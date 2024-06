Huawei: Υποψηφιότητα στα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Κομισιόν

Υποψηφιότητα για τα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέσπασε η Huawei, χάρη στην πρωτοβουλία τής European Leadership Academy (ELA) για την ανάπτυξη νέων γυναικείων ταλέντων στην Ευρώπη

Η European Leadership Academy (ELA) έχει ως στόχο να μειώσει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, εφοδιάζοντας τις γυναίκες με τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο ψηφιακό μέλλον και να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και βιώσιμης Ευρώπης.

Η Ακαδημία της Huawei, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση ενός πληθυσμού με ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και στον στόχο για την αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών ψηφιακής τεχνολογίας με υψηλή εξειδίκευση, ενώ παράλληλα στέκεται αρωγός στην προσπάθεια επίτευξης της ισότητας και πρόσβασης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Women in ICT Careers

Τα Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων αναγνωρίζουν το εξαιρετικό έργο οργανισμών απ’ όλη την Ευρώπη οι οποίοι συμβάλλουν στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η European Leadership Academy είναι υποψήφια στην κατηγορία “Women in ICT Careers” για τα δύο κορυφαία προγράμματά της: τις Σχολές για τη Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή καθώς και τη Γυναικεία Ακαδημία για την Αγροτική Καινοτομία. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 30 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο.

Ο Tony Yong JIN, Executive Vice-President of European Region της Huawei, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των ταλέντων είναι ευθύνη που μοιράζεται κάθε χώρα, επιχείρηση και ακαδημαϊκό ίδρυμα. Στη Huawei, δεσμευόμαστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε άτομα που το αξίζουν να ξεκλειδώσουν τις προοπτικές τους».

Η Selina WEN, Executive Vice-President of European Region της Huawei, πρόσθεσε: «Τα προγράμματά μας αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τις μελλοντικές γυναίκες-ηγέτες να αποκτήσουν γνώσεις σε τεχνολογίες αιχμής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον θετικό αντίκτυπό τους να αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση».

Η Berta HERRERO, Director of the European Leadership Academy & Head of Diversity, Equity, and Inclusion της Huawei Ευρώπης, τόνισε: «Η European Leadership Academy αναδιαμορφώνει το τοπίο της ανάπτυξης ταλέντων, και διασφαλίζει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης. Αυτό που ήταν απλώς ένα όνειρο έχει γίνει πλέον μια βάση εκκίνησης για τις γυναίκες που σε 5 με 10 χρόνια από τώρα θα ηγηθούν της ευρωπαϊκής οικονομίας και των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Είμαι πολύ περήφανη για όσα έχουμε πετύχει μαζί».

Οι σχολές για τη «Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή» συνδυάζουν γνώσεις διαφόρων κλάδων όπως της τεχνολογίας, των διεθνών σχέσεων και οικονομίας, με ισχυρή συνιστώσα την ισότητα. Απευθύνονται σε νεαρές γυναίκες εκπροσώπους από καθένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε μια εκπρόσωπο από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Οι συμμετέχουσες καθοδηγούνται από εξειδικευμένα στελέχη προερχόμενα από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς και από την ακαδημαϊκή και πολιτική κοινότητα, μέσα από μια σειρά από masterclasses, συζητήσεις σε πάνελ και ομαδικές εργασίες, διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ορίζοντές τους σε διαφορετικούς τομείς, όπως τον προγραμματισμό και την ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, το δημόσιο λόγο και τη διαχείριση της βιωσιμότητας.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2021 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις Ακαδημίες – τρία θερινά σχολεία στη Λισαβόνα, την Πράγα και τη Βαλένθια και ένα χειμερινό σχολείο στη Νίκαια. Ένα τέταρτο Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία τον Ιούλιο του 2024.

«Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία»

Η «Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία», μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει τις γυναίκες των αγροτικών κοινοτήτων ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, τη χρήση των νέων τεχνολογιών για βιώσιμη καινοτομία και την ψηφιοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η Ακαδημία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις γυναίκες της υπαίθρου να αξιοποιήσουν τις πολυποίκιλες δυνατότητες της ψηφιακής εποχής ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη στις κοινότητές τους. Το πρώτο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το 2022 στην ισπανική Castile and León, και συγκέντρωσε 15 γυναίκες που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Από την ίδρυση της European Leadership Academy (ELA) το 2021, περισσότερες από 12.000 υποψήφιες έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα. Οι επιλαχούσες λαμβάνουν πλήρη υποτροφία για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με την πολιτική ίσων ευκαιριών της ELA.