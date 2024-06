Μπαράζ εξαγορών σε τρόφιμα – ποτά και σούπερ μάρκετ στο α’ εξάμηνο

Εννέα συμφωνίες εξαγοράς μετράει ήδη ο κλάδος τροφίμων και ποτών λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2024, ενώ για το δεύτερο μισό του έτους «μαγειρεύονται» ακόμα πιο ηχηρά deals.

Παρά την περιρρέουσα αβεβαιότητα –λόγω κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και την ανοδική πορεία των επιτοκίων που επηρεάζει τις αγορές, ο εγχώριος κλάδος τροφίμων-ποτών καταγράφει και φέτος κινητικότητα στις εξαγορές, καθώς, όπως αναφέρουν στη «Ν» εκπρόσωποι συμβουλευτικών εταιρειών, ο βαθμός εξωστρέφειας αποτελεί βαρόμετρο για τα deals στον κλάδο των τροφίμων-ποτών, ενώ το κεφάλαιο επισιτιστική επάρκεια καθιστά τις επενδύσεις στον ευρύτερο διατροφικό τομέα μια αναγκαιότητα, η οποία μάλιστα από την πλευρά των stakeholders υπόσχεται υψηλές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων ποτών τοποθετείται στα 6 δισ. ευρώ σε συνολική δυναμική τζίρου περί τα 16 δισ. ευρώ αποτελώντας περίπου το 11%-12% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας.

Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στο πεδίο της διατροφής, που εξαιτίας της κλιματικής κρίσης θα παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών για αρκετά χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών, υπολογίζεται ότι θα κινηθεί φέτος σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των 500 εκατ. των τελευταίων ετών, εξαιρουμένης βέβαια της διετίας 2022-2023 που καταγράφηκε ρεκόρ, καθώς η πώληση της Chipita στον όμιλο Mondelez εκτόξευσε το συνολικό ύψος των συναλλαγών στα 2,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2024 έχουν αλλάξει χέρια εννέα εταιρείες, ενώ αβεβαιότητα επικρατεί στην εν εξελίξει προσπάθεια διάσωσης της Οινοποιία Τσάνταλη, καθώς έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές όπως αυτή της Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε. (Hellenic Wineries), μέλος του ομίλου Sterner Stenhus, ωστόσο οι πιστώτριες τράπεζες δεν φέρεται ότι συμφωνούν με τα προσφερόμενα τιμήματα.

Στα πιο ηχηρά deals που ολοκληρώθηκαν το 2024 τοποθετείται η πώληση της Παγωτά Δωδώνη στον όμιλο Βενέτη, καθώς χρειάστηκαν επτά χρόνια για να μπορέσει η εταιρεία να αλλάξει σελίδα.

Εξίσου ενδιαφέρον προκάλεσε και η κίνηση της Bespoke να αποκτήσει μέσω της ΙΟΝ πλειοψηφικό πακέτο στην καραμελοποιία Λάβδας, εξέλιξη που ενώνει δύο ιστορικά εγχώρια σήματα «υποθηκεύοντας» σημαντικές επιδόσεις.

Στη λιανική, οι κινήσεις των ισχυρών φέτος είναι πιο στοχευμένες, με τον leader του κλάδου, τη Σκλαβενίτης, να ακολουθεί το μοντέλο των επιλεκτικών εξαγορών τοπικών παικτών, ενώ μεσαίας δυναμικής αλυσίδες, όπως η Market In, προχωρούν εξίσου σε εξαγορές μικρών αλυσίδων για να μπορέσουν να ενισχυθούν.

Τι «μαγειρεύεται»

Για το δεύτερο μισό του 2024 αναμένονται ακόμα πιο έντονες κινήσεις.

Αιχμή του δόρατος αποτελεί η προσπάθεια διάσωσης του ομίλου της Avramar, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μόλις την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτή της κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών, με τις πληροφορίες της «Ν» να αναφέρουν ότι στην κούρσα της διεκδίκησης μπήκαν συνολικά 6 υποψήφιοι: το fund Atitlan, χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή της αραβικής επενδυτικής εταιρείας ADQ, η Philosofish, οι Ισπανοί της Grupo Profand, μέσω της Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, και τρία ακόμα funds, εκ των οποίων ένα ευρωπαϊκό.

