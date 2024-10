Από τη Lenovo ο πρώτος avatar σύντροφος για άτομα που ζουν με Αλτσχάιμερ και άνοια

Την επόμενη φάση του οράματός της για το Smarter AI for All παρουσίασε η Lenovo στο Tech World, την ετήσια παγκόσμια εκδήλωση καινοτομίας της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Bellevue της Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, υπηρεσιών και συσκευών τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν μετασχηματισμό και απτή απόδοση επένδυσης σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα, παρουσίασε νέες τεχνολογίες. Έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει στο στάδιο που προσφέρει απτά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας, υποδομής του διαρκώς εξελισσόμενου, διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος της Lenovo επαναπροσδιορίζει τις ροές εργασίας, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και μετατρέπει τα μη δομημένα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες.

Η εταιρεία παρουσίασε τον πρώτο avatar σύντροφο για άτομα που ζουν με Αλτσχάιμερ και άνοια, που χρησιμοποιεί δεδομένα από πραγματικές εμπειρίες για να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν τις δύσκολες αυτές ασθένειες. Το Alzheimer’s Intelligence προήλθε από την πρωτοβουλία Work For Humankind της Lenovo που δείχνει πώς η εξυπνότερη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους για ένα καλύτερο αύριο.

Υβριδική τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, υποδέχτηκε στην σκηνή του Tech world πολλούς οραματιστές της τεχνητής νοημοσύνης, ανάμεσά τους η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AMD, Δρ. Lisa Su, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Pat Gelsinger, ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella και ο ιδρυτής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA, Jensen Huang. Στην κεντρική παρουσίασή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang, μαζί με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της NVIDIA, Jensen Huang, παρουσίασε το Lenovo Hybrid AI Advantage το οποίο προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς τη δυνατότητα να μετατρέψουν άμεσα την μετάβασή τους στην ΤΝ σε αποτελέσματα. Αποτέλεσμα της διευρυμένης συνεργασίας που ανακοινώθηκε στο περσινό Tech World, το Lenovo Hybrid AI Advantage με την NVIDIA είναι διαθέσιμο, μέσω της συνεργασίας των δύο εταιρειών, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo και προσφέρει την υπολογιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου και αν βρίσκεστε, με ταχύτητα και ευκολία.

Το πλαίσιο Lenovo Hybrid AI Advantage Framework περιλαμβάνει τo νέo Lenovo AI Library – ένα ολοκληρωμένο πακέτο έτοιμων για ανάπτυξη προτύπων τεχνητής νοημοσύνης – που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης εύκολα και γρήγορα. Το Lenovo AI Library καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών κλάδων, όπως του marketing, των λειτουργιών ΙΤ, της ανάπτυξης προϊόντων και της εξυπηρέτησης πελατών. Με βάση τη δυναμική των αποτελεσμάτων του περασμένου έτους, η Lenovo αγκάλιασε περαιτέρω την υβριδική τεχνητή νοημοσύνη ως την επόμενη μέρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για μια απρόσκοπτη, ασφαλή ενοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων cloud, με λύσεις σχεδιασμένες τόσο για καταναλωτές, όσο και για επιχειρήσεις.

Οι νέες τεχνολογίες που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν την κυκλοφορία του Hybrid AI Advantage για επιχειρήσεις, τον πιο πρόσφατο φορητό υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης – το ThinkPad X1 2-σε-1 Gen 10 Aura Edition, το Lenovo AI Now και την πλατφόρμα λογισμικού Lenovo Learning Zone, το επόμενης γενιάς Lenovo Neptune liquid cooling που παρέχει υγρή ψύξη για διακομιστές και προσφέρει πιο βιώσιμη τεχνητή νοημοσύνη, και τέλος, proof of concept συσκευές που απελευθερώνουν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για τη βοήθεια του κοινωνικού συνόλου. «Το όραμά μας για «Εξυπνότερη Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους» (Smarter AI for All), που είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα, είναι εδώ για να απελευθερώσει τις πλήρεις δυνατότητες των ανθρώπων», δήλωσε ο Chief Technology Officer της Lenovo, Δρ. Tolga Kurtoglu. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «το βασικό μας στοιχείο διαφοροποίησης είναι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο τεράστιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, από on-device AI agents έως πιο αποτελεσματικές αρχιτεκτονικές σε servers. Παράλληλα, η Lenovo λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, δημιουργώντας συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου με άξονα την κοινή δέσμευση για επιστημονική εξερεύνηση, γεγονός που μας επιτρέπει να οδηγούμε τις εξελίξεις και να καθορίζουμε μαζί το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης».

