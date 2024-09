Lamda Development: «Ταμείο» 776 εκατ. από πωλήσεις στο Ελληνικό

Σε 776 εκατ. διαμορφώθηκαν οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις της Lamda Development από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό από την έναρξη του έργου έως το τέλος Αυγούστου εκ των οποίων 297 εκατ. είναι οι φετινές εισπράξεις.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό ανήλθε σε 1,6 δις μειωμένη κατά περίπου 45 εκατ. έναντι της 31.12.2023. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στο κόστος πωληθέντων αποθεμάτων ακινήτων (περίπου 104 εκατ.) σε συνδυασμό με την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) (εξαιρουμένης της υλοποίησης της πρόβλεψης για έργα υποδομών) κατά περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία ανακοινώθηκαν χθες με αφορμή τα αποτελέσματα 6μήνου της Lamda.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος της Lamda είχε έσοδα 246,430 εκατ. έναντι 136,255 εκατ., ζημιές προ φόρων 9,270 εκατ. έναντι κερδών 11,091 εκατ. και καθαρές ζημιές 18,235 εκατ. έναντι κερδών 18,184 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου ήταν κέρδη 53 εκατ. έναντι των κερδών 72 εκατ. (μείωση 25%). Περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού 7 εκατ. (έναντι θετικής επίπτωσης 45 εκατ. το Α’ Εξάμηνο 2023), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων του Ομίλου την 30.06.2024 (Εμπορικών Κέντρων/Αναπτύξεων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού).

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) της θυγατρικής Lamda Malls στο τέλος εξαμήνου όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, είναι περίπου 1,5 δις, με την αξία των εν λειτουργία 4 Εμπορικών Κέντρων να διαμορφώνεται στα 1,15 δις.

Ταμειακά διαθέσιμα

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και στο Α’ Εξάμηνο του 2024. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο έργο Ελληνικού μέχρι το τέλος του έτους εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουν τα 900 εκατ. Οι εισπράξεις από τις πρόσφατες πωλήσεις οικοπέδων αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα και να θωρακίσουν τον ισολογισμό του Ομίλου. Παράλληλα με την ταχεία πρόοδο στις οικιστικές αναπτύξεις, οι εργασίες συνεχίζονται και στα έργα υποδομών όπως η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος και το The Ellinikon Sports Park, ενώ αναμένουμε περαιτέρω εντατικοποίηση του ρυθμού εργασιών σε όλα τα μέτωπα τα επόμενα τρίμηνα.»

Αναφορικά με το Ελληνικό επίσης πρόοδος καταγράφεται τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, τα οποία είναι πλέον εμφανή από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος (Riviera Tower και Cove Residences). Το Α’ Εξάμηνο 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 104 εκατ., με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2024 να διαμορφώνεται πλέον στα 419 εκατ. ευρώ.

Επίσης, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στις εμπορικές μισθώσεις για τους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 69% του GLA στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία. Στόχος της Lamda είναι να έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του έτους συμφωνίες HoT για 70% του GLA στο The Ellinikon Mall και 80% του GLA στη Riviera Galleria.

Να σημειωθεί ότι η συνολική Μεικτή Εκμισθώσιμη Επιφάνεια (GLA) στο The Ellinikon Mall αυξήθηκε στα 100 χιλ τ.μ. (έναντι 90χιλ τ.μ.).