Η εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος από έξι ενδιαφερόμενους είναι θετική εξέλιξη και πλέον το βλέμμα στρέφεται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και δη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έχουν οι δεσμευτικές προσφορές. Επιδίωξη των τραπεζών είναι μέχρι το φθινόπωρο να έχει ολοκληρωθεί το project, στόχος που αν μη τι άλλο θέτει πολύ ασφυκτικό αλλά αναγκαίο χρονοδιάγραμμα για τη βιωσιμότητα του πρώτου παίκτη στην εγχώρια ιχθυοκαλλιέργεια.

Οι κινήσεις των funds

Στη «δεξαμενή» της προσφοράς θα πρέπει να προστεθούν και τα funds που προγραμματίζουν τη ρευστοποίηση των συμμετοχών τους σε επιχειρήσεις στις οποίες επένδυσαν την τελευταία επταετία.

Σε αυτό το πεδίο στο επίκεντρο βρίσκονται τα δρομολογούμενα exits του Diorama I που αφορά τις εταιρείες Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, Ελληνικοί Χυμοί και Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ).

Αντίστοιχα οι προβολείς των ενδιαφερόμενων επενδυτών στρέφονται και στην Eurocatering στην οποία συνεπένδυσαν το 2021 τα funds EOS Capital Partners και Elikonos 2 S.C.A. SICAR.

Στο μεταξύ, μία εταιρεία ελαιόλαδου καθώς και μία καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο του Επενδυτικού Ταμείου SMERemediumCap, το οποίο συνεχίζει την αναζήτηση ευκαιριών εξαγοράς επιχειρήσεων με μέλλον και προοπτική καθώς η επενδυτική περίοδός του ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2025.

Η όρεξη για εξαγορές έχει ανοίξει στην Audio Visual Enterprises (AVE), η οποία στην κατεύθυνση της μετεξέλιξης της βασικής μετόχου της Retail and More σε αμιγώς Food and Beverage όμιλο από το 2025, θέτει στο επίκεντρο πέρα από την επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της Carrefour την απόκτηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες όπως το τυρί, το γιαούρτι και το μέλι.

Ζύμη – αρτοσκευάσματα

Επίσης, η αγορά αναμένει και νέες κινήσεις στις κατηγορίες της ζύμης και των αρτοσκευασμάτων, των snack και των plant based που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των αιτημάτων των ενδιαφερομένων προς τις εταιρείες ερευνών. Ισχυρά σχήματα όπως η Bespoke Holdings αλλά και ο ινδικός όμιλος Switzgroup δεν αναμένεται να σταματήσουν το επενδυτικό τους «κρεσέντο» στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά, ενώ στους ενδιαφερόμενους να επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στην κατηγορία της ζύμης περιλαμβάνεται η CVC Capital Partners, το αμερικανικό fund που έχει εξαγοράσει τον όμιλο Vivartia.

Στο μεταξύ, η πρόσφατη είσοδος στο χρηματιστηριακό ταμπλό της Korinthian Foods βάζει στο «παιχνίδι» και τον κλάδο της βιομηχανικής εστίασης, όπου ήδη υπάρχουν έντονες ζυμώσεις για νέες συμφωνίες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Γευσήνους ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα εξαγορά, μετά την πρόσφατη απόκτηση της ΤΟΠ Κραφτ, και αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρίσκεται η ΚεντρικήΕλλάδα, ενώ ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασμός της προβλέπει µία ακόμη εξαγορά.

Νερό – αναψυκτικά

Στη αγορά του νερού και των αναψυκτικών η επιχειρηματική κινητικότητα συνεχίζεται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δρομολογείται η αναβίωση του φυσικού μεταλλικού νερού Σάριζα μέσα από τις διαπραγματεύσεις της οικογένειας Βουτσινά με τις εταιρείες Γλυνός Επενδύσεις Ο.Ε. και 4 All Seasons Υπηρεσίες Μον. Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά τη λιανική, οι τοπικές αλυσίδες σε αμιγώς τουριστικές περιοχές αποτελούν «μήλον της Έριδος» για τους ισχυρούς παίκτες του κλάδου, που «σκανάρουν» συνεχώς την περιφέρεια αναζητώντας ευκαιρίες διεύρυνσης της τοπικής τους παρουσίας.