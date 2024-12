H Boehringer Ingelheim Ελλάς για τη βράβευσή της στα Diamonds of the Greek Economy: Επιβεβαιώνεται η ηγετική θέση της εταιρείας

Την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνει η βράβευσή της στα «Diamonds of the Greek Economy 2024» που διοργάνωσε η Ναυτεμπορικής, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Η φαρμακευτική εταιρία, η οποία βραβεύθηκε με το βραβείο Diamonds ESG Leading Award στην κατηγορία DIAMOND ESG Awards, σε σχετική ανακοίνωσή της σημειώνει:

«Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, θέτοντας σταθερά νέα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας.

Ο θεσμός των DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY, με ανανεωμένη μορφή και έμφαση σε εξαιρετικές πρακτικές βιωσιμότητας, αναγνωρίζει εταιρείες που συνδυάζουν άριστα οικονομικά αποτελέσματα με ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά.

Η Boehringer Ingelheim, στα πλαίσια της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης Strategic Development for Generations (SD4G) μέσα από τους τρεις πυλώνες της (More Health, more Potential, More Green) που βρίσκεται σε συμφωνία με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που επενδύει στην Ελλάδα, δημιουργώντας απτό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Με το πλαίσιο αυτό η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύξει καλύτερες θεραπείες, να προσφέρει καλύτερες λύσεις υγειονομικής φροντίδας και να συμβάλλει συνεχώς σε έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενεές. Επιπλέον, εξελίσσει τις δεσμεύσεις της Boehringer Ingelheim και αυξάνει σημαντικά την επίδραση της εταιρείας σε υγειονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, επιφέροντας:

Οικονομική Ανάπτυξη: Με συνολικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη τετραετία στην Ελλάδα και απασχολώντας περισσότερους από 650 εργαζομένους, η Boehringer Ingelheim αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές παρουσίες στη χώρα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Παράλληλα, το εργοστάσιο στο Κορωπί αποτελεί κόμβο παραγωγής και εξαγωγών, καλύπτοντας περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Κοινωνική Ευθύνη: Η Boehringer Ingelheim εστιάζει στη βελτίωση της ανθρώπινης και ζωικής υγείας μέσω καινοτόμων λύσεων και πρωτοβουλιών, στηρίζοντας ευάλωτες κοινότητες, και προάγοντας την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη και φροντίδα.

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Η εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, επενδύοντας σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης και περιορισμού των εκπομπών CO₂. Παράλληλα, θέτει φιλόδοξους στόχους για μηδενικές εκπομπές άνθρακα τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το βραβείο παρέλαβε ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, ο οποίος στην ομιλία του δήλωσε σχετικά «Η στρατηγική SD4G αποτελεί το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αφοσίωσης όλων των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, εστιάζοντας στην καινοτομία, την ποιότητα και την κοινωνική ευθύνη. Το αποδεικνύουμε σπάζοντας συνεχώς το φράγμα του 1 δις. στις εξαγωγές των καινοτόμων φαρμάκων μας, φέρνοντας επενδύσεις στη χώρα και αυξάνοντας την απασχολησιμότητα. Το αποδεικνύουμε όμως θέτοντας και το φιλόδοξο στόχο του να γίνουμε ουδέτεροί ως προς τον άνθρακα στις εταιρικές μας δραστηριότητες μέχρι το 2030. Αυτός ο στόχος αποτελεί μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεών μας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που περιλαμβάνουν επίσης τη μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος και των λειτουργικών αποβλήτων. Η αναγνώριση αυτή απόψε, επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο και μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας καινοτόμα φάρμακα, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευημερία της κοινωνίας μας. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας για την αδιάκοπη υποστήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους».

Η Boehringer στην Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι η Boehringer Ingelheim δραστηριοποιείται για περισσότερο από μισό αιώνα στην Ελλάδα. Διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων στο Κορωπί. Εξάγει σε 90 χώρες πραγματοποιώντας το 2023 εξαγωγές άνω του 1,2 δις. ευρώ αποτελώντας άνω του 41% των εξαγωγών του κλάδου. Με στοιχεία του διεθνούς οργανισμού Wifor μια θέση εργαζόμενου της Boehringer υποστηρίζει 5,82 έμμεσες θέσεις εργασίας για την ελληνική οικονομία».