσης πέρα από τα σύνορα της χώρας όπου εδρεύει. Τέλος, σε συνεργασία με το UEFA Foundation for Children, πρόσφερε σε 10.000 παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από το γήπεδο αγώνες του UEFA Euro 2024, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενισχύοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από τον αθλητισμό.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγκαινίασε το διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα «The Collective», μέσω του οποίου έχουν ήδη υλοποιηθεί κοινωνικές δράσεις σε έξι πόλεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στους ανθρώπους της, η Kaizen Gaming συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Fortune με τις «100 Best Companies to Work for™ in Europe 2024», δηλαδή τα 100 καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη. Αυτή η σημαντική διάκριση αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την εταιρεία, τόσο στην εσωτερική της κουλτούρα όσο και στο κοινωνικό της αποτύπωμα.

Η καινοτομία στον πυρήνα της στρατηγικής

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στον πυρήνα του κέντρου καινοτομίας της Kaizen Gaming, το οποίο δημιούργησε πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις, υπηρεσίες αλλά και προϊόντα, για τα οποία απέσπασε και σημαντικές διακρίσεις.

Ξεχώρισε το «Casino Co-Pilot», ένας ψηφιακός σύμβουλος που βοηθά τους χρήστες να περιηγηθούν στα παιχνίδια καζίνο, καθώς και οι AI Cards, που μετατρέπουν τις επιτυχημένες προβλέψεις των παικτών σε σπάνια ψηφιακά αντικείμενα με συλλεκτική αξία. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία πρωτότυπων παιχνιδιών καζίνο, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή εντυπωσιακών γραφικών.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη και η καινοτομία της εταιρείας επιβραβεύτηκαν και από τα πιο σημαντικά βραβεία του κλάδου παγκοσμίως. Η Kaizen Gaming κέρδισε το βραβείο «Operator of the Year» τόσο στα EGR Operator Awards, όσο και στα SBC Awards, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στη παγκόσμια βιομηχανία GameTech. Στα EGR Awards, μάλιστα, σημείωσε μια ιστορική επίδοση, κατακτώντας συνολικά επτά βραβεία σε μία χρονιά — ένα μοναδικό επίτευγμα στον χώρο.