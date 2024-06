Noval – Brook Lane: Μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων από την EY Greece

Σε δεσμευτική συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης δύο κτιρίων του υπό κατασκευή γραφειακού συγκροτήματος, The Grid, που αναπτύσσεται από τις Noval Property και Brook Lane Capital στο Μαρούσι προχώρησε η EY Greece (Ernst & Young).

Το νέο, βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων (στο ακίνητο που στεγαζόταν το εργοστάσιο της kodak) θα καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο επί της συμβολής των οδών Χειμάρρας και Αμαρουσίου – Χαλανδρίου και θα παραδοθεί στο πρώτο μισό του 2025 για τις απαραίτητες εργασίες, ώστε η μετεγκατάσταση της EY να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

Η EY θα μισθώσει δύο από τα τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 12.230 τ.μ.

Η απόφαση της EY για τα νέα γραφεία, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Γιώργο Παπαδημητρίου, έρχεται ως αποτέλεσμα συνεχόμενων ετών ανάπτυξης της EY στην Ελλάδα, καθώς και πολύ σημαντικής αύξησης του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο διάστημα των δέκα ετών από τη μετακόμιση της EY Ελλάδος στο τωρινό της κτίριο στο Μαρούσι, το 2014, οι άνθρωποί της αυξήθηκαν περισσότερο από 240%. Σήμερα, η EY Ελλάδος απασχολεί 2.500 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ σχεδιάζεται και περαιτέρω επέκτασή της με γραφεία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το The Grid, όπως είπαν χθες τα στελέχη των Noval και Brook Lane κατά την παρουσίαση του, αποτελεί επένδυση συνολικού ύψους 120 εκατ. με την ομώνυμη εταιρία να έχει συνάψει συμφωνία χρηματοδότησης του με την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Η συνολική χρηματοδότηση περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού έως 127 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 62 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω γραφειακό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners αναμένεται να λάβει τις κορυφαίες πιστοποιήσεις LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) και WELL Building Standard. Αναπτύσσεται σε έκταση 16.100 τ.μ. και θα έχει συνολική επιφάνεια 61.500 τ.μ., εκ των οποίων τα 26.400 τ.μ. αντιστοιχούν σε χώρους ανωδομής και τα 35.100 τ.μ. σε υπόγειους χώρους.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα της Brook Lane στη χώρα μας, ο ιδρυτής της, Aziz Francis, είπε πως το επενδυτικό κεφάλαιο έχει δρομολογημένα έργα στην Ελλάδα αξίας 1 δις. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του δεύτερου πύργου στο Ελληνικό (μικτής χρήσης) συνολική επένδυση 500 εκατ. ευρώ που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Lamda Development.