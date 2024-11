Αποτελέσματα IDC: Hγετική θέση για τη Lenovo σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων consumer στο β’ τρίμηνο

Στην πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων consumer βρέθηκε η Lenovo βάσει αποτελεσμάτων IDC για το 2ο τρίμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, η Lenovo ήρθε πρώτη για τις αγορές Ελλάδας και Κύπρου σε Total PC με μερίδιο 25,1%, πρώτη σε notebooks με μερίδιο 28,5% και πρώτη σε tablets με εντυπωσιακό μερίδιο που ανήλθε σε 45,9%.

Όπως τόνισε o Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, Παναγιώτης Μακρυνιώτης, «η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε βήμα και κάθε απόφαση μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο πάθος για να ξεπεράσουμε και πάλι τις προσδοκίες τους. Ένα μεγάλο, θερμό ευχαριστώ στην εξαιρετική ομάδα της Lenovo. Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται η τεχνολογία σήμερα με την έλευση του ΑΙ, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε να γινόμαστε καλύτεροι για να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και πιο έξυπνη τεχνολογία για όλους».

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής Lenovo, η παγκόσμια αγορά υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να δει σταθερή διψήφια ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια, με τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης να αναπτύσσονται περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα από την αγορά, ενώ αναμένεται να γίνουν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής.

Η Lenovo επεσήμανε ότι θα συνεχίσει να ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις βασικές της προτάσεις, όπως λύσεις Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud και Sustainability. Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG Solutions and Services Group θα αναπτύξει περισσότερες AI native υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για τους πελάτες της, ώστε να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η υβριδική τεχνητή νοημοσύνη. Η Lenovo κατατάχθηκε #1 στην έκτη ετήσια λίστα της Fast Company με τα 100 best places to work for innovators και επίσης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των εταιρειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής