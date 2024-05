Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Η νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Εκδήλωση με τίτλο «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», διοργανώνει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 17:00 ο ΣΕΒ.17:00, με τη συμμετοχή του Δρ. Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και διακεκριμένων επιχειρηματιών και εμπειρογνωμόνων.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται:

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και παράγουμε και η αλήθεια είναι πως είτε θα προσαρμοστούμε και θα την αξιοποιήσουμε είτε θα μείνουμε πίσω. Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ για να μείνει. Οι λύσεις ΤΝ προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαφορετικά πεδία.

Οι επιχειρήσεις που τις έχουν υιοθετήσει καταγράφουν πρακτικά οφέλη που περιλαμβάνουν: 17% υψηλότερα περιθώρια κέρδους, 13% υψηλότερη κερδοφορία, 12% εξοικονόμηση καυσίμων, 10% επιτάχυνση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά, αύξηση μεριδίου αγοράς, βελτιωμένη εμπειρία πελάτη και αναβαθμισμένη παραγωγικότητα εργαζομένων.

Ωστόσο, παραμένουν λίγες καθώς σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του BusinessPulse, δεν ξεπερνούν το 12% του συνόλου. Η προσαρμογή δεν είναι δεδομένη και πρέπει να βασιστεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία ανθρώπων και επιχειρήσεων ώστε οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία που δημιουργούν να αποτελέσουν ευκαιρία για τη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης αξίας.

Οι Πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ΣΕΒ διευρύνει τις πρωτοβουλίες του με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση ανθρώπων και επιχειρήσεων. Οι νεότερες δράσεις του περιλαμβάνουν:

1. Ο Οδηγός του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (επισυνάπτεται ξεχωριστά) έχει στόχο να βοηθήσει τις Διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων να κατανοήσουν σε πρακτικούς όρους την επίδραση της ΤΝ αλλά και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους εισαγωγής εργαλείων ΤΝ στην καθημερινότητά τους.

Εστιάζει:

στις πρακτικές αλλαγές που φέρνει η ΤΝ σε παραγωγικές διαδικασίες και διοικητικές λειτουργίες,

στις επιχειρηματικές ωφέλειες από την ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ,

στις δυνατότητες αναβάθμισης της παραγωγικότητας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων,

στη διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής ΤΝ για τις ανάγκες τους,

σε προκλήσεις και κινδύνους που πρέπει να ζυγίσουν οι επιχειρήσεις στην πορεία.

2. Ο Οδηγός για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στις 17:00, με τη συμμετοχή του Δρ. Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και διακεκριμένων επιχειρηματιών και εμπειρογνωμόνων. Μεγάλοι Χορηγοί του οδηγού και της εκδήλωσης είναι οι Coca-Cola 3E και Eurobank Digital Academy, και Χορηγοί οι COSMOTE, DIS, ELVIAL και YODIWO.

3.AI Talks: Σειρά συζητήσεων/videocasts με ειδικούς από τον ευρύτερο χώρο της ΤΝ.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη Google, σε τρία επίπεδα:

“AI for all”: το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Google ως μέρος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης που ανακοινώθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει κατάρτιση εισαγωγικού επιπέδου και κατάρτιση για εξειδικευμένες ανάγκες στελεχών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Νέα προγράμματα “Skills4Jobs”, τα οποία θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο σε νέες ειδικότητες και θα εμπλουτιστούν με ενότητες ΑΙ powered by Google.

Νέος κύκλος σεμιναρίων «Μαζί στη Γνώση», στο πλαίσιο της σύμπραξης ΣΕΒ-ΑLBA που θα προσφέρεται στα μέλη ΣΕΒ, με περιεχόμενο ΑΙ powered by Googl