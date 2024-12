SCYTALYS: Αναλαμβάνει την παροχή συστήματος Link 22 στον Καναδά

Tην ανάθεση σημαντικού συμβολαίου από τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, ολοκλήρωση και εν συνεχεία υποστήριξη τουλάχιστον 5 μεταφερόμενων Τακτικών Συστημάτων Ζεύξης Δεδομένων Link-22, τα οποία θα αποτελούν τμήμα ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών ανέλαβε η SCYTALYS.

Πρόκειται για ένα συμβόλαιο, ύψους USD $ 9.7 εκατ., για την ενίσχυση των δυνατοτήτων Τακτικής Ζεύξης Δεδομένων (TDL-Tactical Data Link) του Καναδά και την υποστήριξη της σύνθεσης και ανταλλαγής Αναγνωρισμένης Εικόνας Αέρος (RAP) μέσω των σύγχρονων δικτύων Link-22.

Το Πρόγραμμα, με την επωνυμία TIC3 Air Deployable TDL GES LoE4 (Tactical Integrated Command, Control and Communication Deployable Tactical Data Link, Ground Entry Station, for the Line of Effort 4), θα έχει ως τελικό χρήστη τη Βασιλική Αεροπορία του Καναδά.

Το πρόγραμμα TIC3 Air είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που στοχεύει στην παροχή προηγμένων λύσεων Επικοινωνίας και Ζεύξης Δεδομένων στις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις. Διασυνδέει τακτικά συστήματα δεδομένων σε πλατφόρμες αέρος, επιφανείας, υπό της επιφανείας της θάλασσας και εδάφους, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτες και ασφαλείς επικοινωνίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε ο Γεώργιος Μενεξής, διευθύνων σύμβουλος της SCYTALYS S.A., «είναι μεγάλη τιμή για τη SCYTALYS S.A. η επιλογή της εταιρείας μας από τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις για αυτό το στρατηγικής σημασίας συμβόλαιο”. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως “η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη στην παροχή ενός υπερσύγχρονου τακτικού συστήματος Ζεύξης Δεδομένων που θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Καναδά και θα εξασφαλίσει ασφαλείς και αποτελεσματικές επικοινωνίες μεταξύ όλων των στρατιωτικών μονάδων».

Με βάση το πρόγραμμα οι Μεταφερόμενοι Σταθμοί Εδάφους θα αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του πρωτοκόλλου Link-22, παρέχοντας επικοινωνίες Πέραν της Οπτικής Επαφής (BLOS), ενισχύοντας τις δυνατότητες Επίγνωσης της Τακτικής Κατάστασης (Situational Awareness), Εναέριας Επιτήρησης (Air Surveillance) και Αεράμυνας. Το Σύστημα θα ενσωματωθεί σε υπάρχουσες, καθώς και μελλοντικές στρατιωτικές υποδομές και δίκτυα του Καναδά.

Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα και ο έλεγχος του συστήματος Ζεύξης Δεδομένων Link-22, η Βασιλική Καναδική Αεροπορία θα αξιοποιεί το Ενιαίο Σύστημα Διασύνδεσης Δεδομένων ULS, (Universal Link System), το οποίο είναι προϊόν της SCYTALYS S.A.

Επιπλέον, για την αποτελεσματική εποπτεία της τακτικής εικόνας του συστήματος Ζεύξης Δεδομένων Link-22, η Βασιλική Καναδική Αεροπορία θα χρησιμοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Αποστολής Διοίκησης και Ελέγχου (MIMS C2) της SCYTALYS S.A.

Παράλληλα, η SCYTALYS S.A θα προσφέρει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε στελέχη της Βασιλικής Καναδικής Αεροπορίας για τους χειριστές και τους τεχνικούς υποστήριξης των συστημάτων της, καλύπτοντας την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση τους, ώστε να επιτευχθεί η επάρκεια στη χρήση των νέων συστημάτων.

Μετά την παράδοση των συστημάτων στη Βασιλική Καναδική Αεροπορία, η SCYTALYS S.A θα παρέχει εν συνεχεία υποστήριξη για τουλάχιστον 5 χρόνια, ώστε να διασφαλίσει τα συστήματα της εταιρείας να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των σύγχρονων στρατιωτικών επικοινωνιακών πρωτοκόλλων.

Το πρόγραμμα υποστήριξης της SCYTALYS S.A., θα περιλαμβάνει τακτικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Έτσι, η εταιρεία εγγυάται τη συνεχή αποδοτικότητα και αξιοπιστία του συστήματος Ζεύξης Δεδομένων κατά την επιχειρησιακή του χρήση.

Επίσης περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία της SCYTALYS S.A., με το τμήμα Δημόσιων Υπηρεσιών και Προμηθειών του Καναδά (PSPC) καθώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά (DND).

Αυτή η συνεργασία θα συμβάλλει στην επιτυχή ανάπτυξη, αποδοχή και εγκατάσταση του τακτικού συστήματος Ζεύξης Δεδομένων.