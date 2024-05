Fourlis: Περαιτέρω επέκταση των καταστημάτων ευεξίας και υγείας Holland & Barrett

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της ευεξίας-υγείας εστιάζει ο όμιλος Φουρλή μέσω της επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων με την επωνυμία Holland & Barrett. Για το 2024 ο όμιλος σχεδιάζει το άνοιγμα 4 νέων καταστημάτων.

Παράλληλα η στρατηγική ανάπτυξης των σημείων πώλησης Holland & Barrett περιλαμβάνει και το μοντέλο shop in shop στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με τον όμιλο Φουρλή, η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας που ενεργοποιήθηκε εντός του 2023, μέσω 6 καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου κερδίζει δυναμική. Ειδικότερα η λιανική Υγείας & Ευεξίας του Ομίλου για το 2023 παρουσίασε πωλήσεις ύψους 0,8 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ζημίες ύψους 2 εκατ. ευρώ λόγω της δημιουργίας υποδομής και δικτύου καταστημάτων Holland & Barrett.

Αύξηση πωλήσεων για το α’ τρίμηνο 2024

Στο Α’ τρίμηνο 2024 οι πωλήσεις της λιανικής και ευεξίας Holland & Barrett ανήλθαν σε 0,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 0,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τη Φουρλής σε like for like επίπεδο τα καταστήματα της διεθνούς επωνυμίας σημείωσαν σημαντική αύξηση πωλήσεων το Α’ τρίμηνο 2024 χάρη στα υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις. Το μικτό περιθώριο κέρδους της συγκεκριμένης κατηγορίας βελτιώθηκε στο 50,9% στο Α’ τρίμηνο 2024 από 50,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο 2023 λόγω της βελτίωσης του προϊοντικού μίγματος. Επίσης το ΕΒΙΤ των υφιστάμενων καταστημάτων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση. Το EBITDA στο Α’ τρίμηνο 2024 ανήλθε σε -0,5 εκατ. ευρώ από -0,4 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2023.

Η διοίκηση του Ομίλου τονίζει πως είναι σίγουρη για τις αυξανόμενες προοπτικές του τομέα υγείας και ευεξίας και προετοιμάζεται ώστε να επωφεληθεί από αυτή την εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιό της να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων της σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία τα επόμενα χρόνια.

Η θετική δυναμική στο σχέδιο επέκτασής της συνεχίζεται, με προσδοκίες για άνοιγμα νέων καταστημάτων και συνεργασιών μέχρι το τέλος του έτους. Οι εξελίξεις αυτές ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του ομίλου να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα υγείας και ευεξίας σε ένα ευρύτερο κοινό, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη και επιτυχία του Ομίλου σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι η Holland & Barrett είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη στον κλάδο Health & Wellness. Με ιστορία άνω των 150 ετών οι καταναλωτές την εμπιστεύονται για προϊόντα Υγείας και Ευεξίας. Προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σε 4 κατηγορίες: βιταμίνες & συμπληρώματα διατροφής, φυσικά προϊόντα ομορφιάς, αθλητικά συμπληρώματα & είδη εξειδικευμένης διατροφής.