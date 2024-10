Το Νοέμβριο στην Αθήνα το Chemical Convention- Στο 2% του ΑΕΠ η Χημική Βιομηχανία

Στο 2% του ΑΕΠ ανέρχεται η συμβολή της χημικής βιομηχανίας, που αντικρίζει το μέλλον εστιάζοντας στην καινοτομία και τα προηγμένα υλικά, όπως τονίστηκε σε πρόσφατη εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΕΧΒ τον επόμενο μήνα, στις 13-15 Νοεμβρίου, θα είναι ο οικοδεσπότης ενός γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας, του Chemical Convention. Στη διάρκειά του θα βρεθούν στην Αθήνα περίπου 200 επικεφαλής μεγάλων χημικών βιομηχανιών από την Ε.Ε. που θα θέσουν στο επίκεντρο της συζήτησης τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χημική βιομηχανία διεθνώς. Γεγονός που αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι η ελληνική χημική βιομηχανία αναγνωρίζεται ως μια συνιστώσα με ενεργό ρόλο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κλάδο.

Κατά την επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων ο πρόεδρος του ΣΕΧΒ, Αρμόδιος Γιαννίδης, επεσήμανε τη σημασία της χημικής βιομηχανίας στην οικονομία της χώρας λέγοντας πως «τα επόμενα 30 χρόνια η εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας σε πολλά επίπεδα θα είναι εκθετική». Και προέτρεψε «ας τα διαμορφώσουμε για να τα απολαύσουμε τόσο εμείς όσο και αυτοί που έπονται. Μαζί οι γενιές μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον ορίζοντας τα σενάρια και τους στόχους μας». Περιγράφοντας τους μύθους που κυκλοφορούν για τη χημική βιομηχανία, ο Δρ Λευτέρης Αναστασάκης (Χημικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας)είχε την ευκαιρία να συνοψίσει τους μεγάλους ιστορικούς σταθμούςτου κλάδου διεθνώς και στην Ελλάδα, ανατρέποντας με παραδειγματικές αναφορές και με τη γλώσσα των αριθμών, τις στερεοτυπικές αναφορές που συχνά ακούγονται στον δημόσιο διάλογο: ότι η χημική βιομηχανία είναι βλαπτική για την υγεία… ότι ρυπαίνει το περιβάλλον… ότι η χώρα μας δεν είχε ποτέ χημική βιομηχανία ή, εναλλακτικά, ότι δεν μπορεί να έχει ισχυρή χημική βιομηχανία. «960 επιχειρήσεις, 14.000 εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών στο 2% του ΑΕΠ, παραγωγή που κατά 60% εξάγεται… Καθόλου άσχημα για μια βιομηχανία που… δεν υπάρχει. Δεν νομίζετε;», υπογράμμισε ο κ. Αναστασάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρή χημική βιομηχανία.

Από την πλευρά τους σε μια ιστορική αναδρομή που είχε ανάμικτα στοιχεία ενθουσιασμού και συγκίνησης, ο κ. Σκαρλάτος από τη θέση του Γενικού Διευθυντή και ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΕΧΒ Αλέξανδρος Κατραούζος, εκπροσωπώντας δύο διαφορετικές γενιές της βιομηχανίας, συνομίλησαν σε έναν «εκτός πρωτοκόλλου» τόνο για τη συλλογική έκφραση της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα:το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο ήταν αναγκασμένη να κάνει τα πρώτα της βήματα το 1994 τον μετασχηματισμό στις ανάγκες του παρόντος, αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος· την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΣΕΧΒ.

Όσον αφορά τις προοπτικές του κλάδου, ο Δημήτρης Δημητριάδης,Futurist, αναφέρθηκε στις τέσσερεις mega-τάσεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο: ανάγκη για αειφορία, ψηφιακός μετασχηματισμός στα χημικά προϊόντα, αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και πρότυπα, ανάπτυξη ειδικών χημικών προϊόντων. Εξηγώντας ότι «όταν έχουμε μια βιομηχανία που την πιέζουν τα regulations, πάντα έρχεται η καινοτομία ως αποτέλεσμα», ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι η επόμενη μέρα στον κλάδο είναι η μετάβαση προς προηγμένα υλικά και γι’ αυτό ήδη οι μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται στενά με εταιρείες τεχνολογίας.

Από την πλευρά της Πολιτείας την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Νίκη Κεραμέως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασιλική Λοΐζου Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Σοφία Ζήση, Γενική Διευθύντρια Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία προσφάτως εξελέγη επίσης Chair of the Management Board του European Chemicals Agency (ECHA).