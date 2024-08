Ο Διεθνής Προσανατολισμός του E-Learning του ΕΚΠΑ: πάνω από 3.500 Εκπαιδευόμενοι από όλο τον Κόσμο

Το E-Learning του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα ως το παλαιότερο και μεγαλύτερο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρέχει περισσότερα από 600 προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Η δράση του ξεκίνησε το 2001 και έκτοτε έχει εκπαιδεύσει πάνω από 180.000 άτομα κάθε ηλικίας.

Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι από το 2016 το E-Learning του ΕΚΠΑ έκανε το τολμηρό βήμα προς το εξωτερικό, άρχισε δηλαδή να δημιουργεί και να προσφέρει αγγλόφωνα προγράμματα εξ αποστάσεως με προσιτά δίδακτρα στην παγκόσμια κοινότητα. Σήμερα, προσφέρονται 48 προγράμματα επιμόρφωσης με έμφαση στον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά, αλλά και τομείς όπως υγεία, μεσογειακή διατροφή κ.ά. Όπως αναφέρει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Παναγιώτης Πετράκης, «Ήταν πρόκληση για εμάς να βγούμε στη διεθνή αγορά όπου είχαμε να συναγωνιστούμε και να αναμετρηθούμε με σπουδαία Πανεπιστήμια, όπως το Harvard, το ΜΙΤ, το Oxford και προφανώς το κίνητρο δεν ήταν οικονομικό. Στόχος και όραμά μας ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ελληνικής γλώσσας και όλων αυτών των στοιχείων που κάνουν τη χώρα μας να ξεχωρίζει. Επιλέξαμε να το κάνουμε έχοντας σπουδαίους Ακαδημαϊκούς του Ιδρύματος μαζί μας ως Υπευθύνους των Προγραμμάτων και έχοντας την τεχνογνωσία από την επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 23 χρόνια. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ενθαρρυντική και αυξάνεται σταθερά, καθώς μετράμε ήδη τους 3.520 εκπαιδευομένους από πάρα πολλές χώρες. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Χιλή, την Ινδία και την Ελβετία».

Τα προγράμματα, πέρα από την πολιτιστική κληρονομιά και την ελληνική γλώσσα (αρχαία και σύγχρονη), καλύπτουν τομείς όπως τέχνη, υγεία, διατροφή, περιβάλλον, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, νομικά, αρχιτεκτονική κ.ά. και οδηγούν σε Πιστοποιητικό από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια ονόματα σημαντικών Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων, όπως του Ομ. Καθ. Μιχαήλ Σκούλλου για το πρόγραμμα «Mediterranean Food and Diet», του Καθ. Δημήτρη Πλάντζου για το πρόγραμμα «The Arts of Ancient Greece: The Birth of Classical Taste», του Καθ. Πλάτωνα Μαυρομούστακου για το πρόγραμμα «The Theatre: An Itinerary from Classical Past to Future», του εκλιπόντος Ομ. Καθ. Πέτρου Θέμελη και του Ομ. Καθ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη για το πρόγραμμα «The City: An Itinerary from Classical Past to Future», της Καθ. Άννας Λάζου για το πρόγραμμα «Ancient Greek Theatre: A Modern Approach», της Καθ. Μαρίσας Φουντοπούλου για το πρόγραμμα «Classical Greek – Level A», της Καθ. Αμαλίας Μόζερ για το πρόγραμμα «Modern Greek for non Greek Speakers», της Καθ. Μαρίας Γαζούλη για τα προγράμματα «Microbiome in Human Health and Diseases» και «Stem Cells and Regenerative Medicine», του Καθ. Ευστάθιου Ευσταθόπουλου για τα προγράμματα «Basic Principles of nanotechnology applications in Health Science» και «Nanomedicine: Applications in Diagnostics and Surgery», των Καθ. Αριστείδη Ηλιόπουλου και Δέσποινας Σανούδου για το πρόγραμμα «Applications of Genetics in Precision Nutrition». Η λίστα των Ακαδημαϊκών που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι μεγάλη και μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά όλους εδώ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα συγκεντρώνουν τα κάτωθι αντικείμενα:

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα αγγλόφωνα προγράμματα υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου.

