Forbes Global Properties: Επεκτείνεται στην Ελλάδα – Το Roula Rouva Real Estate στο παγκόσμιο δίκτυό της

Η Forbes Global Properties, ένα διεθνές δίκτυο επιλεγμένων μεσιτικών γραφείων ακινήτων που συνδέει αγοραστές και πωλητές με τα πιο εξαιρετικά ακίνητα στον κόσμο, καλωσόρισε πρόσφατα το Roula Rouva Real Estate στην υψηλού κύρους ομάδα της. Διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια κορυφαίας εμπειρίας στον κλάδο, το Roula Rouva Real Estate θα εκπροσωπεί αποκλειστικά την εταιρεία σε όλη την Ελλάδα.

Το Roula Rouva Real Estate ιδρύθηκε το 2003 και είναι ευρέως αναγνωρισμένο για τις απαράμιλλες υπηρεσίες του, μια δέσμευση που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διακρίσεις και βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των International Property Awards στο Λονδίνο κάθε χρόνο από το 2016 στις κατηγορίες Best Real Estate Agency Greece, Best Real Estate Marketing Greece και Best Website Greece, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία έχει επίσης διακριθεί στην Ευρώπη, με τρεις υποψηφιότητες στις κατηγορίες Best Real Estate Agency και Best Real Estate Marketing, ενώ έχει επίσης κερδίσει την αναγνώριση ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα για έξι συνεχόμενα έτη από τα Luxury Lifestyle Awards.

Με το όραμά να μην είναι απλώς ένα μεσιτικό γραφείο, αλλά μια πρωταρχική δύναμη που ξαναγράφει την ιστορία στο luxury real estate της Ελλάδας, το Roula Rouva Real Estate ήταν πάντα ένα από τα κορυφαία γραφεία, προσφέροντας virtual viewings, αποκλειστικά ψηφιακά open houses και μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα πωλήσεων/υποστήριξης που παρέχει υπηρεσίες concierge για την απομακρυσμένη ολοκλήρωση διαδικασιών. Ξεπερνώντας τους παραδοσιακούς ρόλους για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας μιας αγοραπωλησίας, ο Όμιλος Εταιρειών Roula Rouva έχει αναπτυχθεί και περιλαμβάνει τις εταιρείες Compass Engineering & Development Solutions, HomeStories και Infinity Consultancy, σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες όπως η InGreece Consultancy για να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Το προφίλ της Ρούλας Ρουβά

Η εταιρεία ιδρύθηκε και διευθύνεται από τη Ρούλα Ρουβά, μια φωτεινή προσωπικότητα και πρωτοπόρο, η οποία θέλησε να μεταμορφώσει την εμπειρία του πελάτη μέσα από υψηλές υπηρεσίες, επαγγελματισμό και καινοτόμες πρακτικές marketing.

Η κα. Ρουβά είναι μέλος της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών NAR, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Επαγγελματιών Ακινήτων CEPI, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ακινήτων FIABCI και έχει προεδρεύσει της Ένωσης Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ).

Βραβευμένη με τον τίτλο της “Γυναίκας Ηγέτιδας στις Επιχειρήσεις” από τις εκδόσεις Who is Who το 2018, η αφοσίωση της κας Ρούβα στην παροχή υπηρεσιών επεκτείνεται πέρα από τον κλάδο του real estate, καθώς με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας, υπηρετεί ως Πρέσβειρα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.

«Το Roula Rouva Real Estate είναι ένας αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, που αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Forbes Global Properties να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο», δήλωσε ο Michael Jalbert, Διευθύνων Σύμβουλος της Forbes Global Properties. «Είναι χαρά μας να καλωσορίσουμε το Roula Rouva Real Estate στη Forbes Global Properties και να παρουσιάσουμε τον εξαιρετικό τρόπο ζωής και τα ακίνητα της Ελλάδας στον κόσμο».

«Το Roula Rouva Real Estate αναπτύσσεται και επεκτείνεται σταθερά για να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των εκλεκτών πελατών μας», δήλωσε η Ρούλα Ρουβά, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια του Roula Rouva Real Estate. «Είμαστε υπερήφανοι που εντασσόμαστε στη Forbes Global Properties και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με τους νέους αξιόλογους συναδέλφους μας και θα επεκτείνουμε τη διεθνή μας εμβέλεια, ενώ παράλληλα στόχος μας είναι το real estate στην Ελλάδα να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και απαιτήσεις των αγοραστών και των επενδυτών που θα έρθουν στην χώρα μας να αγοράσουν τα μοναδικά, ιδιαίτερης αξίας ακίνητα στην Ελλάδα.».

Οι δραστηριότητες της Forbes Global Properties

Ο αποκλειστικός παγκόσμιος συνεργάτης του Forbes για τα οικιστικά ακίνητα, η Forbes Global Properties, παρέχει υπηρεσίες branding και μάρκετινγκ στις κορυφαίες εταιρείες ακινήτων στον κόσμο και εκπροσωπείται πλέον από μεσίτες σε 26 χώρες σε περισσότερες από 525 τοποθεσίες. Το Roula Rouva Real Estate εντάσσεται σε αυτό το δίκτυο κορυφαίων εταιρειών με αποδεδειγμένη επιτυχία στις πωλήσεις πολυτελών ακινήτων και εξαιρετικά επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών.

Ως μέλη αυτού του αποκλειστικού δικτύου, το Roula Rouva Real Estate θα επωφεληθεί από το αφοσιωμένο κοινό του Forbes που αριθμεί περισσότερα από 140 εκατομμύρια άτομα για να συνδεθεί, να εμπνεύσει και να ενημερώσει τους εύπορους δυνητικούς αγοραστές και πωλητές κατοικιών σχετικά με τα καλύτερα ακίνητα προς πώληση παγκοσμίως.

Τα ακίνητα θα παρουσιάζονται σε όλα τα έντυπα, ψηφιακά και κοινωνικά κανάλια του Forbes και του Forbes Global Properties με σχόλια ειδικών, έγκαιρα δεδομένα της αγοράς και κορυφαία άρθρα. Οι προνομιακές καταχωρίσεις κατοικιών του Roula Rouva Real Estate θα προβάλλονται στο forbesglobalproperties.com – μια επιμελημένη συλλογή καταχωρίσεων πολυτελών κατοικιών υψηλής αξίας.

Σχετικά με το Roula Rouva Real Estate

Με ιδρύτρια τη Ρούλα Ρούβα το 2003, το Roula Rouva Real Estate εξυπηρετεί με εξειδίκευση τις ανάγκες των αγοραστών και πωλητών πολυτελών ακινήτων στα ηλιόλουστα νησιά της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και σε όλη την Ελλάδα. Η προσήλωση της εταιρείας στην αριστεία έχει οδηγήσει σε πολλές διακρίσεις και βραβεία, όπως τα International Properties Awards στο Λονδίνο κάθε χρόνο από το 2016 στις κατηγορίες Best Real Estate Agency Greece, Best Real Estate Marketing Greece και Best Website Greece, μεταξύ άλλων, ενώ έχει επίσης λάβει πιστοποίηση επαγγελματισμού ISO από την TUV Austria αποδεικνύοντας την απαράμιλλη ποιότητα και αξιοπιστία της. Το Roula Rouva Real Estate ξεπερνά την παραδοσιακή διαδικασία μεσιτείας και περιλαμβάνει τις εταιρείες Compass Engineering & Development Solutions, HomeStories και Infinity Consultancy.