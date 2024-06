Στην τελική ευθεία η εξέλιξη του παλαιότερου ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, αφού από το 2025 θα αρχίσουν τη λειτουργία τους τα μη κρατικά πανεπιστήμια, προσφέροντας ακόμη μία επιλογή σπουδών στους νέους. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στην Ελλάδα ξένα ΑΕΙ, ιδρύοντας δικά τους παραρτήματα, ενώ και τα ελληνικά κολέγια που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα, μπορούν να ιδρύσουν μη κρατικά πανεπιστήμια, σε συνεργασία με ξένα αναγνωρισμένα ιδρύματα, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό το BCA College, ο παλαιότερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός με 53 χρόνια εμπειρία στις σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών, Ξενοδοχειακών και τουριστικών, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Πληροφορικής, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα: Αυτό της ομαλής μετάβασης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Πρόκειται για έναν οργανισμό που διαθέτει ήδη μεγάλες συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, εξάγοντας μάλιστα εκπαιδευτική τεχνογνωσία. Το «Διεθνές BCA College» λειτουργεί ουσιαστικά ήδη με πρότυπα πανεπιστημιακού ιδρύματος, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την αγορά εργασίας. Αξίζει να δούμε τι έχει πετύχει έως τώρα:

Το BCA College έχει ιδρύσει στο κεντρικό Λονδίνο, το Hellenic Institute of Maritime Studies (HIMS) ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό τμήμα ναυτιλιακών σπουδών, το οποίο στεγάζεται στο University of West London και αποτελεί την πρώτη ελληνοβρετανική εκπαιδευτική συνεργασία στην οποία η χώρα μας εξάγει ακαδημαϊκή τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Το HIMS προσφέρει μια ευρεία γκάμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καλύπτοντας τα Ναυτιλιακά, τα Χρηματοοικονομικά, τη Ναυτιλιακή Μηχανική, τα Logistics, τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τη Ναυτιλιακή Κυβερνοασφάλεια και το Ναυτικό Δίκαιο. Αυτά τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να προσελκύσουν σπουδαστές από όλον τον κόσμο, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία για να διαπρέψουν στον τομέα της ναυτιλίας

Στην ίδια λογική καινοτομίας και με εφαλτήριο το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα της ναυτιλίας, το BCA έχει δημιουργήσει το Greek Institute of Maritime Education (GIME), ένα διεθνές πλέγμα εκπαίδευσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για ναυτιλιακά προγράμματα επιπέδου Bachelor και Master. Αυτά πραγματοποιούνται διαδικτυακά και σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική.

Η διεθνής δραστηριότητα του BCA εκφράζεται επιπλέον μέσω της συνεργασίας με την Ιταλική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile). Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνέργεια εξασφαλίζει στους αποφοίτους της ακαδημίας αποκλειστική επιμόρφωση με μεταπτυχιακά προγράμματα του BCA College.

Αντιστρόφως, οι σπουδαστές και απόφοιτοι του BCA μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα εξειδικευμένα στους τομείς των ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων, στις εξέχουσες σχολές Glion και Les Roches της Ελβετίας, οι οποίες ανήκουν μέσα στα 5 καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο.

Επιπλέον, η συνεργασία του BCA με το University of Catania προσφέρει ένα πρωτοποριακό Master in Mediterranean Archaeology and Cultural Tourism.

Αξιοσημείωτο είναι τέλος και το γεγονός ότι το BCA έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τη Sherpa Society και τον Vincent Cider ιδρύοντας την AI Academy for Marketers. Πρόκειται για μια εξέχουσα διεθνή δραστηριότητα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται το AI και η Πληροφορική που προσεγγίζονται μέσα από online σεμινάρια.

Κατόπιν του νέου νόμου περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, διανύουμε μια περίοδο ανακατατάξεων, αλλαγών και προόδου στον τομέα της εκπαίδευσης και αναμένουμε τις εξελίξεις που, λίγο έως πολύ, αφορούν τους πάντες. Ο δρόμος της διεθνοποίησης είναι ανοιχτός για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και το BCA College φαίνεται να διαθέτει εκείνες τις εγγυήσεις που του εξασφαλίζουν τον ρόλο του πρωτοπόρου κατά την μετάβαση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