Personal AI

Η εταιρεία παρουσίασε την επόμενη γενιά του personal AI με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο χαρτοφυλάκιό της, στοχεύοντας να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι, εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες και παρέχοντας απρόσκοπτη συνεργασία και κορυφαία ασφάλεια. Όλες οι ανακοινώσεις στο Tech World 2024 αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Lenovo για την προώθηση πιο έξυπνης τεχνολογίας που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και βελτιώνει τις εμπειρίες των χρηστών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Lenovo παρουσίασε το Lenovo AI Now, έναν local AI agent που μετατρέπει τους υπολογιστές σε εξατομικευμένους βοηθούς, το νέο AI laptop ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition που ενσωματώνει λειτουργίες που βασίζονται σε AI για υβριδική εργασία και, τέλος, το Lenovo Learning Zone, μια πλατφόρμα προσωποποιημένης εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, η Lenovo παρουσίασε νέα, συναρπαστικά proof of concept όπως το Lenovo AI Buddy, έναν interactive βοηθό, καθώς και προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, όπως το Workstation AI Solutions και ThinkShield AI PC security, επιδεικνύοντας την ηγετική της θέση σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Η Motorola ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέων εμπειριών moto ai σε δοκιμές beta, αυξάνοντας και απλοποιώντας κάθε αλληλεπίδραση smartphone, με on demand περιλήψεις προσωπικών επικοινωνιών, αυτόματη αναγνώριση επικοινωνιών που χρειάζονται την προσοχή σας και πληροφορίες που δημιουργούνται από AI από το δικό σας περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Υβριδική τεχνητή νοημοσύνη που παρέχει μέγιστη απόδοση επένδυσης (ROI) για τις επιχειρήσεις

Η Lenovo συνεχίζει την ακλόνητη δέσμευσή της για ασφαλείς και αποτελεσματικές υβριδικές υποδομές σε κάθε σημείο, από το edge στο cloud, και συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά στις βιώσιμες λειτουργίες υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC). Η νέα οικογένεια λύσεων ThinkSystem solutions προσφέρει έως και 100% μείωση θερμότητας, ακόμα και σε servers με αυξημένη αποδοτικότητα, ώστε να προσφέρουν την πλατφόρμα NVIDIA Blackwell και το NVIDIA GB200 σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Η έκτη γενιά συστημάτων υγρής ψύξης Neptune είναι τώρα διαθέσιμη στο σύνολο του οικοσυστήματος συνεργατών της εταιρείας, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εταιρείες και οργανισμούς να έχουν την υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται για παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας του data center έως και 40%.

Η εταιρεία είναι αξεπέραστη όσον αφορά στην ποικιλία δυνατοτήτων υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην αγορά — και καλύπτει τα πάντα από Windows και Android έως Chrome. Πλέον, με την έλευση της ΤΝ, προσφέρει υπερ-εξατομίκευση, απόλυτη παραγωγικότητα και άνευ προηγουμένου προστασία δεδομένων στην εργασία, την εκπαίδευση και την προσωπική χρήση. «Καινοτομούμε χωρίς να διακυβεύουμε τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των διαφορετικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο Doug Fisher, Chief Security & AI Officer της Lenovo. «Συνδυάζουμε την ασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη και αξιολογούμε διαρκώς όλες τις νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo για να διασφαλίσουμε ότι στοχεύουμε προς ένα μέλλον που δίνει προτεραιότητα στο απόρρητο, τη διαφάνεια και την ευθύνη».