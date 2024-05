Ο ΟΤΕ δημιουργεί σύγχρονο μουσείο Τηλεπικοινωνιών

Ένα σύγχρονο μουσείο των Τηλεπικοινωνιών διεθνών προδιαγραφών που θα συνδυάζει την ιστορία και την εξέλιξη του κλάδου με τις τεχνολογίες αιχμής για την προσέγγισή του σχεδιάζει ο ΟΤΕ.

Το νέο Μουσείο έκτασης άνω των 5.000 τ.μ. θα στεγαστεί σε μέρος του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος ΥΜΑ-ΝΥΜΑ του ΟΤΕ (Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών – Νέο Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών) και ειδικότερα στο ΥΜΑ, στην οδό Πατησίων 85.

Όπως είπε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την παρουσίαση του νέου Μουσείου, «η ιστορία της τεχνολογικής εξέλιξης της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με τον ΟΤΕ», ενώ σε μια άλλη αποστροφή του λόγου, ενόψει και της αποχώρησής του στο τέλος Ιουνίου, έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια από το τιμόνι του Ομίλου, σημείωσε: «Οι επόμενες γενιές δεν ξέρω αν θα μας θυμούνται για τα δίκτυα.

Θεωρώ ότι το Cosmote History θα είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετήσαμε και το Μουσείο μια κληρονομιά που θα αφήσουμε για τις επόμενες γενιές.».

Σύμφωνα με τον ίδιο «το νέο Μουσείο δεν θα είναι μόνο ένα μουσείο αντικειμένων, αλλά ένα μουσείο εμπειριών. Ένα μουσείο καινοτομίας και εκμάθησης της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών, της οποίας ο Όμιλος ΟΤΕ είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Η δημιουργία του θα υπηρετήσει τη διαφύλαξη αυτής της ιστορίας, καθώς και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος και έναν κόσμο καλύτερο για όλους.».

Υπενθυμίζεται ότι άλλες πρωτοβουλίες του Ομίλου ΟΤΕ στον τομέα του πολιτισμού είναι η εγκατάσταση σύγχρονων δικτυακών υποδομών και η παροχή δωρεάν WiFi σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, το Cosmote History HD, το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ελλάδα και την ιστορία της με πάνω από 930 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος και η πρωτοποριακή εφαρμογή Cosmote Chronos που αναβιώνει το μεγαλείο της Ακρόπολης, όπως ήταν στην ακμή της.

Το Μουσείο ουσιαστικά επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε η ιστορία του ΟΤΕ σε ένα από τα πρώτα του κτίρια το οποίο ανακατασκευάζεται στο εσωτερικό του (η πρόσοψη θα διατηρηθεί ως έχει) αλλά και σε ένα καίριο σημείο της πόλης πολύ κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο των Αθηνών.

Εκτός από τους χώρους μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, το νέο Μουσείο θα προσφέρει έναν ισόγειο χώρο πολλαπλών χρήσεων, πωλητήριο, εστιατόριο, καφέ και χώρους εκδηλώσεων και εκπαίδευσης.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και στόχος είναι να παραδοθεί στο κοινό σε 3 με 4 χρόνια. Η αρχιτεκτονική μελέτη του πραγματοποιείται από το αρχιτεκτονικό γραφείο Kokkinou – Kourkoulas Architects and Associates, ενώ η μουσειολογική από την Ερατώ Κουτσουδάκη-Γερολύμπου, αρχιτέκτονα-μουσειολόγο.

Τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ΟΤΕestate, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου του χαρτοφυλακίου του.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην ελληνική αγορά συνολικής δομημένης επιφάνειας 1,14 εκατ. τμ. και εμπορικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επισκευαστεί, συντηρηθεί ή και ανακαινιστεί συνολικά πάνω από 60 κτίρια σε όλη την Ελλάδα, που αντιστοιχούν περίπου σε 120.000 τμ. με ευρεία γκάμα χρήσεων. Από εμπορικά καταστήματα, χώρους logistics, call centers, καινοτόμους χώρους εργασίας όπως το Telekom IT hub, το νέο κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού του Ομίλου Telekom στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως και το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι.

Άλλα κτίρια που έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται είναι το κτίριο του ΟΤΕ στην Αγ. Παρασκευή, στη Δάφνη, στην Καρόλου Ντιλ στη Θεσσαλονίκη, το κτίριο 5 στις αποθήκες της Πάρνηθας, το κτίριο της Cosmote eValue στον Κεραμεικό, κ.ά.

Σημαντικές διακρίσεις για το υφιστάμενο Μουσείο στην Κηφισιά

Σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ βρίσκεται στη Κηφισιά. Ιδρύθηκε το 1990. Την τελευταία δεκαετία έχει δεχθεί περί τις 300 χιλ. επισκέψεις, εκ των οποίων περίπου οι 200 χιλ. ήταν ψηφιακές. Το 90% των συλλογών του έχουν ψηφιοποιηθεί, μια εργασία που ξεκίνησε το 2014.

Είναι το μοναδικό στο είδος του μουσείο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη.

Διατηρεί και εκθέτει σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ, καθώς και με την ιστορία της Ελλάδας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Παράλληλα, διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις για σχολεία και οικογένειες, που γίνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Είναι μέλος των ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), CECA (International Committee for Education and Cultural Action), CIMUSET (International Committee for Museums and Collections of Science and Technology) και TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).

«Μέσα από τη λειτουργία του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, εδώ και 34 χρόνια, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχειρίζεται υπεύθυνα την εταιρική του κληρονομιά, ως πρωτοπόρος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας. Το Νέο Μουσείο, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, αποτελώντας τόπο συνάντησης στην καρδιά της Αθήνας. Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών, θα αναδεικνύει τις τεχνολογίες τους χθες, του σήμερα και του αύριο, ενώ θα σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Μία εποχή που θα γεφυρώνει την κληρονομιά του παρελθόντος με τη βιώσιμη τεχνολογία του μέλλοντος», σχολίασε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.

Κτιριακό Συγκρότημα ΥΜΑ – ΝΥΜΑ: η ιστορία και η νέα «σελίδα»

Η κατασκευή του ΥΜΑ (Υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών) ξεκίνησε το 1952 στην οδό Πατησίων 85 και ολοκληρώθηκε το 1954, δίνοντας στην Αθήνα εκείνης της εποχής σύγχρονο χαρακτήρα. Αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο έργο τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθώς στέγαζε τη λειτουργία της υπεραστικής σύνδεσης. Αρχιτέκτονας του κτιρίου, ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Κώστας Κιτσίκης.

Σύντομα, οι ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσόμενου Οργανισμού ξεπέρασαν τις δυνατότητες του κτιρίου και έτσι το 1961 ξεκίνησε η ανέγερση του ΝΥΜΑ, του πιο ψηλού κτιρίου της Αθήνας την εποχή εκείνη, με ύψος 58,60μ.

Το ΝΥΜΑ αποπερατώθηκε το 1966, δημιουργώντας μαζί με το ΥΜΑ ένα κτιριακό συγκρότημα-σημείο αναφοράς μέσα στην πόλη, μεταξύ των οδών Πατησίων και Γ’ Σεπτεμβρίου. Για πολλά χρόνια, μέχρι τη δημιουργία του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι το 1988, το ΥΜΑ – ΝΥΜΑ λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο του ΟΤΕ και κέντρο της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας της χώρας.

Σήμερα το ΥΜΑ-ΝΥΜΑ έχει έκταση πάνω από 40.000 τ.μ και αποτελείται από 7 κτίρια, που φιλοξενούν κατά βάση τηλεπικοινωνιακές υποδομές, κέντρα δικτύων και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.