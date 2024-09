Ανάπτυξη πωλήσεων και επενδύσεις στο «καλάθι» της Δ. Μασούτης το 2024

Ανοδικό είναι το 2024 για την αλυσίδα λιανεμπορίου Δ.Μασούτης Α.Ε. σε συνέχεια της θετικής πορείας του 2023, χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε για πρώτη φορά το πλαφόν του 1 δισεκατ. ευρώ, με παράλληλη άνοδο της κερδοφορίας της.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2023 διαμορφώθηκε στα 1,076 δισεκατ. ευρώ έναντι 923,798 εκατ. ευρώ του 2022, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 8,503 εκατ. ευρώ έναντι 8,353 εκατ. ευρώ του 2022. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε 66,802 εκατ. ευρώ έναντι 56,757 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (2022).

Για τη φετινή χρήση αναμένεται, κατά εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας, κύκλος εργασιών της τάξης του 1,140 δισεκατ. ευρώ, ενώ το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς «έτρεξε» με ρυθμό ανάπτυξης 7%, δηλαδή διπλάσιο από τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου.

Το 2024 είναι, όμως, παράλληλα ένα έτος σημαντικό για την περαιτέρω επέκταση της αλυσίδας στη νότια Ελλάδα, καθώς το Δεκέμβριο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του νέου Grand Masoutis στην Αθήνα (σ.σ. πρόκειται για το δεύτερο Grand Masoutis στην Αθήνα), στην περιοχή Τρεις Γέφυρες. Περ και για το 2025 προγραμματίζεται η λειτουργία άλλων δυο Grand Masoutis στην Αττική. Στα τέλη του 2025 – αρχές 2026 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί επίσης το οικιστικό project των δυο δίδυμων εννεαόροφων πολυκατοικιών που συνοδεύουν το Grand Masoutis στην περιοχή Τρεις Γέφυρες.

Το project των Τριών Γεφυρών ξεπερνά συνολικά τα 30 εκατ. ευρώ και καταδεικνύει την πάγια πίστη της εταιρείας στις τοποθετήσεις σε ακίνητα. Αξίζει να σημειωθεί σχετικά ότι πέραν του γεγονότος ότι τα 76 από τα 400 καταστήματα της αλυσίδας λειτουργούν σε ιδιόκτητα ακίνητα, η εταιρεία έχει αποκτήσει μέρος των πρώην γραφείων της ΕΒΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης) στην Πλατεία Αριστοτέλους στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το παλιό βιομηχανικό ακίνητο της υποδηματοποιίας «Αλυσίδα» στην περιοχή της Θέρμης, που βρίσκεται δίπλα στις δικές της κεντρικές εγκαταστάσεις, για το οποίο εξετάζονται δυο σενάρια αξιοποίησης: ως πόλος έλξης επισκεψιμότητας στην περιοχή ή ως τόπος παραγωγής.

Η επιλογή της περιοχής των Τριών Γεφυρών για το προαναφερόμενο μεγάλο-διττό project της εταιρείας, σημειωτέον, αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Ιωάννη Μασούτη, λόγω της θέσης της ως μεταφορικός κόμβος με εύκολη πρόσβαση τόσο στην Αττική Οδό όσο και στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, καθώς επίσης και λόγω της μεγάλης ζήτησης για νέες κατοικίες στην Αθήνα.

Στα νέα βήματα του 2024, άλλωστε, περιλαμβάνεται και η δημιουργία εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων, καθώς ο Όμιλος Μασούτη διαθέτει περί τα 100 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ, με αξιοποίηση της εξαγορασθείσας εταιρείας «Γαλαξίας ΑΕ» στην οποία θα ενταχθούν και κάποια ιδιόκτητα καταστήματα της Μασούτης.

Ως επικεφαλής της εταιρείας, εξάλλου, ο Ιωάννης Μασούτης δηλώνει ανέκαθεν ότι ακολουθεί τις αξίες του πατέρα του και ιδρυτή της επιχείρησης, Διαμαντή Μασούτη, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο αυτό αφενός στους εργαζόμενους-ποιοτικές συνθήκες εργασίας, αφετέρου στην ανάληψη πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν μεν ρίσκο αλλά διαμορφώνουν νέες συνθήκες στην αγορά και αποδεικνύονται αποτελεσματικές. Έτσι είχε «γεννηθεί» το 1987 στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης από τον Διαμαντή Μασούτη το πρώτο μεγάλο εκτός πόλης κατάστημα «Grand Μασούτης» με χαρακτήρα shop-in-a-shop, κάτι πολύ πρωτοποριακό και άγνωστο ακόμη στην χώρα μας εκείνη την εποχή.

Σήμερα πλέον ο Ιωάννης Μασούτης έδειξε τον δρόμο για το μεγάλο άλμα της εταιρείας στην αγορά της Αττικής και γενικότερα της νότιας Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου, διατηρώντας πάντα παράλληλα την κορυφαία θέση στη Βόρεια Ελλάδα και αποτελώντας τη μοναδική βορειοελλαδική αλυσίδα λιανεμπορίου με πανελλαδική πλέον εμβέλεια.

Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων και ανακαινίσεις για το 2024 ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ. Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών η Δ.Μασούτης επενδύει διαρκώς σε νέα καταστήματα και στην ανακαίνιση των υφιστάμενων, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και user friendly e-shop για να πραγματοποιεί ο καταναλωτής εύκολα και γρήγορα τις αγορές του από την άνεση του σπιτιού του, με όλες τις προσφορές και τα προνόμια που ισχύουν και στα φυσικά καταστήματα.

Βραβεύσεις 2024

Η μακριά λίστα 5ων βραβεύσεων της εταιρείας συνεχίζεται και το 2024, με τρεις κατηγορίες βραβείων μέχρις στιγμής:

-Loyalty Awards 2024: Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα φετινά Loyalty Awards, για τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό της. Συγκεκριμένα, η κατέκτησε Gold βραβείο στην ενότητα Best Use of CRM για το Mas- Personalization, Silver βραβείο στην κατηγορία Best Use of Data/ Customer Analytics για το Mas-Churn & Early Warning και Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Mobile για το Leveraging Bespot-Masoutis Location Services to extract insights and increase loyalty.

-Sales Excellence Awards 2024: Silver βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακό μάρκετινγκ, social media & analytics στις πωλήσεις για το έργο MasClustering και Bronze βραβείο στην κατηγορία Αναδιοργάνωση της διεύθυνσης ή του δικτύου πωλήσεων.

– Promotional Marketing Awards 2024: Βronze βραβείο στην κατηγορία Best Price Discount Promotion στα Promotional Marketing Awards 2024 για την προωθητική ενέργεια Artisti Italiani με είδη ταξιδιού, σε συνεργασία με την εταιρεία NSM.

Οικονομικά μεγέθη Εταιρείας Δ. Μασούτης Α.Ε.

Τζίρος

2023: 1,076 δισεκατ. ευρώ

2022: 923,798 εκατ. ευρώ

2021: 883,473 εκατ. ευρώ

2020: 882,466 εκατ. ευρώ

2019: 829,817 εκατ.ευρώ

Κέρδη προ φόρων

2023: 8,503 εκατ. ευρώ

2022: 8,353 εκατ. ευρώ

2021: 13,549 εκατ. ευρώ

2020: 13,229 εκατ.ευρώ

2019: 11,710 εκατ.ευρώ

EBITDA

2023: 66,802 εκατ. ευρώ

2022: 56,757 εκατ. ευρώ

2021: 59,211 εκατ. ευρώ

2020: 59,794 εκατ. ευρώ

2019: 57,450 εκατ. ευρώ