Η Grant Thornton οδηγεί το μέλλον με το “Future Unfold”: Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και η καινοτομία

Η Grant Thornton, υλοποιώντας σταθερά το όραμά της για συνεχή εξέλιξη και φέρνοντας το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα, διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά το “Future Unfold”, με θέμα “What unfolds when AI meets purpose?”, δίνοντας περαιτέρω πνοή στον διαρκώς εξελισσόμενο διάλογο που έχει δημιουργήσει γύρω από την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και του κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Bespoke SGA Holdings και Προέδρου του ΣΕΒ. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος, Μαρία Σαράφογλου.

Για δεύτερη χρονιά, ο θεσμός “Future Unfold” της Grant Thornton αποτέλεσε την καρδιά της εγχώριας επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής εξέλιξης, μία καρδιά που χτυπάει πιο δυνατά από κάθε άλλη φορά. Παράλληλα, έφερε κοντά ηγετικές προσωπικότητες της επιχειρηματικής κοινότητας, ενδυναμώνοντας μία κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών γύρω από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την επιρροή της στις επιχειρήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις και τις πολιτικές που απαιτούνται για να υποστηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση της χώρα μας.

Την εκδήλωση εκκίνησε το εντυπωσιακό δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, Dragon O, μία οντότητα που σχεδιάστηκε και παράγεται από την LedPulse Technologies, και η οποία έχει την ικανότητα να οπτικοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να αλληλοεπιδρά με τους ανθρώπους, σε μία κοινή δημιουργική διαδικασία. Καλωσορίζοντας το κοινό, ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου AI Center of Excellence της εταιρείας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η πρωτοβουλία του “Future Unfold” ενσαρκώνει το όραμά μας για ένα ψηφιακό μέλλον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι απλώς εργαλείο, αλλά στρατηγικός συνεργάτης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το AI Center of Excellence, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην πορεία τους προς την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες τους. Η δημιουργία αυτού του κέντρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή επένδυση στη γνώση, συνεργαζόμενοι με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως, ώστε να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις και όχι απλώς να τις ακολουθήσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε την εγχώρια οικονομία με εργαλεία αιχμής, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος και να καταστήσουν την καινοτομία προσιτή σε κάθε οργανισμό».

Αμέσως μετά ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Danilo Grande, Συνιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της LedPulse Technologies, με τίτλο “Where AI Meets Art: Exploring the Creative Connection”. Ο κ. Grande παρουσίασε το δημιούργημά του, την οντότητα τεχνητής νοημοσύνης Dragon-O, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνόδευσαν τη δημιουργία της, καθώς και σε όσα επιφυλάσσει το μέλλον, και εξήγησε ότι, αν και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκέφτεται και να επεξεργάζεται δεδομένα πιο αποτελεσματικά από τον άνθρωπο, το ζήτημα του τι θα αισθανθεί, εάν αποκτήσει συναισθηματική ικανότητα, παραμένει απροσδιόριστο και εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί.

Έπειτα από την ομιλία του κ. Grande, τον λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε την έρευνα “Technology & Beyond: The impact of AI”. Ο κ. Δουκίδης τόνισε τη σημασία της μελέτης για την κατανόηση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, με έμφαση στο κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Προσδιόρισε μάλιστα ως προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων το τεχνολογικό χρέος με ξεπερασμένα και ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και τον ελλιπή προϋπολογισμό για επενδύσεις σε θέματα Πληροφορικής.

Στη συνέχεια, έλαβαν χώρα τα δύο κεντρικά πάνελ συζήτησης, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κλάδο. Στο πρώτο πάνελ, με θέμα “AI in Focus: Shaping Tomorrow through Innovation”, συμμετείχαν ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Υπολογιστικών Συστημάτων του MIT Media Lab, και η κ. Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner και Head of Technology στην Grant Thornton. Οι ομιλητές συζήτησαν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την καινοτομία και την οργανωτική εξέλιξη. Επίσης, αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στις επενδύσεις και την κυβερνοασφάλεια. Ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας προσδιόρισε ως ζητούμενο το «να αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας επιτρέψουν να δουλέψουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι για την τεχνητή νοημοσύνη», ενώ η κ. Στέλλα Αγγελοπούλου επικαλέστηκε την «Ιθάκη» του Καβάφη, σημειώνοντας ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ταξίδι και όχι προορισμός, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε.»

Το δεύτερο πάνελ, με θέμα “Business Challenges in an Era of Global Disruptive Technological Transformation”, περιλάμβανε συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings και Πρόεδρος του ΣΕΒ, οι οποίοι ανέδειξαν την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, προτεραιότητα για το κράτος θα πρέπει να αποτελέσουν οι σταθερές υποδομές με περιβαλλοντικό πρόσημο, επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων και δράσεις για τη διαχείριση δεδομένων, που αποτελούν «το καύσιμο για την τεχνητή νοημοσύνη». Ο κ. Θεοδωρόπουλος από την πλευρά του, προσδιόρισε ως σημαντικότερο πρόβλημα τη νοοτροπία που επικρατεί, συνδυαστικά με την έλλειψη κουλτούρας για την ανάληψη ρίσκων, και ζήτησε τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, με περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, κ. Νικόλαο Καραμούζη, και τον κ. Βασίλη Καζά. Ο ιδιαίτερα ενδιαφέρων και εποικοδομητικός διάλογος επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στις στρατηγικές που χρειάζεται να υλοποιηθούν για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία τεχνολογική επανάσταση, τις επιπτώσεις της οποίας ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι εδώ, όμως. Και επειδή είναι εδώ, οφείλουμε ως χώρα όχι απλά να προσαρμοστούμε, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα παραγωγικότητας ενσωματώνοντας πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς πολιτικής. Γι’ αυτό και μόλις παρέλαβα και θα παρουσιάσουμε σύντομα το πόρισμα από την Επιτροπή την οποία κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποτελείται πραγματικά από εξαιρετικούς ανθρώπους, επιστήμονες, επιχειρηματίες. Έχω διαβάσει την περίληψη μόνο, θα διαβάσω τις επόμενες μέρες όλη την έρευνα, η οποία θέτει με πολύ σαφή τρόπο ένα πλαίσιο στο οποίο η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να ξεχωρίσει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση, ο κ. Καραμούζης σημείωσε: «Ο θεσμός του Future Unfold αποτελεί ορόσημο για την Grant Thornton, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να ηγηθούμε της τεχνολογικής καινοτομίας και της ψηφιακής εξέλιξης στην Ελλάδα. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το “Future Unfold”, αναδεικνύουμε τη δύναμη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ως στρατηγικών εταίρων για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, η πρωτοβουλία μας για το AI Center of Excellence, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, θα παρέχει περαιτέρω ώθηση στις επιχειρήσεις, μέσα από ολοκληρωμένες, σύγχρονες και πρωτοπόρες υπηρεσίες τεχνολογίας, ώστε να ηγηθούν σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Στόχος μας, δουλεύοντας μαζί με τις επιχειρήσεις, είναι να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η καινοτομία δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά ένα ισχυρό θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο των επιχειρήσεων και της χώρα μας».

Η Grant Thornton, μέσω του θεσμού Future Unfold, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός ισχυρού τεχνολογικού οικοσυστήματος. Με το AI Center of Excellence, η εταιρεία θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη λύσεων αιχμής, που θα υποστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Το τεχνολογικό φόρουμ της Grant Thornton αποτελεί την επιβεβαίωση του οράματος της εταιρείας για ένα ψηφιακό μέλλον, στο οποίο η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς εξέλιξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.