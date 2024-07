Pepsico Hellas: Δυναμική επαναφορά στην ελληνική αγορά

Σε extreme maker over προχωρά η Pepsico Hellas, διεκδικώντας να καταστεί top of the mind μάρκα στη συνείδηση των εγχώριων καταναλωτών στα αναψυκτικά και σνακ.

Η στρατηγική για τη δυναμική επαναφορά της εγχώριας θυγατρικής του αμερικανικού κολοσσού δίνει έμφαση στο ελληνικό DNA της ανανεωμένης ομάδας στελεχών, προωθώντας ταυτόχρονα κινήσεις επαναπατρισμού της παραγωγής αναψυκτικών, μέσω συνεργασιών και διεύρυνσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου των σνακ.

Το τέμπο για την «επόμενη» μέρα της Pepsico στην Ελλάδα το δίνει η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της PepsiCo Hellas, Ίνγκα Ντένγκελ (Inga Dengel), η οποία έχει αναλάβει το τιμόνι μιας νέας, ανανεωμένης ομάδας στελεχών.

Oι 12 της dream team

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», περί τα 12 νέα άτομα στελεχώνουν τη νέα «dream team» του ομίλου στην Ελλάδα. Τα 12 νέα πρόσωπα είναι: Θανάσης Καρακάσηςοικονομικός διευθυντής – CFO, Μελίσσα Μπουροδήμου – legal director, Νάντια Αναγνώστου – HR manager, Ναυσικά Πανούση – plant manager/sustainability, Βύρωνας Βρυόνη – commercial manager Cyprus, Ράνια Κυριακού – marketing manager Bevs, Κλαίρη Πολυχρονίου – marketing manager Σνακς, Σωτηρία Χατζηδάκη – control director, Αντρέας Θεοχαρίδης – OT sales director, Σοφία Κουτουμάνου – net revenue manager, Ιωάννης Γκίκας – IT manager και Ιωάννα Σταυρινάδου – demand acceleration manager.

Πέρα από την επικεφαλής, όλη η νέα διοικητική ομάδα της εταιρείας αποτελείται από εγχώρια στελέχη, καθώς η παράμετρος της καλής γνώσης της ελληνικής αγοράς κρίθηκε ως «ζωτικής σημασίας». «Σε μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται η PepsiCo Hellas, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας όσο και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον είναι εξέχουσα. Αγκαλιάζουμε την αλλαγή και δεν φοβόμαστε να κάνουμε λάθη -ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να προσπαθούμε και να μαθαίνουμε», επισημαίνει στη «Ν» η κ. Νένγκελ, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας και την ενδυνάμωση της δυναμικής των μεγεθών της.

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο εσόδων το αποτύπωμα της Pepsico Hellas -από το 2021 περιλαμβάνει και τις επιδόσεις της Tasty Foods- μεταφράζεται σήμερα σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την επικεφαλής της εταιρείας, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής των αναψυκτικών και ροφημάτων, με επαναπατρισμό της παραγωγής, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, όπως έγινε με την NU Aqua και την ΕΨΑ. Στο πεδίο των σνακ συνεχίζονται οι επενδύσεις στο εργοστάσιο στον Άγιο Στέφανο, ενώ ενδυναμώνεται το κωδικολόγιο με παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση της υποστήριξης των εγχώριων πατατοπαραγωγών, μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη βιώσιμης παραγωγής.

«Υψηλά πρότυπα ποιότητας»

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και απεξάρτηση από πηγές με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για να επιτύχει στην τοπική αγορά, η κ. Νένγκελ ανέλυσε περαιτέρω το πώς η εταιρεία θέλει να ενισχύσει τη σχέση της με τους καταναλωτές και τους πελάτες επισημαίνοντας: «Ως ηγέτης της αγοράς σνακ, τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ενώ καινοτομούμε συνεχώς, για να ενθουσιάζουμε τους καταναλωτές με νέα και συναρπαστικά προϊόντα.

Οι τελευταίες μας καμπάνιες δημιουργήθηκαν για να γνωρίσουν οι καταναλωτές πώς παράγουμε τις αγαπημένες τους μάρκες. Διασφαλίζουμε, επίσης, πως καλύπτουμε την προσφορά για τη γενιά “Z”, η οποία είναι πρόθυμη να δοκιμάσει νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα. Ταυτόχρονα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές που θα ήθελαν να κάνουν επιλογές με ενισχυμένο διατροφικό προφίλ και ταυτόχρονα να θέλουν να έχουν τη γευστική απόλαυση το χαρτοφυλάκιό μας μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Όλα τα παραπάνω είναι μόνο μία εικόνα όσων ετοιμάζουμε -τα σχέδιά μας για το 2025 ετοιμάζονται και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός».