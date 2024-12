Με αναβαθμισμένη γραμμή παραγωγής η Τσακίρης Chips

Στην Gen Z εστιάζει η Τσακίρης Chips προσβλέποντας στην διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και στην ενδυνάμωση του αποτυπώματός στον όμιλο της Coca Cola Τρία Έψιλον, στον οποίο εντάχθηκε το 2004.

Η εταιρεία αποτελεί σήμερα τον τρίτο παίκτη στα πατατάκια κατέχοντας μερίδιο αγοράς 7% σε αξία, σε μια κατηγορία η οποία στο σύνολό της αποτιμάται σε αξία πωλήσεων λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Το snacking αναδεικνύεται σε μια αυξανόμενη καταναλωτική τάση η οποία παραμένει αλώβητη από τις πληθωριστικές πιέσεις. Ειδικά τα πατατάκια, που κατέχουν το 50% της ευρύτερης κατηγορίας των σνακ, κινούνται με ρυθμό αύξησης 7% όπως ανέφερε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου η κα Γιώτα Καρασακαλίδου – Business Manager Snacks της Τσακίρης

Σε αυτό το πλαίσιο η Τσακίρης σε μια χρονιά ορόσημο που αφορά στην συμπλήρωση των 70 χρόνων λειτουργίας της προχώρησε σε ένα δυναμικό λανσάρισμα, το οποίο το συνοδεύει μια επένδυση ύψους 0,4 εκατ. ευρώ που αφορά στην νέα συσκευασία των tsakiris sticks, που εντάχθηκαν στο κωδικολόγιο της εταιρείας το 1971, συμμετέχοντας σήμερα με ποσοστό περί το 10% στις συνολικές πωλήσεις της κατηγορίας για την εταιρεία.

Το εργοστάσιο της Αταλάντης

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο κ. Νικόλαος Κουτσιούρης – Διευθυντής του εργοστασίου της Τσακίρης στην Αταλάντη, όπου μεταφέρθηκε από τον Ταύρο η παραγωγή της εταιρείας το 1997, η νέα επένδυση αφορά στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στην γραμμή παραγωγής για να καλύψει τις ανάγκες της νέας συσκευασίας.

Το νέο λανσάρισμα των sticks επιδιώκει να κερδίσει την on the go κατανάλωση και προς τούτο ο σχεδιασμός εστιάζει στην επέκταση της νέας πρότασης τόσο στην οργανωμένη λιανική όσο και στην μικρή λιανική, που κρατά την μερίδα του λέοντος στις επονομαζόμενες αυθόρμητες αγορές.

Σημειώνεται ότι στην μονάδα στην Αταλάντη παράγονται ετησίως 4500 τόνοι chips και απασχολούνται 76 εργαζόμενοι.

Όπως επισήμανε ο κ. Κουτσιούρης σε ο,τι αφορά την προμήθεια πρώτης ύλης, δηλαδή της πατάτας η Τσακίρης διατηρεί συνεργασίες με 12 εγχώριους προμηθευτές και κατά μέσο όρο το 75% της πατάτας που χρησιμοποιεί είναι ελληνική. Για την κάλυψη περαιτέρω αναγκών η εταιρεία εισάγει πατάτες από την ευρωπαιική αγορά και δη από Γαλλία και Ολλανδία.