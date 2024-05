Mytilineos: Επενδύσεις 3,3 δισ. στην Ιταλία

Ο Όμιλος Mytilineos θα επενδύσει 3,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ιταλία, δήλωσε ο Chief Executive Director του Ομίλου, Γιάννης Καλαφατάς, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας, ο κ. Καλαφατάς ανέφερε επιπλέον επίσης ότι ο Όμιλος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της διπλής εισαγωγής (dual listing) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, επιλέγοντας ως συμβούλους την Morgan Stanley και τη Citi.

